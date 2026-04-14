Fondue de poireaux et saumon : ce geste secret de Cyril Lignac évite le plat fade et sec à chaque fois
Fondue de poireaux et pavé de saumon déçoivent souvent, entre poireaux aqueux et poisson sec. Cyril Lignac mise sur cuisson douce et bouillon secret pour tout changer.
Dans la casserole, le poireau chuchote, se détend, puis laisse une odeur douce, presque sucrée. À côté, un pavé de saumon se parfume de citron sous sa papillote. On rêve déjà d’une assiette où la fondue de poireaux enveloppe le poisson, fondante, brillante, sans une goutte d’eau en trop.
Problème : à la maison, la fondue accroche, rend trop d’eau ou jaunit, tandis que le saumon ressort sec. Cyril Lignac, lui, s’appuie sur un geste précis qui change la texture en profondeur : faire suer, puis étuver les poireaux dans un bouillon maison. C’est ce secret qu’on adopte ici.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 3 poireaux entiers (verts et blancs séparés)
- ✅ 1 carotte, 1 oignon clouté, 1 feuille de laurier, 1 branche de thym, 1 l d’eau
- ✅ 25 g de beurre demi-sel, 1 c. à soupe d’huile d’olive, 10 cl de crème liquide entière
- ✅ 4 pavés de saumon de 120 g, 8 rondelles de citron, sel fin, poivre du moulin
Pourquoi la fondue de poireaux et le saumon déçoivent souvent
Le poireau est gorgé d’eau ; mal traité, il finit pâle et aqueux, ou durci par une coloration trop vive. Le saumon, lui, supporte mal les fours trop chauds : au-delà de 160 °C, il sèche. Quand on marie fondue de poireaux et pavé de saumon, Lignac impose donc douceur et maîtrise de l’humidité.
Le geste secret de Lignac : poireaux en étuvée
On part des verts des trois poireaux, cuits une heure avec carotte, oignon clouté, thym et laurier dans un litre d’eau : ce bouillon végétal devient la clé du plat. Les blancs, eux, sont finement émincés, puis doucement « suer » dans beurre et huile 6 à 8 minutes, sans coloration, pour qu’ils rendent leur eau, avant d’être étuvés au bouillon, couvercle posé.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Tailler verts et blancs de poireaux, lancer le bouillon avec les verts, carotte, oignon clouté, thym, laurier.
- Technique : Émincer les blancs, les faire suer 6 à 8 minutes dans beurre et huile, feu doux, sans coloration.
- Cuisson : Ajouter juste assez de bouillon chaud pour couvrir, cuire les poireaux en étuvée 10 à 12 minutes, préchauffer le four à 160 °C.
- Finition : Réduire presque à sec, verser la crème, rectifier l’assaisonnement, cuire le saumon 15 minutes en papillote, dresser immédiatement.
Saumon en papillote, dressage et variantes rapides
Les pavés cuisent 15 minutes à 160 °C, bien enfermés avec citron, huile d’olive, sel ; on obtient une chair encore nacrée. D’ailleurs, on les pose sur un lit généreux de fondue, et restes de poireaux et de saumon feront des pâtes ou une tarte express.
En bref
- 🍽️ Pour 4 convives, Cyril Lignac revisite la fondue de poireaux et pavé de saumon en misant sur patience, feu doux et bouillon maison.
- 🔥 Les poireaux sont d’abord doucement traités, puis cuits dans un bouillon parfumé avant d’être crémés, pour une garniture brillante et généreuse.
- 🧡 Le saumon en papillote profite d’une cuisson à 160 °C qui garde la chair nacrée, et l’ensemble se prête à des variantes très gourmandes.
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