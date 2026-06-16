Cette tarte aux 3 chocolats bluffante se fait sans four : ce réflexe la rend digne d’une vitrine de boulangerie

Vous rêvez d'une tarte aux 3 chocolats digne d'une vitrine de boulangerie, sans compétences de pâtissier ni four allumé ? Avec une simple base biscuitée et trois ganaches, ce pas-à-pas mise tout sur le froid pour un résultat net à la découpe.

Une base au cacao bien croquante, trois ganaches qui brillent, des couches nettes à la découpe… et pourtant, aucun diplôme de pâtisserie derrière. Cette tarte aux 3 chocolats mise sur l’effet vitrine, même sans être pâtissier.

Sans pâte à tarte à étaler, sans pochage, sans four, on empile simplement trois ganaches sur un biscuit écrasé. Le défi, lui, tient en un seul mot : froid.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pour la base : 150 g biscuits au cacao, 60 g beurre fondu

✅ Ganache blanc : 240 g chocolat blanc, 125 g crème liquide entière 30 % MG

✅ Ganache lait : 188 g chocolat au lait, 125 g crème

✅ Ganache noir : 105 g chocolat noir, 125 g crème

Pourquoi cette tarte aux 3 chocolats est (vraiment) à la portée de tous

On redoute souvent la tarte “façon pâtissier” : pâte qui se rétracte, fonçage raté, cuisson délicate. Ici, on parle d’une tarte aux 3 chocolats facile : base de biscuits au cacao juste mixés avec du beurre, tassés dans un cercle de 20 cm, puis pris au froid, sans aucune cuisson de fond.

Monter les 3 ganaches comme un pro (sans se compliquer)

La réussite tient au respect du froid : chaque ganache doit être vraiment prise avant de recevoir la suivante. Ce simple réflexe donne des strates droites et une tenue impeccable.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mixer biscuits et beurre fondu en texture sableuse, presser au fond d’un cercle de 20 cm, tasser, puis 30 minutes au réfrigérateur. Technique : Chauffer 125 g de crème jusqu’au frémissement, verser sur le chocolat blanc haché, mélanger en émulsion lisse et brillante, couler sur la base froide, réfrigérer 45 minutes. Cuisson : Refaire la même ganache avec 188 g de chocolat au lait, la verser délicatement sur la couche blanche prise, remettre encore 45 minutes au froid. Finition : Préparer la ganache au chocolat noir avec 125 g de crème, la couler sur la tarte bien froide, lisser, puis laisser au réfrigérateur au moins 4 heures, voire une nuit, avant de découper.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile 🔍 Le secret de l’expert Crème liquide entière portée juste au frémissement + chocolat finement haché = émulsion stable, ganache lisse qui fige bien sans trancher, même sans technique poussée. ✨ Le twist gourmand : Ajouter quelques noisettes torréfiées sur la couche noire et servir avec des fruits rouges acidulés. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter absolument de verser une nouvelle couche sur une ganache encore molle ; les chocolats se mêlent et la découpe devient brouillon.

Finitions, service et variantes façon vitrine

Cette tarte se sert bien froide, conservée sous cloche jusqu’à 48 heures. Pour un effet pâtisserie, on tranche à la lame chaude et on ajoute, au choix, fruits rouges ou copeaux de chocolat.