Flan mexicain ultra-facile : il fait tout seul ses 3 couches au four avec une seule préparation et bluffe vos invités

En une heure au four et quelques heures de repos, ce flan mexicain ultra-facile promet un dessert bicolore digne d’un pâtissier à la maison. Entre caramel doré et cœur tremblotant, un simple bain-marie suffit à créer la magie.

Une odeur de caramel chaud, une surface brillante qui tremble légèrement, et à la découpe ce contraste net entre flan vanillé et gâteau au chocolat. On croirait un dessert de pâtissier, pourtant ce flan mexicain ultra-facile se prépare presque les yeux fermés.

Une seule préparation, un passage au four, et le reste se fait tout seul : les couches se séparent, le caramel nappe le dessus. On suit simplement la bonne température, la cuisson au bain-marie et quelques minutes de repos au frais.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pour le caramel : 120 g de sucre + 2 c. à soupe d’eau

✅ Pour le gâteau au chocolat : 140 g de farine, 30 g de cacao, 100 g de sucre, 2 œufs, 80 g de beurre fondu, 1 sachet de levure, 10 cl de lait

✅ Pour le flan : 400 g de lait concentré sucré, 200 g de cream cheese, 20 cl de lait, 3 œufs

✅ Arômes et cuisson : 1 c. à café d’extrait de vanille, eau chaude pour le bain-marie

Flan mexicain ultra-facile : le gâteau impossible à la portée de tous

Dans ce flan bicolore, trois préparations simples se superposent dans un moule à savarin : un caramel ambré, un gâteau au chocolat moelleux et un flan vanillé lisse. Le secret tient aux produits du placard : lait concentré sucré, cream cheese à tartiner, cacao en poudre et quelques œufs. On reste dans une cuisine familiale, avec des ingrédients qui se trouvent facilement en grande surface.

Flan mexicain ultra-facile : la magie d’une seule cuisson au four

La technique repose sur une chaleur douce et régulière : le moule est posé dans un plat rempli d’eau chaude, pour une cuisson au bain-marie à 180 °C pendant environ 60 minutes. Le four travaille pour nous, sans gestes compliqués.

Pendant ce temps, la pâte au chocolat, plus légère, remonte, tandis que l’appareil à flan plus dense descend. Les œufs coagulent doucement et on obtient un flan tremblotant mais pris sur les bords, sans fissures.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Réaliser un caramel doré avec le sucre et l’eau, le verser aussitôt dans le moule et le faire tourner pour bien napper le fond. Technique : Fouetter œufs et sucre jusqu’à ce qu’ils moussent, ajouter beurre fondu puis lait, incorporer farine, cacao et levure, verser la pâte sur le caramel. Cuisson : Mixer lait concentré, cream cheese, lait, œufs et vanille jusqu’à texture lisse, puis verser délicatement sur la pâte, de préférence sur le dos d’une cuillère. Finition : Installer le moule dans un plat, ajouter de l’eau chaude à mi-hauteur, cuire 60 min à 180 °C, laisser refroidir puis réfrigérer au moins 2 h avant de démouler.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9,5/10 Difficulté Très facile 🔍 Le secret de l’expert Le flan, plus dense, glisse sous la pâte légère. Le bain-marie limite la chaleur et évite les bulles. ✨ Le twist gourmand : Un trait de rhum dans le caramel ou un peu de noix de coco au fond du moule. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Sans bain-marie ou démoulé tiède, le flan graine, se fissure et le gâteau se désagrège.

Flan mexicain ultra-facile : après cuisson

Servir frais, jusqu’à 48 h.