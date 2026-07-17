Fini le dénoyautage des cerises : ce dessert aux abricots prêt en 10 minutes va remplacer votre clafoutis d'été
En plein été, vous en avez assez de dénoyauter des cerises pour un clafoutis ? Ce flan aux abricots rapide, prêt en 10 minutes, change la donne.
La scène est connue : on rêve d’un clafoutis aux cerises qui sent bon l’été, puis la corvée de noyaux fait tout retomber. Le temps file, les doigts se tachent, et on finit souvent par renoncer au dessert maison.
Bonne nouvelle : on peut garder tout le plaisir en supprimant la partie la plus pénible. Avec ce flan aux abricots rapide, dix minutes de travail suffisent ; le four fait le reste pour un grand plat doré, fruité et fondant.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 10 abricots frais (env. 500–600 g), mûrs mais fermes
- ✅ 500 ml de lait entier
- ✅ 2 œufs et 75 g de sucre
- ✅ 45 g de Maïzena, 1 gousse de vanille, 20 g de beurre, 1 c. à soupe de cassonade (optionnelle)
Pourquoi ce flan aux abricots va remplacer votre clafoutis aux cerises
Ce dessert d’été joue sur un avantage décisif : avec l’abricot, un seul geste suffit. On coupe en deux, on tourne, le noyau vient tout seul. En cinq minutes, le plat est garni de beaux fruits, sans bassine de noyaux à gérer ni longues séances de dénoyautage qui cassent l’envie de cuisiner.
Résultat : on garde l’esprit du clafoutis, mais avec une texture plus lisse et une découpe impeccable.
Le secret pour un flan fondant qui ne rend pas d’eau
Tout se joue sur l’équilibre entre lait, œufs et fécule. Avec 500 ml de lait, 2 œufs et 45 g de Maïzena, on obtient un appareil qui prend sans devenir lourd. Les œufs se figent à la chaleur, la fécule gonfle, et la crème se tient tout en restant souple.
Le vrai repère, c’est le centre encore légèrement tremblotant à la sortie du four ; en refroidissant, il finit de cuire et gagne cette onctuosité tant recherchée.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Beurrer un plat de 22 cm ; laver, couper et dénoyauter les abricots.
- Technique : Préchauffer le four à 180 °C ; fouetter œufs et sucre, ajouter la Maïzena, puis le lait chaud en filet.
- Cuisson : Verser l’appareil sur les abricots et cuire environ 40 minutes à 180 °C.
- Finition : Laisser reposer 15 minutes ; éventuellement saupoudrer un peu de sucre et passer sous le grill.
Variantes minute : adapter le flan à vos abricots (et à vos envies)
Ce flan supporte bien les petites variations. On peut remplacer une partie du lait par un trait de crème, parfumer l’appareil à la fleur d’oranger, ou changer simplement de fruits : pêches, nectarines ou prunes, en gardant la même base et la même cuisson.
En bref
- 🍑 Lassés du clafoutis aux cerises, les gourmands adoptent un flan aux abricots rapide, prêt avec peu d’ingrédients du placard.
- ⏱ La recette détaille une préparation en 10 minutes, la bonne cuisson à 180 °C et les repères visuels pour un centre encore tremblotant.
- ✨ Un secret d’expert, quelques variantes minute et un geste à éviter promettent un flan aux abricots rapide fondant, qui se tient sans effort.
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