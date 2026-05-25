Cette tarte aux poivrons a converti mon mari : la longue cuisson à ne surtout pas bâcler chez vous

Quand même le mari qui fuit les poivrons en reprend trois fois, c’est qu’une tarte salée a changé la donne à table. Entre poivrons confits, feta et miel, cette recette maison cache une astuce toute simple pour réconcilier les réfractaires.

En fin de journée, la cuisine sent le four chaud et l’huile d’olive. Sur la table, une tarte dorée ; celui qui « déteste les poivrons » en goûte… puis se ressert.

Tout repose sur des poivrons longuement attendris, presque confits, glissés dans une tarte fondante, relevée et légèrement sucrée. On suit la méthode, simple et rapide, pour retrouver le même effet à la maison.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pâte : 250 g de farine, 1/4 c. à café de sel, 1 c. à café de levure, 60 g d’huile d’olive, 90 g d’eau tiède.

✅ Garniture : 5 petits poivrons rouges et/ou jaunes, 3 petits oignons, 4 gousses d’ail.

✅ Cuisson : 2 c. à soupe d’huile d’olive pour la poêle, poivre du moulin.

✅ Finition : 1 à 2 c. à soupe de moutarde, 90 g de feta, 1 c. à soupe de miel liquide.

Pourquoi cette tarte fait aimer les poivrons (même aux réfractaires)

On oublie le poivron cru un peu agressif. Ici, on le coupe en lanières fines, sans peau, puis on le laisse cuire longtemps avec l’oignon et l’ail, à feu doux, dans l’huile d’olive. Les fibres se détendent, les sucres se concentrent : le légume devient doux, presque fruité.

Étape par étape : la tarte aux poivrons qui sort toujours parfaite

Sur une pâte fine à l’huile d’olive, sans beurre, on étale un voile de moutarde. On ajoute les poivrons confits, de la feta émiettée, puis un filet de miel. Au four, ce contraste sucré-salé caramélise légèrement et donne une tarte aux poivrons feta miel incroyablement tendre.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger farine, sel et levure, ajouter huile d’olive et eau tiède, former une boule souple, l’étaler sur une plaque et recouvrir de moutarde en couche fine. Technique : Émincer oignons et ail, couper les poivrons en lanières fines, puis les faire revenir avec l’huile d’olive à feu doux 15 à 20 minutes, en remuant, jusqu’à ce qu’ils soient très tendres. Cuisson : Répartir la poêlée sur la pâte, ajouter la feta émiettée et un filet de miel, puis cuire à 200 °C pendant 20 à 25 minutes, jusqu’à bords bien croustillants. Finition : Laisser reposer 5 minutes avant de couper, pour un cœur fondant et des parts nettes ; servir tiède, éventuellement parsemé de thym.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈50 min 🔍 Le secret de l’expert La clef, c’est le temps : cuisson lente à feu doux, poivrons et oignons deviennent doux, l’huile d’olive les enrobe. Feta et miel domptent les dernières notes vertes sans masquer le légume. ✨ Le twist gourmand : Le twist gourmand : Étaler sous les légumes une fine couche de fromage frais ou ricotta, pour plus de douceur et une tarte encore plus fondante. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter surtout de raccourcir la cuisson des poivrons : s’ils restent croquants ou un peu verts, la tarte garde ce côté agressif qui fait fuir les anti-poivrons.

Comment servir et varier cette tarte aux poivrons

Servie en petits carrés à l’apéritif ou en parts avec une salade, elle se conserve un jour au frais et se réchauffe 10 minutes à 160 °C.