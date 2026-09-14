Cuisine : ce bac en plastique près de l’évier, banni par les cuisinistes, ruine en silence votre plan de travail
Sous un simple égouttoir plan de travail stratifié, l’eau ronge en silence un panneau de 3 m. Quels gestes adoptent désormais les cuisinistes pour éviter la casse ?
L’odeur du café, l’eau chaude qui file sur les assiettes, le tintement des verres… et, juste à côté de l’évier, un bac en plastique posé là depuis des années. En surface, tout semble propre. En dessous, un fin film d’eau colle pourtant le fond de l’accessoire au décor du plan.
Ce film ne sèche jamais vraiment. Il s’infiltre par une micro-rayure, un angle de découpe, un joint silicone fatigué. C’est ainsi qu’un simple égouttoir plan de travail stratifié finit par déclencher un gonflement irréversible, que l’on ne voit que quand le dommage impose de changer tout le plan. Comment éviter d’en arriver là ?
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 1 nouvel égouttoir qui ne repose pas sur le plan (suspendu, extensible ou bac compact)
- ✅ 1 cartouche de silicone sanitaire + 1 pistolet à cartouche
- ✅ 2 à 3 chiffons microfibres secs pour l’essuyage quotidien
- ✅ 1 grattoir plastique et un dégraissant doux pour le tour d’évier
Ce détail qui ruine en silence les plans de travail stratifiés
Un plan de travail stratifié cache sous sa fine couche décorative un panneau de particules qui boit l’humidité comme une éponge. L’eau stagnante sous l’égouttoir crée un film d’eau permanent. Elle trouve toujours un chemin : chant du plan au niveau de l’évier, joint décollé, choc de casserole.
Une fois gonflé, le panneau ne revient jamais en place. La couche de décor ne fait que quelques dixièmes de millimètre ; impossible de poncer sans attaquer la structure brute. On se retrouve avec un plan de travail qui gonfle sur 20 cm… que le cuisiniste remplace souvent sur 3 m pour garder une teinte homogène.
La méthode en 5 gestes pour protéger votre plan stratifié existant
On commence par inspecter le chant du plan autour de l’évier : boursouflures, zones sombres, surface molle signalent une infiltration. Ensuite, on retire l’ancien égouttoir évier posé à plat et on essuie systématiquement la zone après chaque vaisselle. Puis on refait un joint silicone évier propre et continu, avant d’installer un système d’égouttage qui ne laisse plus l’eau au contact direct du stratifié.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Identifier le matériau du plan, contrôler le chant de découpe et l’état du joint autour de l’évier.
- Technique : Retirer l’égouttoir posé à plat, essuyer la zone, nettoyer et dégraisser soigneusement le bord de l’évier.
- Cuisson : Poser un cordon continu de silicone sanitaire, lisser, laisser sécher 24 h sans éclaboussures.
- Finition : Installer un bac amovible, un égouttoir suspendu ou un tapis égouttoir, et adopter l’essuyage quotidien.
Les nouvelles solutions sans eau stagnante (et combien elles coûtent)
Pour casser l’habitude du bac posé à plat, on mise sur un égouttoir extensible au-dessus de l’évier, type grille inox à 6,99 € qui laisse tout s’égoutter directement dans la cuve. Autre option, le bac compact façon caisse, comme le modèle IKEA autour de 4,60 €, que l’on pose, vide puis range. En cuisine plus haut de gamme, un égouttoir intégré à la cuve ou un rainurage incliné dans un plan en pierre ou quartz évitent aussi l’eau stagnante plan de travail. Les petits budgets complètent avec un tapis égouttoir microfibre lavable en machine, qui sèche vite sans agresser le stratifié.
Sources
En bref
- 🧼 Sous un égouttoir plan de travail stratifié, un film d’eau permanent attaque le panneau de particules jusqu’au gonflement irréversible autour de l’évier.
- 🛠️ Le guide détaille les gestes autour de l’égouttoir évier, du joint silicone et de l’essuyage pour limiter l’eau stagnante sur le chant du plan.
- 💡 Des solutions modernes comme l’égouttoir suspendu, le bac amovible ou le tapis égouttoir promettent de protéger le stratifié sans exploser un budget serré.
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