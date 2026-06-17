Cette tarte Tatin salée au légume d’été de Cyril Lignac évite la pâte molle grâce à un secret qui bluffe vos invités

Cyril Lignac transforme la tatin en tarte salée aux aubergines, feta et tomates confites, prête en moins d’une heure. Son geste clé évite pâte molle et légumes spongieux.

Odeur d’aubergines grillées, feuilletage qui craque sous le couteau, jus brillant qui nappe l’assiette… On s’attend à une tarte aux pommes et, surprise, c’est une tatin salée qui arrive à table. Personne ne comprend vraiment ce qui se passe, mais les fourchettes se jettent dessus.

Car oui, une tatin peut être salée, et même voler la vedette à bien des rôtis. Dans cette tatin d’aubergines Cyril Lignac, le légume se fait velours, la tartinade feta–tomates confites apporte le punch, et la pâte reste ultra croustillante. On voit comment la réussir sans pâte molle ni aubergines spongieuses.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 3 aubergines moyennes, 4 c. à s. d’huile d’olive, fleur de sel, poivre

✅ 150 g de feta, 120 g de tomates confites, 1 gousse d’ail

✅ 1 c. à c. de paprika fumé, 1 c. à c. de coriandre en poudre, jus d’1 citron, coriandre fraîche

✅ 1 pâte feuilletée pur beurre (≈ 230 g), 30 g de pignons, quelques olives noires (facultatif)

Pourquoi la tatin d’aubergines de Lignac bluffe tout le monde en deux bouchées

La promesse de cette tarte tatin aux aubergines de Cyril Lignac, c’est le contraste. En dessous, des rondelles d’aubergines bien grillées, presque marquées au barbecue. Au-dessus, une pâte feuilletée pur beurre qui gonfle et isole l’humidité. À la découpe, tout se tient, tout fond.

Entre les deux, le coup de génie : une crème feta–tomates confites citronnée, relevée au paprika fumé et à la coriandre. Résultat ; une tatin salée aux aubergines ultra parfumée, végétarienne mais terriblement gourmande, qui déclenche immanquablement la fameuse “pluie de compliments” autour de la table.

Étape 1 : Préparer des aubergines bien grillées, jamais spongieuses

On coupe les aubergines en rondelles d’environ 0,8 cm, on sale légèrement et on laisse dégorger 5 à 10 minutes. Puis on les grille à la poêle ou à la plancha avec un film d’huile seulement, feu vif pour les marquer, feu moyen pour les attendrir. D’ailleurs, le vrai secret, c’est le repos : on les laisse ensuite sur une grille ou du papier absorbant pour qu’eau et excès d’huile s’échappent ; ainsi, la pâte ne détrempe pas.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 190 °C. Trancher, saler puis griller les aubergines des deux côtés, laisser reposer sur grille. Huiler légèrement un moule à tatin. Technique : Mixer feta, tomates confites, ail, paprika, coriandre en poudre et jus de citron. Ajuster avec un trait d’huile d’olive pour une crème épaisse, puis ajouter la coriandre fraîche ciselée. Cuisson : Tapisser le fond du moule d’aubergines bien serrées, déposer des cuillerées de tartinade entre les rondelles, recouvrir avec la pâte en rentrant les bords et en la piquant. Cuire 25 à 30 minutes. Finition : Laisser reposer 5 à 10 minutes, démouler à l’envers. Ajouter coriandre fraîche, filet d’huile d’olive, pignons torréfiés et olives hachées. Servir tiède.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 45 min 🔍 Le secret de l’expert On contrôle l’eau à chaque étape : aubergines dégorgées puis grillées, repos sur grille, pâte piquée qui laisse échapper la vapeur. C’est ce trio qui garantit une tatin d’aubergines fondante mais jamais aqueuse, avec un feuilletage bien sec et croustillant. ✨ Le twist gourmand : Servir la tatin tiède avec quelques petites quenelles de tartinade remises sur le dessus, pignons torréfiés, olives noires hachées et un trait de jus de citron ; effet restaurant garanti. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Enfermer des aubergines encore brûlantes et gorgées de jus sous la pâte ; la condensation détrempe tout et la tarte se casse au démoulage.

Cuisson, démoulage renversé et dressage qui fait parler à table

La tatin sort du four bien dorée, mais on patiente quelques minutes avant de la retourner ; ce temps de repos fige les sucs et sécurise le démoulage. On la sert tiède, en belles parts, avec une salade verte croquante et, pourquoi pas, un rosé bien frais. Le lendemain, on peut la réchauffer doucement à 150 °C, ou la couper en petits carrés pour un apéritif façon bouchées de chef.