Marre des salades qui laissent faim ? Cette version façon Big Mac gourmande fait oublier le burger aux enfants

Ras-le-bol des bols de verdure qui laissent faim sur la table du soir ? Cette salade façon Big Mac réunit steak, cheddar et sauce culte en entrée ultra gourmande.

Dans la cuisine, ça sent le steak grillé et le cornichon vinaigré, pendant qu’un grand saladier de laitue croquante attend sur le plan de travail. Rien à voir avec la petite salade de lapin triste : ici, chaque bouchée promet le réconfort d’un burger.

Cette salade façon Big Mac reprend tout ce que les enfants adorent : viande hachée dorée, sauce généreuse, cheddar fondant et cornichons qui claquent sous la dent, mais en version plus fraîche et plus légère qu’un menu de fast-food. Reste à voir comment la préparer en quelques minutes.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 laitue iceberg (≈ 300 g), 1 oignon rouge, 60 g de cornichons en rondelles

✅ 320 g de viande hachée de bœuf (15 % MG), 120 g de cheddar râpé ou en petits dés

✅ Sauce façon Big Mac : 60 g de skyr, 60 g de mayonnaise, 30 g de ketchup, 15 g de moutarde douce

✅ Assaisonnements : 40 g de cornichons hachés, 10 ml de vinaigre, poudre d’oignon, paprika doux, sel, poivre

Fini les salades de lapin : une salade façon Big Mac qui cale vraiment

On cherche souvent une entrée fraîche qui rassasie vraiment. Avec cette salade Big Mac maison, on retrouve le goût d’un cheeseburger en bol : laitue glacée, bœuf bien marqué, sauce crémeuse, cornichons acidulés. La viande et le cheddar transforment ce grand saladier en vraie salade qui cale, sans l’effet lourd du fast-food.

La bonne méthode : base croquante, sauce généreuse et viande bien saisie

Pour réussir cette salade burger, l’ordre compte. Base bien sèche d’abord : laitue essorée, oignon rouge très fin, mis au frais. Puis une sauce façon Big Mac au skyr, mayonnaise, ketchup, moutarde et cornichons, qui repose un peu pour gagner en saveur. Enfin, viande émiettée saisie vivement, recouverte de cheddar fondant.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver la laitue, l’essorer soigneusement, l’émincer. Ajouter l’oignon rouge finement tranché dans un grand saladier et réserver au frais. Technique : Dans un bol, mélanger skyr, mayonnaise, ketchup, moutarde, vinaigre, cornichons hachés, poudre d’oignon, paprika, sel et poivre jusqu’à sauce lisse. Cuisson : Faire chauffer une poêle sans la surcharger, saisir la viande hachée émiettée 6 à 8 minutes jusqu’à belle coloration, saler et poivrer en fin de cuisson. Finition : Hors du feu, couvrir la viande de cheddar, laisser fondre, puis répartir sur la salade avec la sauce juste avant de mélanger et de servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 25 min 🔍 Le secret de l’expert La sauce, faite d’ingrédients simples, forme une émulsion équilibrée entre skyr, mayonnaise, vinaigre et cornichons : elle fixe les arômes du bœuf saisi, rappelle le burger culte tout en gardant la bouche fraîche. ✨ Le twist gourmand : Servir avec quelques oignons frits pour un clin d’œil fast-food. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Mélanger la salade trop tôt ; elle se détrempe, devient molle.

Servir, conserver et adapter votre salade Big Mac maison

Servir aussitôt pour garder le contraste chaud-froid ; pour le lendemain, conserver viande et sauce séparées, salade non assaisonnée.