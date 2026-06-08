Croûte au pesto rouge, cœur fondant : cette cuisson du rôti de bœuf sauve votre plat du dimanche à une condition

Fini le rôti de bœuf sec qui inquiète à chaque repas de famille. Cette version au pesto rouge, juteuse et parfumée, repose sur une méthode étonnamment simple.

Odeur de bouillon chaud, parfum de tomate confite, herbes qui se réchauffent doucement… On est loin du rôti de bœuf gris et sec. Ici, la viande s’habille d’une croûte parfumée au pesto rouge, presque caramélisée, pendant que le cœur reste rosé, juteux, prêt à se découper en tranches nettes.

Ce rôti de bœuf au pesto rouge joue sur un contraste simple : surface croustillante et cœur fondant, grâce à une saisie vive, une cuisson au bouillon maîtrisée et une sauce minute aux champignons. Un plat de table qui en impose, sans technique compliquée. Comment s’y prendre pour obtenir ce résultat à chaque fournée ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 rôti de bœuf roulé 1,5 kg

✅ 6 c. à soupe de pesto rouge

✅ 40 cl de bouillon de bœuf

✅ 500 g de champignons & 200 g de fromage frais ail et fines herbes

Les bons ingrédients pour un rôti de bœuf au pesto vraiment moelleux

On choisit un rôti de bœuf roulé, bien ficelé, environ 1,5 kg pour 6 à 8 personnes, ou 600 à 800 g pour 4. Une viande persillée supporte mieux la cuisson au four et reste tendre même si le timing n’est pas millimétré.

Côté aromates, un pesto rosso de qualité fait toute la différence : tomate séchée généreuse, ail, herbes et bonne huile d’olive. On compte environ 4 c. à soupe de pesto et 25 à 30 cl de bouillon de bœuf par kilo de viande. Les champignons (500 g) et le fromage frais ail et fines herbes (200 g) transforment le jus de cuisson en sauce nappante, relevée d’un trait de citron.

Pas à pas : le rôti de bœuf au pesto rouge en 4 gestes

La réussite tient en quatre temps forts ; préparation, saisie, cuisson au bouillon sous aluminium et repos, pendant que la sauce minute réduit tranquillement. Chaque étape protège la viande et concentre les saveurs, du pesto croustillant jusqu’au cœur fondant.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Sortir le rôti 30 min à température ambiante, saler, poivrer, puis le saisir dans 2 c. à soupe d’huile d’olive, 2 à 3 min par face, jusqu’à croûte bien dorée. Technique : Badigeonner la viande encore chaude d’une couche épaisse de pesto rouge, la déposer dans un plat, verser le bouillon autour (à mi-hauteur) et couvrir lâchement de papier aluminium. Cuisson : Enfourner à 200 °C ; compter 55 à 60 min pour 1,5 kg, 30 à 40 min pour 700 g. À la sortie du four, laisser reposer le rôti 10 à 15 min sous aluminium avant de le trancher. Finition : Poêler les champignons émincés avec quelques gouttes de citron au moins 15 min, ajouter le jus de cuisson, incorporer le fromage frais, réduire à feu vif et épaissir à la Maïzena si besoin, puis napper les tranches.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 8/10 Temps total ≈ 1 h 10 🔍 Le secret de l’expert La saisie provoque la réaction de Maillard et fixe les sucs en surface. Le pesto rouge forme une barrière grasse et aromatique, tandis que le bouillon et l’aluminium créent une atmosphère humide qui limite le dessèchement. Le repos, enfin, laisse les jus se redistribuer ; la viande se détend et se tranche sans perdre son jus. ✨ Le twist gourmand : Mélanger un peu de pesto avec du parmesan râpé et une pincée de chapelure pour épaissir la croûte, puis ajouter une cuillerée de pesto et un zeste de citron dans la sauce juste avant de servir. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Recouvrir complètement le rôti de bouillon ; la viande bouillirait, la croûte glisserait et on perdrait tout le relief du plat.

Accompagnements, variantes & restes : votre nouveau plat signature

Ce rôti aime les garnitures qui boivent la sauce ; purée maison, pommes de terre grenailles rôties, tagliatelles fraîches ou gnocchis poêlés. Un rouge souple type Côtes-du-Rhône ou un rosé structuré accompagne bien ses notes tomatées.

On peut varier avec un peu de pesto vert dans la sauce, ou un trait de vin blanc déglacé avec le jus du rôti. Les restes se conservent deux jours au frais, en tranches fines dans un sandwich au pesto ou dans une salade de pâtes froide, toujours avec cette signature croûte pesto et jus parfumé.