Fini l’Amaretto Sour trop sucré : ce fruit d’automne caché le transforme en cocktail d’octobre irrésistible

En plein automne, l’Amaretto Sour se réinvente avec une poire fondante glissée sous une mousse épaisse digne d’un bar à cocktails. En cinq minutes et un shaker, ce twist maison promet un apéritif étonnamment léger sans bousculer vos habitudes.

Odeur d’amande, mousse épaisse, petite acidité qui met en appétit… On croit connaître par cœur l’Amaretto Sour. Pourtant, au bout du troisième apéritif de la saison, le même profil citron-amande finit par lasser, souvent trop sucré, parfois avec une mousse timide qui s’affaisse avant même le premier toast.

En octobre, on peut tout changer sans changer de verre ni de shaker. Un fruit fondant, discret, glissé sous la mousse, donne soudain de la rondeur, du parfum et une élégance très automnale. L’amaretto reste la star, le citron garde le peps, mais la texture devient presque pâtissière : c’est là que le jus de poire entre en scène, et personne ne le voit venir.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 100 ml d’amaretto + 80 ml de jus de poire pur jus bien frais

✅ 50 ml de jus de citron jaune pressé minute + 20 ml de sirop de sucre de canne

✅ 1 blanc d’œuf ou 3 cl de blanc d’œuf pasteurisé (ou 2 cl d’aquafaba)

✅ Glaçons, 2 fines tranches de poire, bitters, cannelle et vanille pour la décoration

Pourquoi la poire fait exploser ton Amaretto Sour

La poire est un fruit d’automne qui s’entend parfaitement avec les notes d’amande de l’amaretto. Son jus apporte une douceur fondante, presque de compote, qui prolonge les arômes sans rajouter d’épaisseur lourde en bouche. On reste sur un apéritif, pas sur un dessert liquide.

Dans cet amaretto sour à la poire, le citron tient toujours les rênes de l’acidité, mais la poire vient arrondir les angles et allonger la finale. Un pur jus sans sucres ajoutés est essentiel, car la liqueur italienne est déjà très sucrée. Résultat : un cocktail amaretto poire plus complexe, plus frais, avec une mousse qui invite à replonger la lèvre à chaque gorgée.

Recette pas-à-pas de l’Amaretto Sour à la poire d’octobre

Pour deux verres, on part sur 5 cl d’amaretto, 4 cl de jus de poire et 2,5 cl de citron par personne. Le sirop de sucre reste discret, la poire faisant déjà le lien entre acidité et rondeur. Tout se joue ensuite dans le shaker : ordre des gestes, énergie et température. Sans un vrai dry shake suivi d’un second shake sur glace, l’Amaretto Sour automne restera plat, même avec la meilleure poire du marché.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Refroidir les verres, presser le citron, puis mesurer amaretto, jus de poire, sirop et blanc d’œuf. Technique : Verser tous les liquides dans le shaker sans glace et pratiquer un dry shake énergique 15 secondes. Cuisson : Ajouter une grosse poignée de glaçons, secouer 7 à 10 secondes, puis vider et sécher les coupes glacées. Finition : Double filtrer dans les verres, laisser la mousse se stabiliser, décorer d’une tranche de poire et d’une pincée de cannelle.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 5 min 🔍 Le secret de l’expert On commence toujours par un shake sans glace : alcool et citron déplient l’albumine, qui emprisonne l’air et crée cette mousse serrée typique d’un amaretto sour automne. Le second shake, court, ne sert qu’à refroidir et diluer sans casser cette structure. ✨ Le twist gourmand : Ajouter 2 cl de bourbon par verre pour donner une colonne vertébrale boisée, puis poser une fine tranche de poire légèrement poêlée au beurre sur le bord du verre. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Secouer directement avec la glace et un jus de poire trop sucré ; la mousse reste plate et le cocktail devient lourd, écœurant au bout de quelques gorgées.

Le twist d’expert : transformer ton Amaretto Sour à la poire en cocktail de bar

Pour aller encore plus loin, on peut passer en reverse dry shake : d’abord shaker avec glace, filtrer, puis reshooter 15 secondes à sec. La mousse tient alors tout l’apéritif, parfaite pour tracer quelques gouttes de bitters en motif. L’aquafaba remplace sans problème le blanc d’œuf, pratique pour une version végétale ou pour éviter l’œuf cru.

Côté dressage, une coupe bien glacée change tout. Une tranche de poire fraîche ou rôtie, une pointe de cannelle ou une micro-goutte de vanille suffisent à signer ce cocktail amaretto poire. Avec quelques dés de comté, des noisettes grillées ou une tarte fine aux pommes, l’Amaretto Sour à la poire devient la nouvelle habitude des apéritifs d’octobre.