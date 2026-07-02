Cookies : ne mettez plus beurre ni sucre avant d'essayer cette recette, ce duo fruit-céréale moelleux change tout

Dans ma cuisine, ces cookies banane-avoine sans beurre ni sucre ajouté ont remplacé la plaque ultra riche de l’après-midi. Comment une base si simple peut rester aussi moelleuse ?

Dans une cuisine qui sent encore le café du matin, une plaque de cookies qui sort du four embaume d’habitude le beurre noisette et le sucre caramélisé. Ici, même chaleur, même odeur de pâte dorée, pépites brillantes, bords à peine grillés ; de loin, on jurerait des cookies tout ce qu’il y a de plus classiques.

Et pourtant, la pâte n’a vu passer ni motte de beurre ni gramme de sucre ajouté. À la place, un duo fruit‑céréale qui change la donne, avec un cœur presque fondant et une texture rassasiante. On pense “recette healthy punitive” ; après la première bouchée, on se surprend déjà à tendre la main vers le deuxième.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 bananes bien mûres (200–220 g de chair)

✅ 120 g de flocons d’avoine complets

✅ 1 c. à soupe de noix de coco râpée + 1 c. à café d’extrait de vanille

✅ 50 g de pépites de chocolat noir 70 %

Avant / après : pourquoi on a lâché le beurre et le sucre

On aime les cookies classiques, mais entre le beurre, le sucre blanc et la farine raffinée, la plaque peut vite sembler lourde et écœurante. Sans parler du pic puis du coup de fatigue liés au sucre ajouté.

Ces cookies avoine banane sans sucre bousculent les codes. Les bananes bien mûres remplacent à la fois le sucre et une partie du gras, tandis que les flocons d’avoine complets, riches en fibres et bêta‑glucanes, apportent satiété et indice glycémique modéré. On reste dans la gourmandise, pas dans la punition.

Le duo banane‑avoine, base magique des cookies sans sucre ajouté

La banane tachetée s’écrase en purée onctueuse : elle sucre, lie et donne ce cœur moelleux presque façon petit gâteau. L’avoine absorbe l’humidité, gonfle légèrement à la cuisson et crée une texture rustique très réconfortante. Un peu de coco râpée, de vanille et des pépites de chocolat noir 70 % complètent le tableau. On laisse la pâte reposer 5 minutes, puis direction le four à 180 °C, chaleur tournante si possible, pour obtenir des bords dorés et un centre tendre.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer à 180 °C, écraser les bananes bien mûres en purée. Technique : Ajouter avoine, coco, vanille, pépites ; mélanger, laisser gonfler 5 minutes. Cuisson : Former des disques épais sur plaque chemisée, en les espaçant. Finition : Cuire 10 à 15 minutes ; laisser tiédir sur la plaque.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Calories ≈ 80–90 kcal 🔍 Le secret de l’expert Des bananes très mûres sucrent et lient naturellement ; l’avoine, riche en bêta‑glucanes, retient l’humidité et crée ce cœur moelleux. ✨ Le twist gourmand : Ajouter zeste fin de citron dans la purée et une pincée de fleur de sel juste à la sortie du four. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Prolonger la cuisson jusqu’à ce que le dessus paraisse sec ; sans beurre ni sucre, les cookies durcissent vite et deviennent farineux.

Service, conservation et petites variantes qui changent tout

Ces cookies se savourent tièdes, quand le chocolat est encore fondant et que la banane parfume la cuisine. On les glisse au goûter avec un yaourt nature ou, les soirs d’été, à côté d’une boule de glace vanille pour un contraste chaud‑froid bluffant.

Côté pratique, ils se gardent 2 jours dans une boîte hermétique, texture plus dense mais toujours moelleuse ; quelques minutes au four les réveillent. On profite de la recette en cuisine anti‑gaspi avec les bananes trop mûres, on ajoute éventuellement des noix ou une cuillère de purée d’amande, et on varie avec une pointe de cannelle ou d’agrumes sans alourdir la plaque.