Cocotte en fonte qui accroche : ce produit de vaisselle que vous utilisez détruit tout son pouvoir antiadhésif

Pommes de terre qui collent, bœuf bourguignon brûlé : votre cocotte en fonte n’est pas morte, elle est décapée. Et si le problème venait surtout de votre liquide vaisselle ?

Bœuf bourguignon accroché, pommes de terre arrachées : on accuse vite la cocotte. Pourtant, cette cocotte en fonte qui accroche n’est souvent pas usée, juste maltraitée au moment du lavage.

Après le repas, direction l’évier : liquide vaisselle, éponge énergique, métal clair retrouvé. On pense nettoyer en profondeur ; en réalité, on efface la seule couche qui empêche tout de coller.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Eau très chaude, 500 ml à 1 l pour rincer et décoller les résidus

✅ Sel fin, 20 à 30 g (2 c. à soupe) pour un gommage doux

✅ Bicarbonate alimentaire, 10 à 15 g pour un trempage d’une nuit

✅ Huile végétale neutre, 5 ml après lavage + 10 à 15 ml pour reculottage

Pourquoi votre cocotte en fonte accroche de plus en plus

Une cocotte en fonte brute n’est pas lisse : à chaque cuisson, les graisses se logent dans la surface, se durcissent et forment un film sombre, le culottage. Ce film protège de la rouille et agit comme antiadhésif naturel. Le liquide vaisselle, comme les détergents de lave-vaisselle, dissout peu à peu ce film ; une fois parti, les aliments accrochent au métal nu.

La bonne routine de nettoyage sans produit : 5 minutes qui changent tout

Pour retrouver une surface qui n’accroche pas, on adopte une routine sans produit. Juste après la cuisson, on verse de l’eau très chaude dans la cocotte tiède, on frotte avec une brosse rigide, puis on rince. Si besoin, on frotte au sel fin ou on laisse tremper avec un peu de bicarbonate, mais jamais de détergent. Ensuite, on sèche sur feu doux et on passe un voile d’huile neutre.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Après la cuisson, vider la cocotte, verser de l’eau très chaude et brosser aussitôt. Technique : Si des traces restent, frotter au sel fin ; pour croûtes, ajouter du bicarbonate. Cuisson : Rincer, puis remettre la cocotte sur feu doux quelques minutes pour chasser toute l’humidité. Finition : Hors du feu, étaler une fine couche d’huile neutre, essuyer l’excédent, laisser refroidir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 5 min + 1 h au four 🔍 Le secret de l’expert Ce film noir n’est pas de la saleté : c’est une huile polymérisée, soudée aux pores de la fonte, qui rend la surface hydrophobe et lisse les aspérités où les aliments accrocheraient. ✨ Le twist gourmand : Plus ce culottage est épais, plus la cocotte dore puissamment viandes, pommes de terre et poulets rôtis. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais chercher à la rendre « comme neuve » : pas de liquide vaisselle, pas de décapage agressif, pas de trempage prolongé, pas d’eau froide sur une fonte émaillée brûlante.

Sauver une cocotte qui accroche déjà : le reculottage express au four

Si la cocotte est rouillée ou si tout accroche, on repart de zéro. Cette fine rouille n’est pas toxique, mais elle gêne le goût et se retire sans peine. On enlève ce qui se détache, on badigeonne l’intérieur d’une très fine couche d’huile neutre, puis on enfourne 1 heure à 180 °C. Refroidissement dans le four, culottage relancé.