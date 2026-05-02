Fraises : vous les lavez au vinaigre, mais cette poudre du placard révèle dans l’eau ce que vous mangez
Pendant des années, on a rincé les fraises au vinaigre en pensant les servir propres. Le jour où l’on teste la méthode pour laver fraises bicarbonate, la couleur du saladier fait réfléchir.
On lavait ses fraises au vinaigre depuis des années : quand on voit la couleur de l’eau avec du bicarbonate, on comprend
L’odeur sucrée des fraises bien mûres, leur peau lisse encore humide, et puis cette note piquante de vinaigre blanc qui remplit la cuisine. Pendant longtemps, on a trempé ces fruits rouges cinq minutes dans ce bain acide en pensant les servir vraiment propres.
Le jour où l’on remplace le vinaigre par une cuillerée de bicarbonate de soude, la scène change : même saladier, mêmes fraises, mais l’eau devient trouble, parfois verdâtre. Là, on sent que l’ancien geste ne faisait que rincer, pas nettoyer en profondeur.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 500 g de fraises entières, non équeutées
- ✅ 1 L d’eau tiède (20–30 °C)
- ✅ 10 g de bicarbonate de soude
- ✅ 1 saladier, 1 passoire, 1 torchon
Le faux sentiment de sécurité : pourquoi le vinaigre ne lave pas vraiment vos fraises
Un filet d’eau ôte surtout terre et poussière ; côté pesticides, on reste autour de 20 % de résidus en moins. Eau + vinaigre blanc dépasse à peine 30 %. Pourtant, trois barquettes de fraises sur quatre contiennent un pesticide à risque, souvent couplé à des PFAS, « polluants éternels » que le vinaigre ne touche presque pas.
La méthode au bicarbonate : comment laver vos fraises sans les abîmer
Pour laver fraises bicarbonate, on change de camp : on mise sur un bain alcalin. Une solution à 1 % de bicarbonate de soude, soit 10 g par litre d’eau, élimine 80–96 % des pesticides de contact. On rince vite les fruits, on les plonge entiers dans l’eau tiède 20–30 °C cinq à dix minutes : l’eau se trouble, ce sont les résidus qui se décrochent.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Rincer les fraises sous l’eau froide.
- Technique : Dissoudre le bicarbonate dans l’eau tiède.
- Cuisson : Laisser tremper les fraises 5 à 10 minutes.
- Finition : Égoutter, rincer, sécher, puis équeuter.
Le geste des pâtissiers : fraises propres, fermes et juteuses plus longtemps
Les pâtissiers gardent toujours le pédoncule comme bouchon naturel pendant le bain, puis l’enlèvent seulement quand la fraise est propre et sèche. Étaler ensuite les fruits en une seule couche sur torchon ou papier absorbant évite qu’ils ne se gorgent d’eau. Au réfrigérateur, une boîte entrouverte tapissée de papier les garde fermes. Les pesticides systémiques, eux, restent ; d’où l’intérêt des fraises de saison, si possible bio.
Sources
En bref
- 🍓 Pendant des années, de nombreuses familles lavaient leurs fraises au vinaigre, sans imaginer l’efficacité du bain au bicarbonate sur les pesticides.
- 🧪 La méthode pour laver fraises bicarbonate repose sur une solution alcaline tiède, un court trempage contrôlé et des gestes précis de rinçage et séchage.
- 👀 Au-delà de la propreté, cette technique change aussi la texture, la conservation et réserve quelques surprises quand on observe la couleur de l’eau après trempage.
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