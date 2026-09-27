Figues, camembert, pâte brisée : cette tarte de septembre bluffe tout le monde si vous évitez ce geste fatal

En septembre, cette tarte figues camembert s’impose comme le plat du soir facile, prêt en 30 minutes au four. Trois ingrédients, quelques astuces, et une pâte jamais détrempée.

Odeur de pâte qui dore, figues de septembre qui tiédissent au four, camembert qui commence à frémir… la cuisine prend aussitôt un air de soirée de rentrée. Cette tarte salée joue sur le contraste entre le croustillant du fond, la douceur fruitée et le fromage coulant.

La promesse tient en trois éléments du placard : une pâte brisée, quelques figues mûres et un camembert. Autour, seulement des petits bonus qui coûtent peu et changent tout. Et surtout une méthode simple pour une tarte figues camembert bien nette, jamais détrempée ; même un camembert entamé devient alors un plat de chef.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 pâte brisée pur beurre (moule 26 cm)

✅ 1 camembert entier d’environ 250 g, pas trop coulant

✅ 6 figues fraîches bien mûres de septembre

✅ 100 g de crème épaisse, 1 c. à s. de miel, 40 g de noix, 4 brins de thym, sel, poivre

Les 3 ingrédients de base (et 3 petits bonus pour la rendre inoubliable)

La force de cette tarte salée figues et camembert, c’est sa base minimaliste. Une pâte brisée pur beurre, prête à dérouler, assure un fond régulier et croustillant. Les figues doivent être souples au toucher, légèrement parfumées, sans être éclatées. Le camembert, lui, se choisit bien fait mais encore ferme au centre ; il fondra sans transformer la tarte en flaque.

Autour, quelques renforts malins. Une fine couche de crème apporte du moelleux. Le miel liquide amène la brillance sucrée typique des dîners de septembre. Les noix grillées et le thym frais signent le côté bistro : croquant toasté, parfum herbacé et assiette qui semble sortie d’une carte de restaurant, pour quelques euros seulement.

La clé d’une pâte brisée jamais détrempée

Pour que la tarte figues camembert reste bien nette à la découpe, tout repose sur la gestion de l’humidité. On commence par une précuisson à blanc : la chaleur à 200 °C gélatinise l’amidon de la pâte et crée une barrière contre le jus des figues, la crème et le fromage fondu. Ensuite, on espace légèrement les fruits pour laisser la vapeur s’échapper. Enfin, on dose la crème en couche très fine ; elle doit enrober, pas napper.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 200 °C. Foncer le moule avec la pâte, la piquer et la précuire 8 minutes. Technique : Étaler une fine couche de crème, disposer le camembert en tranches, puis les figues coupées en deux, chair vers le haut, sans les serrer. Cuisson : Poivrer, saler à peine et enfourner 15 à 18 minutes, jusqu’à bords dorés, dessous sec et fromage bien fondu. Finition : Griller les noix à sec, les concasser. À la sortie du four, arroser de miel, parsemer noix et thym, laisser reposer 5 minutes avant de servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 35 min 🔍 Le secret de l’expert La précuisson gélatinise la pâte et limite l’eau, tandis que des figues espacées et un camembert pas trop coulant garantissent une tarte sucré-salé fondante mais parfaitement tranchable. ✨ Le twist gourmand : À la sortie du four, ajouter quelques lanières de jambon cru ou servir avec une salade de roquette et de poire fraîche. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Oublier la précuisson et charger en crème ou verser le miel en début de cuisson ; on obtient une pâte molle et un dessus amer.

Servir et adapter : idées de salades et variantes rapides

Cette tarte de septembre se sert tiède, quand le camembert nappe encore les figues et que la pâte brisée reste croustillante. Une simple salade de jeunes pousses, de roquette ou de mâche, assaisonnée au vinaigre de cidre, suffit à équilibrer le côté généreux du fromage. Quelques lamelles de pomme ou de poire dans la salade prolongent le jeu sucré-salé sans alourdir l’assiette.

On peut remplacer les noix par des noisettes, des amandes effilées ou des pistaches non salées, gardant toujours ce contraste de textures. Pour changer, on remplace une partie du camembert par un peu de chèvre frais, sans perdre l’esprit de la tarte salée figues et camembert. Les restes se conservent jusqu’au lendemain au réfrigérateur et se réchauffent 8 à 10 minutes à 160 °C ; surtout pas de micro-ondes si on tient à la pâte croustillante.