Fini le dénoyautage des cerises : ce dessert aux abricots prêt en 10 minutes va remplacer votre clafoutis d'été

En plein été, vous en avez assez de dénoyauter des cerises pour un clafoutis ? Ce flan aux abricots rapide, prêt en 10 minutes, change la donne.

La scène est connue : on rêve d’un clafoutis aux cerises qui sent bon l’été, puis la corvée de noyaux fait tout retomber. Le temps file, les doigts se tachent, et on finit souvent par renoncer au dessert maison.

Bonne nouvelle : on peut garder tout le plaisir en supprimant la partie la plus pénible. Avec ce flan aux abricots rapide, dix minutes de travail suffisent ; le four fait le reste pour un grand plat doré, fruité et fondant.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 10 abricots frais (env. 500–600 g), mûrs mais fermes

✅ 500 ml de lait entier

✅ 2 œufs et 75 g de sucre

✅ 45 g de Maïzena, 1 gousse de vanille, 20 g de beurre, 1 c. à soupe de cassonade (optionnelle)

Pourquoi ce flan aux abricots va remplacer votre clafoutis aux cerises

Ce dessert d’été joue sur un avantage décisif : avec l’abricot, un seul geste suffit. On coupe en deux, on tourne, le noyau vient tout seul. En cinq minutes, le plat est garni de beaux fruits, sans bassine de noyaux à gérer ni longues séances de dénoyautage qui cassent l’envie de cuisiner.

Résultat : on garde l’esprit du clafoutis, mais avec une texture plus lisse et une découpe impeccable.

Le secret pour un flan fondant qui ne rend pas d’eau

Tout se joue sur l’équilibre entre lait, œufs et fécule. Avec 500 ml de lait, 2 œufs et 45 g de Maïzena, on obtient un appareil qui prend sans devenir lourd. Les œufs se figent à la chaleur, la fécule gonfle, et la crème se tient tout en restant souple.

Le vrai repère, c’est le centre encore légèrement tremblotant à la sortie du four ; en refroidissant, il finit de cuire et gagne cette onctuosité tant recherchée.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Beurrer un plat de 22 cm ; laver, couper et dénoyauter les abricots. Technique : Préchauffer le four à 180 °C ; fouetter œufs et sucre, ajouter la Maïzena, puis le lait chaud en filet. Cuisson : Verser l’appareil sur les abricots et cuire environ 40 minutes à 180 °C. Finition : Laisser reposer 15 minutes ; éventuellement saupoudrer un peu de sucre et passer sous le grill.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps de travail 10 min 🔍 Le secret de l’expert Le duo œufs + Maïzena stabilise la crème, tandis que les abricots, posés face coupée vers le haut, limitent le jus au fond. ✨ Le twist gourmand : Pour un parfum plus rond, saupoudrer très finement de poudre d’amandes le fond du plat beurré. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter absolument de prolonger la cuisson jusqu’à flan totalement figé ; la texture deviendrait sèche, caoutchouteuse et aqueuse.

Variantes minute : adapter le flan à vos abricots (et à vos envies)

Ce flan supporte bien les petites variations. On peut remplacer une partie du lait par un trait de crème, parfumer l’appareil à la fleur d’oranger, ou changer simplement de fruits : pêches, nectarines ou prunes, en gardant la même base et la même cuisson.