Ce dessert croustillant du Sud-Ouest a détrôné ma tarte aux pommes : tout le monde me réclame la recette

À la maison, ma tarte aux pommes a été supplantée par une croustade aux pommes du Sud-Ouest, fine et dorée. Comment ce dessert rustique est-il devenu la star de nos repas ?

J’ai remplacé ma tarte aux pommes classique par cette croustade du Sud-Ouest : on n’arrête pas de me réclamer la recette

Dans le four, on retrouve les parfums familiers de la tarte aux pommes : beurre chaud, sucre qui caramélise, fruits qui compotent doucement. Mais, à la coupe, tout change : la croûte explose en éclats fins et croustillants, comme un feu d’artifice sous le couteau.

Depuis qu’on sert ce dessert du Sud-Ouest à la maison, la tarte aux pommes « sage » reste au placard. Cette croustade aux pommes du Sud-Ouest, cousine de la tourtière gasconne, mêle pâte filo ultra fine, beurre et lamelles de pommes fondantes ; un format rustique chic qui vaut à chaque repas la même phrase : « Tu me donnes la recette ? »

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 6 à 8 feuilles de pâte filo (120 à 150 g)

✅ 80 g de beurre doux fondu + un peu pour le moule

✅ 5 pommes Golden ou Reine des Reinettes (environ 750 g net) + 50 g de sucre

✅ 1 c. à soupe d’Armagnac (facultatif), 1 c. à soupe de poudre d’amandes, 10 g de sucre pour saupoudrer

Pourquoi cette croustade du Sud-Ouest a détrôné la tarte aux pommes

Face à une tarte classique, souvent plombée par une pâte épaisse et un fond détrempé, cette croustade aux pommes pâte filo change tout. La filo, beurrée feuille à feuille, devient une coque légère qui claque comme un mille-feuille. Dedans, les pommes en lamelles restent fondantes et juste caramélisées : un dessert du Sud-Ouest simple et spectaculaire.

Le croustillant parfait : les détails qui changent tout

Le secret se joue en deux temps. D’abord la coque : chaque feuille est badigeonnée de beurre fondu puis posée en étoile dans le moule, bords bien dépassants. Ensuite les pommes : en lamelles fines, elles passent quelques minutes à la poêle avec le sucre pour concentrer les sucs. Un trait d’Armagnac hors du feu signe le Sud-Ouest.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Beurrer le moule, poser une feuille de filo, puis superposer les autres, chacune badigeonnée de beurre fondu. Technique : Éplucher les pommes, les couper en lamelles fines, les faire revenir 5 minutes avec le sucre à feu vif. Cuisson : Verser les pommes tièdes en dôme au centre de la coque, sans tout le jus ; replier les bords. Finition : Cuire 25 minutes à 190 °C jusqu’à croûte dorée ; laisser reposer 5 à 10 minutes avant service.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 45 min 🔍 Le secret de l’expert Le beurrage feuille à feuille sépare les couches et les fait croustiller ; la pré-cuisson limite l’humidité des pommes. ✨ Le twist gourmand : Une couche de poudre d’amandes sous les fruits boit le jus et ajoute parfum grillé. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne verse pas tout le jus des pommes et beurre chaque feuille de filo.

Service, variantes et conservation de la croustade aux pommes

Cette croustade se sert tiède, avec crème fraîche ou glace vanille. Pour le lendemain, 8 minutes au four à 150 °C suffisent. On peut aussi la décliner avec quelques poires ou des pruneaux, en gardant le même principe de coque croustillante.