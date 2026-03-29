Far breton : j’ai changé un seul ingrédient pour ce fruit acidulé, et ma recette bluffe tout le monde au goûter

À force de servir un far breton décevant, une cuisinière a changé un seul ingrédient et la texture s’est métamorphosée. Comment ce far breton aux framboises est-il devenu la star des goûters sans compliquer la recette ?

Depuis que j’ai changé un seul ingrédient, mon far breton fait sensation à chaque goûter

L’odeur de beurre chaud, la surface dorée qui se ride en sortant du four, et pourtant… longtemps, le far breton servi à la maison laissait un léger goût de déception. La texture manquait de fondant, les fruits s’entassaient au fond, chaque part se cassait au moment de la découpe.

Un après-midi, on a osé modifier une seule chose : la garniture. Adieu pruneaux massifs et raisins secs un peu durs ; place à un far breton aux framboises, acidulé, moelleux, qui se tient sans jamais devenir caoutchouteux. Depuis, chaque goûter ressemble à une petite fête, et on finit toujours par demander : comment ce simple gâteau peut-il être aussi élégant ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 125 g de farine de blé, 100 g de sucre

✅ 2 sachets de sucre vanillé, 1 pincée de sel

✅ 4 œufs, 50 cl de lait entier

✅ 50 g de beurre demi-sel, 250 g de framboises

L’ingrédient que j’ai changé (et pourquoi il fait toute la différence)

Le secret tient dans ce changement d’ingrédient : remplacer les fruits secs par des framboises fraîches. Là où les pruneaux gonflent, durcissent et coulent parfois, les framboises infusent doucement la pâte, créent des poches presque crémeuses et réveillent la douceur des œufs par une légère pointe d’acidité.

Sous la chaleur du four, le jus du fruit s’échappe juste assez pour imbiber la pâte sans la détremper. On obtient un far breton aux framboises qui reste fondant, se découpe proprement et offre à chaque bouchée ce contraste que recherchent les pâtissiers : croûte dorée, cœur moelleux, éclats de fruit acidulé.

Pas à pas : mon far breton aux framboises qui ne rate jamais

Pour que cette garniture travaille en votre faveur, la base doit être irréprochable : une pâte fluide, entre crêpe et flan, et un moule tapissé de beurre salé brûlant. Ce geste venu des recettes de grand-mère donne une saveur noisette, aide le far à gonfler sur les bords et évite l’effet bloc compact.

Côté cuisson, on privilégie un four en chaleur traditionnelle, sans ventilation, autour de 200 °C. On s’arrête dès que le dessus est bien doré mais que le centre tremble encore légèrement ; en reposant dix minutes, le far finit de se figer tout seul et garde ce cœur presque crémeux qui fait tout le charme.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Fouetter œufs et sucres, ajouter farine et sel, délayer avec le lait. Technique : Laisser reposer la pâte 10 minutes pendant que le four chauffe. Cuisson : Verser sur le beurre brûlant, disposer les framboises en surface, enfourner. Finition : Sortir quand le centre tremble encore, laisser poser et servir tiède.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9,5/10 Temps total Environ 1 h 🔍 Le secret de l’expert Les framboises apportent eau, acidité et pectines ; elles créent des zones plus crémeuses et évitent l’effet bloc d’œuf. Le beurre salé très chaud fixe les bords et caramélise la surface. ✨ Le twist gourmand : Ajouter des amandes effilées sur les framboises avant cuisson pour un contraste croustillant. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Mélanger les framboises dans la pâte : elles tombent au fond, éclatent et laissent un far humide et compact.

Variantes & idées de service

Hors saison, on peut utiliser des framboises surgelées nature, simplement décongelées et égouttées pour éviter d’apporter trop d’eau.

Pour changer, la même base accepte myrtilles ou mûres, un trait de rhum et un service tiède avec crème fraîche ou glace vanille.