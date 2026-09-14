Si vous cuisinez encore tous les soirs, vous ignorez cette préparation unique des cantines pour 5 dîners

Entre le boulot, les devoirs et la fatigue, la question « on mange quoi ce soir ? » revient chaque jour. Les cuisiniers de cantine misent sur une base unique pour cuisiner une fois pour toute la semaine sans sacrifier la variété.

Quand le four chauffe et que les légumes commencent à rôtir, l’odeur d’ail, d’oignon et d’herbes de Provence envahit la cuisine. Les bords dorent, le jus se concentre, on entend à peine un crépitement rassurant. Rien à voir avec un plat réchauffé à la va-vite : on sent déjà un vrai dîner de famille.

Les cuisiniers de cantine le savent mieux que personne : pour nourrir tout le monde sans perdre de temps, on prépare une grande base et on la décline. À la maison aussi, on peut cuisiner une fois pour toute la semaine grâce à un simple plat de légumes rôtis. Et si on copiait enfin leur méthode ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Base de légumes rôtis : 1 kg courgettes, 800 g aubergines, 800 g poivrons rouges/jaunes, 700 g tomates, 600 g oignons jaunes, 2 têtes d’ail, 6 c. à s. huile d’olive, 1 c. à s. herbes de Provence, sel, poivre.

✅ Féculents pour 5 dîners : 350 g penne ou coquillettes, 300 g semoule moyenne, 8 tortillas blé, 800 g gnocchis, 1 pâte brisée.

✅ Protéines et légumes secs : 8 merguez, 4 tranches jambon blanc, 5 œufs, 1 boîte pois chiches 400 g, 1 boîte haricots rouges 400 g.

✅ Fromages, conserves, salades, épices : 250 g mozzarella, 250 g emmental râpé, 20 cl crème fraîche, 700 g passata tomates, 1 petite boîte maïs 285 g, 2 salades vertes, herbes de Provence, cumin ou ras el-hanout, paprika fumé, sel, poivre.

Le secret des cuisiniers de cantine : cuisiner une fois pour toute la semaine

Dans une cantine, on ne cuisine pas cinq plats séparés chaque jour ; on part d’une base unique que l’on transforme. Ce principe de batch cooking s’adapte parfaitement à la maison. En préparant une grande plaque de légumes rôtis au four, on obtient une base neutre mais parfumée, prête à devenir pâtes fondantes, quesadillas croustillantes, couscous express, quiche généreuse ou gnocchis gratinés, sans impression de répétition.

La préparation unique : un grand plat de légumes rôtis façon ratatouille

Tout commence par une plaque de légumes rôtis façon ratatouille. On mélange cubes de courgettes, aubergines, poivrons, tomates et oignons avec ail, huile, herbes, sel, poivre, puis on enfourne 45 minutes à 210 °C jusqu’à ce qu’ils soient bien fondants.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper les légumes, ajouter ail, huile, herbes, sel, poivre, étaler sur deux plaques. Technique : Cuire à 210 °C 45 minutes en mélangeant à mi-cuisson. Cuisson : Laisser refroidir, presser l’ail, répartir en cinq portions d’environ 500 g. Finition : Mettre en boîtes, étiqueter « pâtes », « tortillas », « couscous », « quiche », « gratin », puis ajouter féculents et garnitures au moment du dîner.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 1 h/5 repas 🔍 Le secret de l’expert Four chaud, légumes espacés : l’eau s’évapore, les sucs se concentrent vraiment. ✨ Le twist gourmand : Finir avec olives, feta, croquant. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais entasser les légumes.

S’organiser comme en cantine pour cuisiner moins, varier davantage et éviter le gaspillage

On suit les étiquettes, on draine les légumes avant quiches ou tortillas et on termine restes en omelette ou salade.