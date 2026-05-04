Cette salade de pommes de terre sans mayonnaise fait l’unanimité grâce à ce geste à la cuisson que tout le monde zappe

Elle ressemble à une simple salade de pommes de terre froide, servie au milieu de la table un soir d’été. Mais sa sauce légère et son montage précis déclenchent toujours les mêmes « hmmmmm » gourmands.

Dans le saladier, rien d’ostentatoire. Des pommes de terre en rondelles, des œufs durs, un voile de sauce. Puis l’odeur arrive : moutarde qui chatouille le nez, herbes fraîches, acidité légère. À table, les fourchettes plongent et les premiers « hmmmmm » suivent.

Tout se joue dans la salade de pommes de terre crémeuse, sans mayonnaise, où chaque cube est nappé sans finir en purée. Texture fondante, sauce relevée, garnitures croquantes : on pose le saladier au centre et il se vide sans qu’on s’en aperçoive.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1,2 kg de pommes de terre à chair ferme + sel fin, poivre

✅ 4 œufs + 200 g de yaourt nature épais

✅ 2 c. à soupe de moutarde de Dijon + jus de citron, vinaigre de vin blanc

✅ 3 c. à soupe d’huile d’olive + ciboulette, persil, aneth, cornichons, oignon rouge, câpres, radis

Les bons produits pour une salade de pommes de terre crémeuse qui change tout

Tout commence par la pomme de terre. On vise une chair ferme, Charlotte, Amandine ou Ratte, qui reste dessinée à la cuisson. Tailles régulières, peau fine : la cuisson est homogène et chaque morceau garde sa tenue dans le saladier.

À côté, les œufs durs apportent le moelleux, le yaourt le crémeux sans lourdeur, la moutarde le peps. Herbes fraîches et condiments croquants font le reste ; ce contraste transforme cette salade de pommes de terre facile en plat qu’on réclame.

Cuisson, sauce et montage : la méthode d’une salade de pommes de terre froide réussie

On démarre les pommes de terre dans une casserole d’eau froide salée, puis on laisse juste frémir. Environ vingt minutes : la pointe du couteau doit entrer sans les faire éclater. Œufs à côté, dix minutes, puis bain glacé pour des jaunes bien nets.

Pendant ce temps, on fouette yaourt, moutarde, citron, vinaigre, huile, sel et poivre. Cette base lie comme une mayonnaise, mais plus légère ; parfaite pour une salade de pommes de terre sans mayonnaise. On l’ajoute sur les pommes de terre tièdes pour que la sauce accroche.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver les pommes de terre, les cuire, les laisser tiédir à l’air puis les couper. Technique : Écaler les œufs, ciseler les herbes, couper cornichons, radis, oignon rouge et câpres. Cuisson : Dans un bol, fouetter yaourt, moutarde, citron, vinaigre, huile, sel, poivre jusqu’à texture onctueuse. Finition : Mélanger délicatement pommes de terre, œufs et condiments avec la sauce, couvrir et laisser reposer au frais une heure.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 1h30 🔍 Le secret de l’expert Assaisonner les pommes de terre tièdes, non rincées, permet à la sauce yaourt-moutarde d’adhérer parfaitement. ✨ Le twist gourmand : Ajouter au service un filet d’huile de noix et des herbes fraîches. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Rincer les pommes de terre cuites : chair gorgée d’eau, sauce qui décroche.

Servir et conserver la salade de pommes de terre

Sortir la salade du frais quinze minutes avant, ajouter quelques herbes, conserver 48 h maximum.