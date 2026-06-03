Poulet mijoté aux épices et amandes : ce geste interdit gâche tout, le secret des chefs pour un plat qui fait voyager

Poulet mijoté aux épices, aubergines fondantes et amandes effilées croustillantes : cette cocotte promet un voyage sans quitter la cuisine. Mais un détail technique change tout au moment de la cuisson.

Quand la cocotte chuchote sur le feu, que la sauce tomate rougit et que les épices réchauffent l’air, on a déjà l’impression de sortir de la cuisine. Reste ce craquant d’amandes effilées grillées qui signe le voyage.

Ce plat de poulet mijoté aux épices et amandes effilées joue sur la tendresse de la viande, le velours des aubergines et la rondeur de la tomate. Mais comment réussir, chez soi, ce trio juteux, fondant et croquant sans fausse note ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 4 cuisses de poulet (≈ 1,1 kg) et 2 c. à s. d’huile d’olive

✅ 2 aubergines, 1 oignon, 2 gousses d’ail, 400 g de tomates concassées

✅ 1 c. à c. de cumin, 1 c. à c. de paprika, ½ c. à c. de cannelle, piment, sel, poivre

✅ 50 g d’amandes effilées, coriandre fraîche, semoule ou bon pain pour servir

Pourquoi ce poulet aux épices et amandes fait voyager la table

Dans la cocotte, les cuisses de poulet dorées s’imbibent d’une sauce tomate dense, parfumée de cumin, paprika et cannelle. Les aubergines pré-saisies se font presque confites, la coriandre apporte un éclat vert, et les amandes effilées torréfiées signent ce poulet façon tajine aux amandes.

La méthode pour une cocotte de poulet aux épices ultra parfumée

Tout repose sur trois gestes. On dore d’abord les aubergines en dés pour fixer leur texture. On saisit ensuite le poulet : la réaction de Maillard crée des sucs à gratter avec l’oignon et l’ail, avant la petite compotée de tomates concassées. Puis on laisse le tout mijoter doucement pour une chair qui se détache.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper les aubergines en dés, les faire bien dorer avec un peu d’huile, réserver. Technique : Dans la cocotte, saisir le poulet pour le dorer sur toutes les faces, retirer, puis faire revenir oignon et ail en grattant les sucs. Cuisson : Ajouter cumin, paprika, cannelle, éventuellement piment, torréfier les épices quelques secondes, puis tomates, aubergines, sel, poivre ; remettre le poulet, couvrir et mijoter 35–40 min à feu doux. Finition : Griller les amandes effilées à sec 3–5 min, servir le poulet nappé de sauce, parsemé d’amandes et de coriandre sur semoule ou pain.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 1 h 🔍 Le secret de l’expert Le dorage du poulet et des aubergines concentre les sucs : la sauce récupère ces saveurs grillées. Quand on chauffe brièvement les épices dans l’huile, leurs arômes se fixent dans la matière grasse et parfument tout le jus de cuisson. ✨ Le twist gourmand : Ajoutez 1 c. à c. de miel en fin de cuisson, ou testez une version express : poulet mariné huile d’olive, citron, zaatar, rapidement grillé puis parsemé des mêmes amandes torréfiées. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Évitez deux pièges : laisser mijoter les amandes dans la sauce, qui les ramollit, et négliger le dorage initial ; on se retrouve alors avec une cocotte fade, grasse et un poulet sec.

Servir et conserver ce poulet façon tajine aux amandes effilées

On sert ce poulet aux épices et amandes bien nappé de sauce, posé sur une semoule de blé fine ou accompagné d’un pain de campagne à déchirer, avec un voile de coriandre fraîche. La cocotte se réchauffe très bien le lendemain à feu doux ; on ajoute simplement les amandes torréfiées au dernier moment.