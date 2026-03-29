Ce dessert croustillant du Sud-Ouest a détrôné ma tarte aux pommes : tout le monde me réclame la recette
À la maison, ma tarte aux pommes a été supplantée par une croustade aux pommes du Sud-Ouest, fine et dorée. Comment ce dessert rustique est-il devenu la star de nos repas ?
J’ai remplacé ma tarte aux pommes classique par cette croustade du Sud-Ouest : on n’arrête pas de me réclamer la recette
Dans le four, on retrouve les parfums familiers de la tarte aux pommes : beurre chaud, sucre qui caramélise, fruits qui compotent doucement. Mais, à la coupe, tout change : la croûte explose en éclats fins et croustillants, comme un feu d’artifice sous le couteau.
Depuis qu’on sert ce dessert du Sud-Ouest à la maison, la tarte aux pommes « sage » reste au placard. Cette croustade aux pommes du Sud-Ouest, cousine de la tourtière gasconne, mêle pâte filo ultra fine, beurre et lamelles de pommes fondantes ; un format rustique chic qui vaut à chaque repas la même phrase : « Tu me donnes la recette ? »
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 6 à 8 feuilles de pâte filo (120 à 150 g)
- ✅ 80 g de beurre doux fondu + un peu pour le moule
- ✅ 5 pommes Golden ou Reine des Reinettes (environ 750 g net) + 50 g de sucre
- ✅ 1 c. à soupe d’Armagnac (facultatif), 1 c. à soupe de poudre d’amandes, 10 g de sucre pour saupoudrer
Pourquoi cette croustade du Sud-Ouest a détrôné la tarte aux pommes
Face à une tarte classique, souvent plombée par une pâte épaisse et un fond détrempé, cette croustade aux pommes pâte filo change tout. La filo, beurrée feuille à feuille, devient une coque légère qui claque comme un mille-feuille. Dedans, les pommes en lamelles restent fondantes et juste caramélisées : un dessert du Sud-Ouest simple et spectaculaire.
Le croustillant parfait : les détails qui changent tout
Le secret se joue en deux temps. D’abord la coque : chaque feuille est badigeonnée de beurre fondu puis posée en étoile dans le moule, bords bien dépassants. Ensuite les pommes : en lamelles fines, elles passent quelques minutes à la poêle avec le sucre pour concentrer les sucs. Un trait d’Armagnac hors du feu signe le Sud-Ouest.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Beurrer le moule, poser une feuille de filo, puis superposer les autres, chacune badigeonnée de beurre fondu.
- Technique : Éplucher les pommes, les couper en lamelles fines, les faire revenir 5 minutes avec le sucre à feu vif.
- Cuisson : Verser les pommes tièdes en dôme au centre de la coque, sans tout le jus ; replier les bords.
- Finition : Cuire 25 minutes à 190 °C jusqu’à croûte dorée ; laisser reposer 5 à 10 minutes avant service.
Service, variantes et conservation de la croustade aux pommes
Cette croustade se sert tiède, avec crème fraîche ou glace vanille. Pour le lendemain, 8 minutes au four à 150 °C suffisent. On peut aussi la décliner avec quelques poires ou des pruneaux, en gardant le même principe de coque croustillante.
En bref
- 🍎 Depuis que cette croustade aux pommes du Sud-Ouest s’invite à table, la tarte classique disparaît, remplacée par une coque en pâte filo croustillante.
- 🔥 Préparation en quatre temps : beurrage feuille à feuille, pommes juste saisies, montage en dôme rustique chic et cuisson pour une croûte dorée.
- 🤔 Entre poudre d’amandes, trait d’Armagnac et réchauffage malin, quelques gestes simples transforment ce dessert du Sud-Ouest en nouveau classique de la maison.
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