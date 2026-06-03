Apéros de juin : ce cocktail givré au melon, plus frais qu'un Spritz, tient à un geste que vous zappez

Spritz et Mojito semblent trop lourds dès que les soirées de juin se réchauffent. Ce cocktail givré au melon promet une fraîcheur déroutante, à condition de respecter un geste clé.

Oubliez les cocktails classiques pour vos apéros de juin : verre givré, perles de condensation, parfum de melon qui monte avant même la première gorgée. En bouche, la texture est presque sorbet, mais la finale claque nette, citronnée, bien plus fraîche qu’un Spritz servi à la hâte.

On parle ici d’un cocktail givré au melon pensé pour les apéros de juin : simple, ultra-fruité, mais sans lourdeur. Un mélange qui remplace spritz et mojito sans débat, à condition de respecter deux ou trois gestes très précis.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 200 ml vodka neutre + 25–30 ml sirop de sucre de canne

+ 25–30 ml sirop de sucre de canne ✅ ≈ 320 g chair de melon charentais bien mûr (260 g de purée lisse)

✅ 60 ml jus de citron vert frais + 1 citron vert pour le zeste

frais + 1 citron vert pour le zeste ✅ 12 feuilles menthe fraîche, beaucoup de glaçons, 4 brins de menthe décor

Pourquoi le melon peut enfin détrôner Spritz et Mojito en juin

Le melon charentais bien mûr a la réputation d’alourdir les cocktails ; le duo Spritz–Mojito garde alors l’avantage. Mais en l’associant à une acidité franche de citron vert et à de la menthe fraîche, on obtient un cocktail melon frais, tendu, presque “climatisé”.

Recette pas à pas du cocktail givré au melon (4 verres)

Pour réussir ce cocktail melon vodka menthe, on prépare d’abord une purée de melon bien lisse. Passée au tamis puis reposée 30 min au frais, elle devient plus parfumée et moins aqueuse ; c’est la base veloutée du mélange.

Dans le shaker, on ajoute vodka, jus de citron vert, sirop de sucre et beaucoup de glace. Quinze secondes d’agitation suffisent pour obtenir un effet givré. En version mocktail au melon, on remplace la vodka par de l’eau gazeuse très froide ou un tonic léger.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Choisir un melon charentais parfumé, le mixer finement, filtrer, puis laisser la purée 30 min au frais. Technique : Refroidir les coupes (congélateur ou glaçons), puis verser purée, vodka, citron vert et sirop dans le shaker rempli de glace. Cuisson : Shaker 12 à 15 s, goûter ; corriger avec un peu de citron vert ou de sirop selon le goût. Finition : Ajouter les feuilles de menthe, donner 2 s de shake très doux, puis filtrer deux fois (double filtration) dans les coupes glacées et décorer.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 10 min + 30 min repos 🔍 Le secret de l’expert Le trio melon–citron–menthe agit comme un froid accéléré : le fruit apporte matière, le citron vert resserre les saveurs, la menthe stimule les récepteurs du froid. La purée tamisée, moins aqueuse, garde les arômes concentrés malgré la glace. ✨ Le twist gourmand : Demi-bord de sel au citron vert et 1 cuillère de fruit de la passion par coupe : fraîcheur renforcée, légère touche exotique. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais écraser la menthe ni la shaker longtemps : elle devient amère et “verte” et casse tout l’effet givré.

Variantes malines pour tous les apéros de juin

Pour les grandes tablées, on allonge ce cocktail melon citron vert d’un trait d’eau gazeuse très froide : effet spritz et alcool adouci. Sans alcool, même base mais vodka remplacée par tonic ; bord légèrement salé et mini trait de tequila ou Cointreau donnent un clin d’œil Margarita parfait avec feta ou jambon cru.