Ce dîner saumon-riz croustillant sur une seule plaque va sauver vos soirs de flemme en moins de 30 minutes

Le soir, en rentrant du boulot, vous assemblez en quelques gestes un plat complet qui réconcilie tout le monde avec le saumon. Entre riz croustillant, boulettes fondantes et sauce crémeuse, ces bouchées deviennent vite le réflexe comfort food de la maison.

Je ne savais pas quoi préparer en rentrant du boulot : ces boulettes de saumon et de riz croustillant avec leur sauce passent toujours bien à table

En rentrant du boulot, la tête vide d’idée mais l’estomac en alerte, on rêve d’un plat réconfortant qui ne monopolise pas la soirée. Dans l’assiette, boulettes de saumon, riz croustillant et sauce tomate‑ail fumante font aussitôt oublier la journée.

Tout cuit sur une plaque au four pendant qu’une petite poêle se charge de la sauce. Le reste de riz devient un atout. Avec 225 g de saumon, quelques tomates cerises et du parmesan, on obtient un vrai dîner complet en une trentaine de minutes.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 225 g de saumon frais, moutarde à l’ancienne, chapelure, persil, épices, ½ œuf battu

✅ 180 g de riz cuit et refroidi, ½ œuf battu, parmesan râpé pour l’enrobage

pour l’enrobage ✅ Huile d’olive, ½ oignon, 150 g de tomates cerises, 3 gousses d’ail, 60 ml de crème

✅ Persil frais, sel, poivre, parmesan supplémentaire pour servir

Pourquoi ces boulettes de saumon et de riz croustillant sauvent les soirs de semaine

Ces boulettes de saumon et de riz croustillant sauvent les soirs de semaine grâce à un trio gagnant : saumon moelleux, riz gratiné, sauce crémeuse. La plaque au four limite la vaisselle, la sauce tomate‑crème à l’ail apporte le côté doudou sans alourdir.

La méthode express pour des boulettes fondantes et un riz ultra croustillant

Pour préserver ce contraste, on oublie les appareils. Le saumon se hache au couteau, le riz doit être froid pour coller avec l’œuf. Ensuite, la cuisson au four à 200 °C, terminée sous le gril, donne tout le croustillant.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : mélanger le saumon haché avec moutarde, chapelure, parmesan, ½ œuf, persil, ail, oignon, paprika, sel, poivre. Technique : façonner 3 à 4 boulettes de saumon ; travailler le riz froid avec le reste d’œuf, former 2 à 3 boules bien serrées et les rouler dans le parmesan. Cuisson : déposer toutes les boulettes sur une plaque, cuire 15 à 18 minutes à 200 °C, puis dorer 2 à 3 minutes sous le gril en surveillant la coloration. Finition : pendant ce temps, faire revenir l’oignon, ajouter tomates et ail, verser la crème ; repartir la sauce dans les assiettes et poser les boulettes par‑dessus sans les recouvrir entièrement.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 30–35 min 🔍 Le secret de l’expert Un riz cuit et froid colle dès qu’on l’assemble à l’œuf. Au four, il se fige, le parmesan gratine ; la boule reste compacte, dorée et moelleuse à cœur, même sans friture. ✨ Le twist gourmand : Un zeste de citron dans la farce et une pincée de piment doux dans la sauce réveillent doucement le plat. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas mixer le saumon ni utiliser du riz tiède : la texture devient pâteuse et les boules s’affaissent à la cuisson.

Servir, conserver et varier ces boulettes de saumon et de riz croustillant

On sert les boulettes dès la sortie du four, sur une cuillerée de sauce en laissant le dessus au sec pour préserver le croquant. Restes bienvenus : on réchauffe séparément sauce et boulettes, et on varie avec ciboulette, zeste de citron ou une pointe de piment doux.