Cuisine encombrée : ce petit accessoire Ikea à 4,99 € libère vos placards et peu de gens pensent à s'en servir ainsi

Chaque été, vous rêvez d'une cuisine légère et dégagée, et pourtant la réalité ressemble à un champ de bataille : piles d'assiettes instables, planches à découper qui se coincent, couvercles qui se carapatent au fond des tiroirs. On range, on rerange, et le désordre finit toujours par reprendre le dessus. Au milieu de ce casse-tête, un accessoire IKEA à moins de 5 € attire l'attention des amateurs de cuisine bien ordonnée.

De taille mini mais bien pensée, cette pièce en bambou s'inspire du rangement vertical plébiscité au Japon pour remettre de l'ordre sans changer tout le mobilier. Elle accueille les assiettes du quotidien, les planches ou les couvercles en les tenant debout, visibles et accessibles. Un détail en apparence, sauf que toute la dynamique de la cuisine commence à changer.

OSTBIT IKEA : le petit support en bambou qui change tout

Baptisé OSTBIT, ce support en bambou signé IKEA est vendu 4,99 €, pour un budget vraiment mini. Long de 27,5 cm, large de 12 cm et haut de 8,5 cm, il reste compact tout en pouvant accueillir jusqu'à six assiettes rangées à la verticale. Son bambou recouvert d'un vernis acrylique incolore résiste bien à l'humidité et se nettoie simplement avec un chiffon humide.

Son esthétique colle aux tendances actuelles : lignes épurées, teinte blonde et format rectangulaire facile à glisser sur un plan de travail ou dans un tiroir. Avec un poids d'environ 140 g, on le déplace d'une main. Les avis en ligne lui attribuent une note moyenne proche de 4,6 sur 5, sur plus d'une centaine de commentaires.

Rangement vertical façon japonaise dans la cuisine

L'idée derrière OSTBIT est très simple : faire passer votre vaisselle du mode empilé au mode vertical. Au lieu d'une tour branlante d'assiettes et de couvercles, chaque pièce se cale entre les tiges en bambou, comme dans les cuisines japonaises où chaque objet a sa place. Cette organisation rend tout visible en un coup d'oeil, limite les chocs et libère immédiatement de la profondeur dans les placards.

Le support fonctionne aussi bien dans une petite cuisine citadine que dans une grande pièce familiale. Glissé au fond d'un tiroir, il maintient les couvercles par taille. Posé près de l'évier, il sert d'égouttoir compact pour six assiettes ou pour les planches que l'on utilise tout le temps.

Où installer OSTBIT pour réorganiser votre cuisine

Pour profiter vraiment de ce petit accessoire, mieux vaut lui assigner une fonction précise. Trois placements suffisent déjà à calmer le jeu :

près de l'évier pour sécher assiettes, gourdes et ustensiles du quotidien ;

dans un placard bas pour aligner planches, grilles et plateaux ;

au coin café pour ranger mugs et petites assiettes à dessert.

Pensez juste à ses limites : les très grandes assiettes ou certains couvercles XXL débordent un peu, mieux vaut alors réserver OSTBIT à la vaisselle standard et aux accessoires du quotidien. Pour le reste, ce support discret apporte une vraie respiration dans la cuisine, sans travaux ni gros budget, avec un simple achat à 4,99 €.