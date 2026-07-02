En été, arrêtez de servir vos fraises en dessert : cette salade sucrée-salée en entrée change tout au repas

En plein été, cette salade fraises, concombre et feta s’invite en vraie entrée salée, fraîche et croquante. En quelques gestes simples, les fraises quittent le dessert pour ouvrir le repas.

Tout le monde sert ses fraises en dessert : en été, cette salade fraises, concombre et feta se mange en entrée

Au cœur de l’été, quand la chaleur tombe enfin, on a envie de fraîcheur qui croque et parfume la table. Dans un grand saladier glacé, une salade colorée mêle herbes fraîches, fruits juteux et fromage qui fond légèrement, sans jamais plomber le repas.

Tout le monde sort ses fraises en dessert ; ici, on les sert en entrée, dans une salade de fraises salée ultra fraîche. Avec le concombre, la feta et la menthe, cette salade fraises concombre feta en entrée change instantanément l’humeur du repas.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 300 g de fraises bien parfumées

✅ 400 g de concombre (2 à 3 petits)

✅ 100 g de feta au lait de brebis

✅ 10 g de menthe fraîche ciselée

Pourquoi les fraises ont (enfin) leur place en entrée salée

Le duo fraises–feta : sucré-salé qui ouvre l’appétit

La douceur juteuse des fraises réveille la feta bien salée ; ce contraste sucre / sel / acidité met les papilles en éveil et fait une vraie entrée froide d’été.

Le rôle du concombre écrasé : fraîcheur + texture « marinée »

Écrasé au plat du couteau, le concombre se fissure, boit la vinaigrette à la confiture de fraise et apporte un croquant juteux, jamais aqueux.

Ingrédients pour une salade fraises concombre feta qui claque (4 personnes)

On mise sur 300 g de fraises mûres, 400 g de concombre, 100 g de fromage feta, 10 g de menthe, 25 g de pignons ou pistaches, un demi-avocat, plus une vinaigrette à base de confiture de fraise, vinaigre léger et huile d’olive.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver fraises et concombres, écraser le concombre, tout réunir dans un grand saladier froid. Technique : Ajouter l’avocat en dés, la menthe ciselée, puis émietter grossièrement la feta par-dessus. Cuisson : Torréfier à sec pignons ou pistaches 2 à 3 minutes, jusqu’à légère coloration et parfum de noisette. Finition : Fouetter la vinaigrette, verser sur la salade, mélanger délicatement, puis réserver quelques minutes au frais avant de servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈15 min 🔍 Le secret de l’expert En écrasant le concombre, on ouvre la chair : la vinaigrette se glisse partout et l’équilibre sucre, sel et acidité garde la salade très tonique. ✨ Le twist gourmand : En version apéro, on sert la salade en petits bols, avec croûtons d’ail et fruits secs ajoutés juste avant de passer à table. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Surtout, ne pas assaisonner trop tôt : sel et vinaigre feraient pleurer fraises et concombre, et la salade perdrait tout son croquant.

Avec quoi servir cette salade de fraises en entrée ?

Servie bien fraîche, on présente la salade fraises feta menthe au concombre dans un grand plat, avec quelques tranches de pain grillé.

On peut varier le croquant avec pistaches ou amandes, ajouter un peu de basilic, sans forcer sur la confiture pour garder l’entrée bien vive.