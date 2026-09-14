Cuisine : ce bac en plastique près de l’évier, banni par les cuisinistes, ruine en silence votre plan de travail

Sous un simple égouttoir plan de travail stratifié, l’eau ronge en silence un panneau de 3 m. Quels gestes adoptent désormais les cuisinistes pour éviter la casse ?

L’odeur du café, l’eau chaude qui file sur les assiettes, le tintement des verres… et, juste à côté de l’évier, un bac en plastique posé là depuis des années. En surface, tout semble propre. En dessous, un fin film d’eau colle pourtant le fond de l’accessoire au décor du plan.

Ce film ne sèche jamais vraiment. Il s’infiltre par une micro-rayure, un angle de découpe, un joint silicone fatigué. C’est ainsi qu’un simple égouttoir plan de travail stratifié finit par déclencher un gonflement irréversible, que l’on ne voit que quand le dommage impose de changer tout le plan. Comment éviter d’en arriver là ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 nouvel égouttoir qui ne repose pas sur le plan (suspendu, extensible ou bac compact)

✅ 1 cartouche de silicone sanitaire + 1 pistolet à cartouche

✅ 2 à 3 chiffons microfibres secs pour l’essuyage quotidien

✅ 1 grattoir plastique et un dégraissant doux pour le tour d’évier

Ce détail qui ruine en silence les plans de travail stratifiés

Un plan de travail stratifié cache sous sa fine couche décorative un panneau de particules qui boit l’humidité comme une éponge. L’eau stagnante sous l’égouttoir crée un film d’eau permanent. Elle trouve toujours un chemin : chant du plan au niveau de l’évier, joint décollé, choc de casserole.

Une fois gonflé, le panneau ne revient jamais en place. La couche de décor ne fait que quelques dixièmes de millimètre ; impossible de poncer sans attaquer la structure brute. On se retrouve avec un plan de travail qui gonfle sur 20 cm… que le cuisiniste remplace souvent sur 3 m pour garder une teinte homogène.

La méthode en 5 gestes pour protéger votre plan stratifié existant

On commence par inspecter le chant du plan autour de l’évier : boursouflures, zones sombres, surface molle signalent une infiltration. Ensuite, on retire l’ancien égouttoir évier posé à plat et on essuie systématiquement la zone après chaque vaisselle. Puis on refait un joint silicone évier propre et continu, avant d’installer un système d’égouttage qui ne laisse plus l’eau au contact direct du stratifié.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Identifier le matériau du plan, contrôler le chant de découpe et l’état du joint autour de l’évier. Technique : Retirer l’égouttoir posé à plat, essuyer la zone, nettoyer et dégraisser soigneusement le bord de l’évier. Cuisson : Poser un cordon continu de silicone sanitaire, lisser, laisser sécher 24 h sans éclaboussures. Finition : Installer un bac amovible, un égouttoir suspendu ou un tapis égouttoir, et adopter l’essuyage quotidien.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget < 50 € 🔍 Le secret de l’expert En supprimant le contact continu entre eau et stratifié, et en restaurant une barrière de silicone étanche, on coupe la capillarité qui nourrit le gonflement irréversible et le biofilm bactérien sous le bac. ✨ Le twist gourmand : Une fois le plan libéré, on peut y installer une belle planche en bois massif pour la coupe ou un petit coffee corner à la place de l’ancien égouttoir. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Laisser un bac plastique plein d’eau, immobile, juste à côté de la découpe d’évier sur un stratifié : c’est la configuration parfaite pour ruiner le plan.

Les nouvelles solutions sans eau stagnante (et combien elles coûtent)

Pour casser l’habitude du bac posé à plat, on mise sur un égouttoir extensible au-dessus de l’évier, type grille inox à 6,99 € qui laisse tout s’égoutter directement dans la cuve. Autre option, le bac compact façon caisse, comme le modèle IKEA autour de 4,60 €, que l’on pose, vide puis range. En cuisine plus haut de gamme, un égouttoir intégré à la cuve ou un rainurage incliné dans un plan en pierre ou quartz évitent aussi l’eau stagnante plan de travail. Les petits budgets complètent avec un tapis égouttoir microfibre lavable en machine, qui sèche vite sans agresser le stratifié.