Apéro : cette tresse feuilletée chèvre-olives fait disparaître les chips en 10 min si vous respectez ce geste
Un rouleau de pâte, du chèvre frais et quelques olives suffisent pour retourner un apéro de terrasse. En quelques gestes, cette tresse feuilletée au chèvre et aux olives disparaît avant même d’avoir refroidi.
J’ai posé une tresse feuilletée au chèvre et aux olives au milieu de ma table de terrasse : en 10 minutes, il n’en restait plus
Quand cette tresse sort du four, l’air de la terrasse change aussitôt. Le parfum chaud de pâte feuilletée, le chèvre qui commence à couler et les olives noires légèrement salées annoncent un apéro simple, généreux, presque improvisé.
On pose la tresse au centre de la table ; on n’entend bientôt plus que le craquement du feuilletage. Dix minutes plus tard, il ne reste que quelques miettes. Le secret de ce succès tient en quelques gestes précis.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 1 pâte feuilletée prête à dérouler
- ✅ 200 g de chèvre frais nature
- ✅ 12 olives noires dénoyautées
- ✅ 1 œuf + 1 c. à s. d’eau + 3 c. à s. de graines de sésame
La tresse feuilletée au chèvre et aux olives qui fait taire toute la table
Une pâte feuilletée du commerce, un chèvre frais, quelques olives noires et un œuf suffisent pour une tresse feuilletée apéritif au chèvre et aux olives qui fait taire tout le monde. Visuellement spectaculaire, techniquement très simple, avec un feuilletage croustillant qui se détache en gros tronçons à partager.
La méthode inratable pour une tresse feuilletée bien croustillante
La réussite tient à trois gestes. Étaler le chèvre en couche fine pour ne pas détremper la pâte. Rouler en boudin serré avant un court passage au congélateur ; ce froid raffermit l’ensemble et facilite la découpe. Enfin, fendre le rouleau et tresser sans trop serrer.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Préchauffer le four à 180 °C, dérouler la pâte, émietter le chèvre et répartir les olives en laissant 2 cm de bord libre.
- Technique : Rouler la pâte en boudin serré, la déposer sur une plaque et placer 10 minutes au congélateur.
- Cuisson : Couper le boudin en deux dans la longueur, tresser, dorer à l’œuf, parsemer de sésame, enfourner 20 à 25 minutes.
- Finition : Laisser reposer quelques minutes, transférer sur une planche et couper en tronçons généreux, à servir tièdes.
Avec quoi servir cette tresse au chèvre et aux olives ?
Servie tiède, cette tresse feuilletée chèvre olives noires se suffit presque à elle‑même. On la pose sur une planche en bois au centre de la table, entourée de roquette à l’huile d’olive, de tomates cerises ou d’une salade verte : la recette apéro rapide pâte feuilletée chèvre par excellence.
En bref
- 🥐 Sur une terrasse d’été, une tresse feuilletée au chèvre et aux olives devient la star de l’apéritif, prête en moins de quarante minutes.
- 🧀 La recette détaille les ingrédients clés, le roulage de la pâte feuilletée, le passage au froid et le tressage avant une cuisson dorée.
- 🔥 Des astuces de chef, un twist gourmand et quelques erreurs à éviter promettent une tresse apéritive spectaculaire qui disparaît en quelques minutes.
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