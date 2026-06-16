Cette tarte aux 3 chocolats bluffante se fait sans four : ce réflexe la rend digne d’une vitrine de boulangerie
Vous rêvez d'une tarte aux 3 chocolats digne d'une vitrine de boulangerie, sans compétences de pâtissier ni four allumé ? Avec une simple base biscuitée et trois ganaches, ce pas-à-pas mise tout sur le froid pour un résultat net à la découpe.
Une base au cacao bien croquante, trois ganaches qui brillent, des couches nettes à la découpe… et pourtant, aucun diplôme de pâtisserie derrière. Cette tarte aux 3 chocolats mise sur l’effet vitrine, même sans être pâtissier.
Sans pâte à tarte à étaler, sans pochage, sans four, on empile simplement trois ganaches sur un biscuit écrasé. Le défi, lui, tient en un seul mot : froid.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ Pour la base : 150 g biscuits au cacao, 60 g beurre fondu
- ✅ Ganache blanc : 240 g chocolat blanc, 125 g crème liquide entière 30 % MG
- ✅ Ganache lait : 188 g chocolat au lait, 125 g crème
- ✅ Ganache noir : 105 g chocolat noir, 125 g crème
Pourquoi cette tarte aux 3 chocolats est (vraiment) à la portée de tous
On redoute souvent la tarte “façon pâtissier” : pâte qui se rétracte, fonçage raté, cuisson délicate. Ici, on parle d’une tarte aux 3 chocolats facile : base de biscuits au cacao juste mixés avec du beurre, tassés dans un cercle de 20 cm, puis pris au froid, sans aucune cuisson de fond.
Monter les 3 ganaches comme un pro (sans se compliquer)
La réussite tient au respect du froid : chaque ganache doit être vraiment prise avant de recevoir la suivante. Ce simple réflexe donne des strates droites et une tenue impeccable.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Mixer biscuits et beurre fondu en texture sableuse, presser au fond d’un cercle de 20 cm, tasser, puis 30 minutes au réfrigérateur.
- Technique : Chauffer 125 g de crème jusqu’au frémissement, verser sur le chocolat blanc haché, mélanger en émulsion lisse et brillante, couler sur la base froide, réfrigérer 45 minutes.
- Cuisson : Refaire la même ganache avec 188 g de chocolat au lait, la verser délicatement sur la couche blanche prise, remettre encore 45 minutes au froid.
- Finition : Préparer la ganache au chocolat noir avec 125 g de crème, la couler sur la tarte bien froide, lisser, puis laisser au réfrigérateur au moins 4 heures, voire une nuit, avant de découper.
Finitions, service et variantes façon vitrine
Cette tarte se sert bien froide, conservée sous cloche jusqu’à 48 heures. Pour un effet pâtisserie, on tranche à la lame chaude et on ajoute, au choix, fruits rouges ou copeaux de chocolat.
En bref
- 🍫 Une tarte aux 3 chocolats pensée pour débutants, sans pâte à foncer ni four, mais avec un rendu digne d'une pâtisserie de quartier.
- 🍽️ Une base de biscuits au cacao et trois ganaches successives structurent cette tarte aux 3 chocolats facile, en seulement quelques gestes répétitifs.
- ✨ Astuces de froid, textures de ganache et finitions façon vitrine transforment ce dessert simple en pièce maîtresse, en gardant un détail clé à maîtriser.
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