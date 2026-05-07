Gâteau au yaourt : ce petit ajout dans la pâte le rend si moelleux que vos enfants bouderont l’ancienne version
À force de servir le même gâteau au yaourt, le goûter finissait souvent en grimaces. Jusqu’au jour où une simple version au lait a tout changé pour les enfants.
À la sortie de l’école, la maison sent le sucre chaud, la croûte fine qui dore tranquillement, et ce parfum de vanille qui s’échappe du four. Sur la table, un gâteau bien gonflé attend ; les enfants posent leurs cartables avant même d’enlever leurs chaussures.
On pensait avoir tout donné avec le gâteau au yaourt du mercredi, jusqu’à cette variante au verre de lait. Même base ultra simple, mais une mie souple, humide, qui reste tendre le lendemain. Résultat ; les enfants boudent désormais le modèle classique et réclament toujours ce gâteau au yaourt ultra moelleux. Alors, qu’est-ce qui change vraiment dans cette recette ?
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 3 œufs et 1 verre de sucre
- ✅ 3 verres de farine, 1 sachet de levure chimique
- ✅ 1 verre de lait demi-écrémé
- ✅ 1 verre d’huile neutre + parfum au choix
Pourquoi ce gâteau au lait fait oublier le gâteau au yaourt classique
Avec le gâteau au yaourt, on joue souvent à pile ou face : doré mais un peu sec, surtout le lendemain, ou à moitié affaissé. Ici, le verre de lait apporte plus d’hydratation et une douceur ronde qui limite la mie qui s’effrite. La texture reste légère, presque pâtissière, même sur la dernière part du soir.
Autre atout ; on garde le principe “tout au verre”. Un seul récipient de 20 cl sert pour le sucre, la farine, le lait et l’huile, avec des proportions qui se retiennent en un clin d’œil. Ajouté à une levure chimique bien dosée et à une pâte mélangée juste ce qu’il faut, on obtient un gonflement régulier et une mie vraiment moelleuse.
Pas à pas : la méthode inratable pour une mie souple et fondante
La promesse de ce gâteau au yaourt ultra moelleux tient en trois gestes. D’abord, fouetter longuement œufs et sucre pour incorporer de l’air avant d’ajouter huile et lait. Ensuite, verser farine et levure en plusieurs fois, sans battre trop longtemps pour ne pas tasser la pâte. Enfin, contrôler la cuisson à 180 °C ; croûte fine bien dorée, dessus élastique sous le doigt et pointe de couteau presque sèche.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Préchauffer le four à 180 °C et chemiser le moule.
- Technique : Fouetter œufs et sucre jusqu’à blanchiment, puis ajouter huile et lait.
- Cuisson : Incorporer farine et levure en plusieurs fois, en mélangeant brièvement.
- Finition : Verser dans le moule, cuire 45 à 60 min, laisser tiédir.
Variantes et conservation pour le goûter
Sous cloche, ce gâteau reste moelleux, nature ou truffé de pépites.
En bref
- 🍰 Au goûter, une mère raconte comment ses enfants ont délaissé le gâteau au yaourt classique pour un gâteau au yaourt ultra moelleux au lait.
- 🧁 La recette tient à une base tout au verre, à un verre de lait en plus et à des gestes précis pour une mie légère.
- 🎒 Entre astuces de cuisson, variations citron, vanille ou chocolat et conseils de conservation, ce gâteau devient la nouvelle valeur sûre du goûter des enfants.
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