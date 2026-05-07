Gâteau au yaourt : ce petit ajout dans la pâte le rend si moelleux que vos enfants bouderont l’ancienne version

À force de servir le même gâteau au yaourt, le goûter finissait souvent en grimaces. Jusqu’au jour où une simple version au lait a tout changé pour les enfants.

À la sortie de l’école, la maison sent le sucre chaud, la croûte fine qui dore tranquillement, et ce parfum de vanille qui s’échappe du four. Sur la table, un gâteau bien gonflé attend ; les enfants posent leurs cartables avant même d’enlever leurs chaussures.

On pensait avoir tout donné avec le gâteau au yaourt du mercredi, jusqu’à cette variante au verre de lait. Même base ultra simple, mais une mie souple, humide, qui reste tendre le lendemain. Résultat ; les enfants boudent désormais le modèle classique et réclament toujours ce gâteau au yaourt ultra moelleux. Alors, qu’est-ce qui change vraiment dans cette recette ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 3 œufs et 1 verre de sucre

✅ 3 verres de farine, 1 sachet de levure chimique

✅ 1 verre de lait demi-écrémé

✅ 1 verre d’huile neutre + parfum au choix

Pourquoi ce gâteau au lait fait oublier le gâteau au yaourt classique

Avec le gâteau au yaourt, on joue souvent à pile ou face : doré mais un peu sec, surtout le lendemain, ou à moitié affaissé. Ici, le verre de lait apporte plus d’hydratation et une douceur ronde qui limite la mie qui s’effrite. La texture reste légère, presque pâtissière, même sur la dernière part du soir.

Autre atout ; on garde le principe “tout au verre”. Un seul récipient de 20 cl sert pour le sucre, la farine, le lait et l’huile, avec des proportions qui se retiennent en un clin d’œil. Ajouté à une levure chimique bien dosée et à une pâte mélangée juste ce qu’il faut, on obtient un gonflement régulier et une mie vraiment moelleuse.

Pas à pas : la méthode inratable pour une mie souple et fondante

La promesse de ce gâteau au yaourt ultra moelleux tient en trois gestes. D’abord, fouetter longuement œufs et sucre pour incorporer de l’air avant d’ajouter huile et lait. Ensuite, verser farine et levure en plusieurs fois, sans battre trop longtemps pour ne pas tasser la pâte. Enfin, contrôler la cuisson à 180 °C ; croûte fine bien dorée, dessus élastique sous le doigt et pointe de couteau presque sèche.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C et chemiser le moule. Technique : Fouetter œufs et sucre jusqu’à blanchiment, puis ajouter huile et lait. Cuisson : Incorporer farine et levure en plusieurs fois, en mélangeant brièvement. Finition : Verser dans le moule, cuire 45 à 60 min, laisser tiédir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile 🔍 Le secret de l’expert Le lait augmente l’hydratation tandis que l’huile enrobe la farine ; ensemble, ils limitent le gluten et gardent une mie souple, même après refroidissement sur grille. ✨ Le twist gourmand : Sur le gâteau encore tiède, verser un filet de sirop citron ou rhum ; le moelleux explose et le parfum aussi. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Multiplier les coups de fouet après la farine ou prolonger trop la cuisson ; on obtient aussitôt une mie sèche et compacte.

Variantes et conservation pour le goûter

Sous cloche, ce gâteau reste moelleux, nature ou truffé de pépites.