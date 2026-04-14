« Pas une goutte de beurre dedans » : ce gâteau qui double de volume au four bluffe les invités avec un seul geste

Un matin d’avril, un gâteau de Savoie sans beurre gonfle sous les yeux des invités dans une cuisine qui sent le citron. Quels gestes transforment trois ingrédients en nuage doré sans qu’il ne retombe ?

Un matin d’avril, la cuisine sent déjà le citron râpé et le sucre chaud. Sur le plan de travail, un simple moule rond attend sa surprise : un biscuit doré, à la croûte fine, à la mie si légère qu’on la sent vibrer sous le couteau. Les invités, eux, regardent le four comme un écran.

En trente minutes, le gâteau a gonflé au point de doubler de hauteur, sans jamais déborder. Et pourtant, pas une goutte de beurre dedans, pas même pour le moule. Ce gâteau de Savoie sans beurre joue tout avant d’allumer le four : dans le bol, le fouet et la façon de mélanger.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 6 œufs à température ambiante (taille M)

✅ 150 g de sucre en poudre (50 g pour les blancs, 100 g pour les jaunes)

✅ 150 g de farine T45 ou T55 (dont éventuellement 10 g de fécule)

✅ 1 citron non traité, une pincée de sel, sucre glace et papier cuisson

Le gâteau qui a doublé de volume sans une goutte de beurre

Posé sur la table, ce gâteau de Savoie sans beurre a doublé de volume : croûte fine, cœur qui tremble, odeur de citron. Dans un moule de 20–22 cm, on n’a mis que 6 œufs, 150 g de sucre et 150 g de farine. Zéro matière grasse, zéro levure ; tout repose sur les œufs à température ambiante, le moule chemisé de papier cuisson et quelques gestes précis.

Pourquoi ce gâteau sans beurre gonfle (et reste moelleux)

Le moteur de ce biscuit de Savoie, ce sont les blancs en neige fermes, montés dans un saladier bien sec puis serrés avec le sucre versé en pluie. Les jaunes blanchis avec le reste du sucre accueillent la farine tamisée et le zeste de citron. On unit les deux masses à la maryse, par gestes lents de bas en haut, avant d’enfourner aussitôt à 170 °C chaleur statique pour que la mousse se fige sans retomber.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Sortir les œufs, chemiser un moule de 20–22 cm de papier cuisson. Technique : Monter les blancs en neige avec le sel, puis les serrer avec 50 g de sucre en pluie. Cuisson : Blanchir les jaunes avec 100 g de sucre, ajouter zeste et farine tamisée. Finition : Incorporer les blancs à la maryse, verser sans taper, cuire 30 min à 170 °C puis démouler.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 8/10 Difficulté Accessible 🔍 Le secret de l’expert Des blancs montés remplacent la levure et font gonfler la pâte. ✨ Le twist gourmand : Remplacer une partie farine par de la fécule, ajouter zeste d’orange. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas taper le moule ni ouvrir le four trop tôt.

Comment le servir, le conserver et le twister sans perdre le « nuage »

Servi tiède, le citron explose ; servi froid, la mie se raffermit doucement. Un voile de sucre glace, quelques fruits ou un yaourt citron suffisent. Bien emballé, le gâteau se garde 2 à 3 jours, et en tranches au congélateur un mois.