Chaque soir, on lance ses pâtes avec l’eau chaude du robinet cuisson pour gagner trois minutes. Derrière ce geste banal, ARS et DGS pointent un risque discret mais bien réel.

La vapeur de la casserole monte, ça sent les pâtes al dente. Par réflexe, on ouvre l’eau chaude du robinet cuisson pour gagner quelques minutes. Pourtant, cette eau a vécu une autre histoire dans les tuyaux.

Les agences régionales de santé (ARS) et la Direction générale de la santé (DGS) rappellent que cette eau ne ressort pas du réseau intérieur comme elle y est entrée : température élevée, eau stagnante dans les tuyaux et migration des métaux. Dans une casserole, on réunit tous les facteurs.

Les ingrédients indispensables 400 g de pâtes sèches

4 L d’eau froide du robinet

40 g de sel fin

1 filet d’huile d’olive (facultatif)

On s’obstine tous à lancer la casserole avec l’eau chaude du robinet pour gagner du temps, alors que cette eau ne ressort pas des tuyaux comme elle y est entrée

Dans les canalisations privées, l’eau chaude séjourne longtemps et dissout davantage de métaux : plomb, cuivre, nickel. Dès que la dureté de l’eau descend sous 10 °f, elle devient agressive pour les tuyaux. Résultat : même en dessous de la limite de qualité en plomb de 10 µg/L, la prudence impose de ne pas utiliser l’eau chaude du robinet pour cuisiner, que l’on parle d’eau du robinet, pâtes, café, thé ou biberon.

On s’obstine tous à lancer la casserole avec l’eau chaude du robinet pour gagner du temps, alors que cette eau ne ressort pas des tuyaux comme elle y est entrée

Les autorités rappellent que la qualité bactériologique de l’eau se dégrade quand la température de l’eau > 25 °C, comme en été quand le soleil chauffe les tuyaux. L’eau froide qu’on vient de tirer, suivie d’une purge du robinet (laisser couler 1 à 2 minutes), limite à la fois microbes et métaux avant la cuisson.

Les étapes de préparation Préparation : Purger l’eau froide du robinet 1 à 2 minutes avant de remplir la casserole. Technique : Remplir la casserole uniquement avec cette eau froide, puis couvrir pour accélérer l’ébullition. Cuisson : Saler l’eau bouillante, verser les pâtes et cuire le temps indiqué sur le paquet. Finition : Égoutter, assaisonner et servir aussitôt, en gardant toujours ce réflexe d’eau froide purgée.

Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps gagné +2 min 🔍 Le secret de l’expert En partant d’une eau froide fraîchement tirée, on limite le temps passé dans les canalisations privées et donc la quantité de métaux dissous, que l’ébullition ne pourra jamais éliminer. Le twist gourmand : Un grand volume d’eau froide salée (1 L pour 100 g de pâtes) dilue mieux l’amidon : pâtes moins collantes, goût plus net. LE GESTE INTERDIT : Remplir directement casserole, bouilloire ou biberon avec l’eau chaude ou tiède du robinet, surtout après plusieurs heures de stagnation.

On s’obstine tous à lancer la casserole avec l’eau chaude du robinet pour gagner du temps, alors que cette eau ne ressort pas des tuyaux comme elle y est entrée

Dans les logements anciens, nourrissons et femmes enceintes privilégient l’eau embouteillée, et on garde l’eau froide purgée pour cuissons et boissons.