Apéro : cette tresse feuilletée chèvre-olives fait disparaître les chips en 10 min si vous respectez ce geste

Un rouleau de pâte, du chèvre frais et quelques olives suffisent pour retourner un apéro de terrasse. En quelques gestes, cette tresse feuilletée au chèvre et aux olives disparaît avant même d’avoir refroidi.

J’ai posé une tresse feuilletée au chèvre et aux olives au milieu de ma table de terrasse : en 10 minutes, il n’en restait plus

Quand cette tresse sort du four, l’air de la terrasse change aussitôt. Le parfum chaud de pâte feuilletée, le chèvre qui commence à couler et les olives noires légèrement salées annoncent un apéro simple, généreux, presque improvisé.

On pose la tresse au centre de la table ; on n’entend bientôt plus que le craquement du feuilletage. Dix minutes plus tard, il ne reste que quelques miettes. Le secret de ce succès tient en quelques gestes précis.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 pâte feuilletée prête à dérouler

✅ 200 g de chèvre frais nature

✅ 12 olives noires dénoyautées

✅ 1 œuf + 1 c. à s. d’eau + 3 c. à s. de graines de sésame

La tresse feuilletée au chèvre et aux olives qui fait taire toute la table

Une pâte feuilletée du commerce, un chèvre frais, quelques olives noires et un œuf suffisent pour une tresse feuilletée apéritif au chèvre et aux olives qui fait taire tout le monde. Visuellement spectaculaire, techniquement très simple, avec un feuilletage croustillant qui se détache en gros tronçons à partager.

La méthode inratable pour une tresse feuilletée bien croustillante

La réussite tient à trois gestes. Étaler le chèvre en couche fine pour ne pas détremper la pâte. Rouler en boudin serré avant un court passage au congélateur ; ce froid raffermit l’ensemble et facilite la découpe. Enfin, fendre le rouleau et tresser sans trop serrer.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C, dérouler la pâte, émietter le chèvre et répartir les olives en laissant 2 cm de bord libre. Technique : Rouler la pâte en boudin serré, la déposer sur une plaque et placer 10 minutes au congélateur. Cuisson : Couper le boudin en deux dans la longueur, tresser, dorer à l’œuf, parsemer de sésame, enfourner 20 à 25 minutes. Finition : Laisser reposer quelques minutes, transférer sur une planche et couper en tronçons généreux, à servir tièdes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈40 min 🔍 Le secret de l’expert En refroidissant brièvement la pâte roulée, on fige le beurre du feuilletage et le chèvre. La lame traverse proprement les couches, qui gonflent sans s’écraser ; le fromage reste crémeux mais contenu et la tresse garde une tenue nette. ✨ Le twist gourmand : Mélanger une cuillère à café d’herbes de Provence au chèvre, ou ajouter une poignée de noix concassées pour un contraste croquant qui rappelle certaines tartines bistronomiques. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Surtout ne pas zapper le froid ni surcharger la garniture : trop de chèvre ou d’olives détrempent la pâte, la tresse s’affaisse et le feuilletage perd son croustillant.

Avec quoi servir cette tresse au chèvre et aux olives ?

Servie tiède, cette tresse feuilletée chèvre olives noires se suffit presque à elle‑même. On la pose sur une planche en bois au centre de la table, entourée de roquette à l’huile d’olive, de tomates cerises ou d’une salade verte : la recette apéro rapide pâte feuilletée chèvre par excellence.