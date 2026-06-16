Courgettes qui s’entassent ? Cette terrine froide au basilic, prête en 20 min, a sauvé tous mes repas d’été
Entre les courgettes du potager et la chaleur, les idées manquent vite en cuisine. Cette terrine de courgettes au basilic promet un été plus léger, à condition de respecter un geste clé.
Sur le plan de travail, les courgettes s’entassent, la peau luisante encore tiède du jardin. Le basilic embaume, mais on n’a plus la moindre idée de recette : poêlées vues et revues, gratins trop lourds pour la canicule. On aimerait quelque chose de frais, simple, qui sente vraiment l’été.
Et puis une terrine de courgettes au basilic a changé la donne : quelques œufs, de la crème, un bouquet de basilic et beaucoup de courgettes, le tout cuit doucement puis servi frais. Résultat : un plat qui se tranche net, parfume la table et sauve aussi bien l’apéritif que le déjeuner du lendemain.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ Courgettes : 4 moyennes (≈ 800 g)
- ✅ Basilic frais : 1 bouquet + 1 gousse d’ail
- ✅ Œufs : 4, crème liquide entière : 20 cl
- ✅ Parmesan râpé : 60 g, 2 c. à s. d’huile d’olive, sel, poivre
Pourquoi cette terrine va écouler vos courgettes
Au lieu de faire trois recettes différentes, on concentre ici tout le stock de courgettes dans un seul moule à cake. La terrine se prépare en vingt minutes, cuit pendant qu’on fait autre chose, puis attend au frais. Elle se sert en entrée, en plat léger avec une salade, ou en petits cubes pour l’apéritif.
Le pas-à-pas express pour une terrine qui ne rend pas d’eau
Tout se joue au début : on râpe les courgettes avec la peau, on sale légèrement et on les laisse dégorger quinze minutes dans une passoire. Ensuite, on les presse très fort dans un torchon pour chasser l’eau. Leur chair devient presque sèche ; elle va s’imbiber de l’appareil œufs‑crème‑parmesan et garder une texture fondante, jamais spongieuse.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Laver, râper les courgettes, saler, laisser dégorger, presser fort.
- Technique : Battre œufs, crème, parmesan, huile, herbes, ajouter courgettes.
- Cuisson : Verser dans un moule chemisé, lisser, cuire 45–50 min à 180 °C.
- Finition : Laisser tiédir, refroidir, filmer, puis garder au frais 2 h minimum.
Comment servir et conserver votre terrine de courgettes tout l’été
On la tranche froide, avec un couteau fin, puis on la sert sur un plat décoré de feuilles de basilic. Une sauce mélange 20 cl de crème fraîche épaisse, 2 c. à s. de moutarde et de la ciboulette. Au réfrigérateur, la terrine se garde deux jours dans une boîte hermétique ; on peut ajouter menthe ciselée au moment du service.
En bref
- 🥒 Cet été, la terrine de courgettes au basilic s’impose comme solution simple quand les légumes du potager s’entassent sans nouvelle idée de menu.
- 🔥 Une méthode rapide en quatre étapes aide à limiter l’eau, structurer l’appareil œufs-crème-fromage et obtenir une terrine fraîche qui se tient au démoulage.
- 🍽️ Servie en entrée, en cubes pour l’apéritif ou en pique-nique, cette terrine inspire plusieurs variantes parfumées à tester tout l’été.
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