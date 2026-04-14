Fondue de poireaux et saumon : ce geste secret de Cyril Lignac évite le plat fade et sec à chaque fois

Fondue de poireaux et pavé de saumon déçoivent souvent, entre poireaux aqueux et poisson sec. Cyril Lignac mise sur cuisson douce et bouillon secret pour tout changer.

Dans la casserole, le poireau chuchote, se détend, puis laisse une odeur douce, presque sucrée. À côté, un pavé de saumon se parfume de citron sous sa papillote. On rêve déjà d’une assiette où la fondue de poireaux enveloppe le poisson, fondante, brillante, sans une goutte d’eau en trop.

Problème : à la maison, la fondue accroche, rend trop d’eau ou jaunit, tandis que le saumon ressort sec. Cyril Lignac, lui, s’appuie sur un geste précis qui change la texture en profondeur : faire suer, puis étuver les poireaux dans un bouillon maison. C’est ce secret qu’on adopte ici.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 3 poireaux entiers (verts et blancs séparés)

✅ 1 carotte, 1 oignon clouté, 1 feuille de laurier, 1 branche de thym, 1 l d’eau

✅ 25 g de beurre demi-sel, 1 c. à soupe d’huile d’olive, 10 cl de crème liquide entière

✅ 4 pavés de saumon de 120 g, 8 rondelles de citron, sel fin, poivre du moulin

Pourquoi la fondue de poireaux et le saumon déçoivent souvent

Le poireau est gorgé d’eau ; mal traité, il finit pâle et aqueux, ou durci par une coloration trop vive. Le saumon, lui, supporte mal les fours trop chauds : au-delà de 160 °C, il sèche. Quand on marie fondue de poireaux et pavé de saumon, Lignac impose donc douceur et maîtrise de l’humidité.

Le geste secret de Lignac : poireaux en étuvée

On part des verts des trois poireaux, cuits une heure avec carotte, oignon clouté, thym et laurier dans un litre d’eau : ce bouillon végétal devient la clé du plat. Les blancs, eux, sont finement émincés, puis doucement « suer » dans beurre et huile 6 à 8 minutes, sans coloration, pour qu’ils rendent leur eau, avant d’être étuvés au bouillon, couvercle posé.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Tailler verts et blancs de poireaux, lancer le bouillon avec les verts, carotte, oignon clouté, thym, laurier. Technique : Émincer les blancs, les faire suer 6 à 8 minutes dans beurre et huile, feu doux, sans coloration. Cuisson : Ajouter juste assez de bouillon chaud pour couvrir, cuire les poireaux en étuvée 10 à 12 minutes, préchauffer le four à 160 °C. Finition : Réduire presque à sec, verser la crème, rectifier l’assaisonnement, cuire le saumon 15 minutes en papillote, dresser immédiatement.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps actif ≈ 15 min 🔍 Le secret de l’expert En faisant suer les poireaux sans coloration, on garde leurs fibres souples. La cuisson en étuvée au bouillon de vert les gorge de parfum, avant que la réduction, le bouillon qui s’évapore, concentre tout ; la crème vient ensuite lier et lisser. ✨ Le twist gourmand : Hors du feu, ajouter une cuillère de moutarde douce, un peu d’aneth et un zeste de citron finement râpé. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Monter le feu pour aller plus vite : les poireaux colorent, accrochent, gardent de l’eau et deviennent fibreux.

Saumon en papillote, dressage et variantes rapides

Les pavés cuisent 15 minutes à 160 °C, bien enfermés avec citron, huile d’olive, sel ; on obtient une chair encore nacrée. D’ailleurs, on les pose sur un lit généreux de fondue, et restes de poireaux et de saumon feront des pâtes ou une tarte express.