Goûters tristes ou ratés : ce cake marbré au yaourt sans balance les sauve, à condition d’éviter ce geste fatal
Marre des biscuits industriels au goûter ? Avec ce cake marbré au yaourt sans balance, la cuisine maison redevient simple, moelleuse et sans pression au four.
Stop aux goûters tristes : le cake marbré au yaourt sans balance (et sans stress)
L’odeur d’un cake qui dore suffit à balayer les goûters tristounets : mie tendre, bords juste caramélisés, volutes de cacao et de vanille qui s’échappent dès que le couteau entame la première tranche.
Ce cake marbré au yaourt se prépare sans balance, presque machinalement, avec un pot comme unique mesure. Pas de stress, juste une pâte souple, deux couleurs et un marbrage maison qui transforme la moindre pause en vrai goûter.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 2 pots de yaourt nature + 3 œufs
- ✅ 3 pots de farine + 1 sachet de levure chimique
- ✅ 2 pots de sucre + 1 sachet de sucre vanillé ou 1 c. de vanille liquide
- ✅ 1 pot d’huile neutre + 2 c. de cacao en poudre non sucré
Pourquoi ce cake marbré au yaourt est inratable (même sans balance)
Avec ce cake marbré au yaourt, tout tourne autour du pot doseur. Deux pots de yaourt, trois de farine, deux de sucre et un d’huile composent une base fiable. Tant qu’on remplit le pot à ras bord, le gâteau au yaourt marbré gonfle, reste moelleux et encaisse les petites approximations.
Pas à pas : le cake marbré au yaourt en 4 gestes
Pour garder le goûter zen, on se limite à quatre gestes : préparer le four et le moule, mélanger la base au yaourt sans la brusquer, séparer la pâte pour ajouter le cacao, puis marbrer avant d’enfourner. Un simple fouet et deux saladiers suffisent.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Préchauffer le four à 180 °C et beurrer un moule à cake.
- Technique : Mélanger yaourts, sucre, huile et œufs, puis ajouter farine, levure, vanille.
- Cuisson : Séparer la pâte en deux, incorporer le cacao dans l’une, bien lisser.
- Finition : Verser en couches alternées, cuire 40 minutes et démouler tiède sur grille.
Twists gourmands pour ne plus jamais servir un goûter triste
Une fois la base maîtrisée, on personnalise sans compliquer. Pépites de chocolat dans la partie cacao ou zeste d’orange dans la pâte claire suffisent à changer l’humeur du goûter. Le cake marbré au yaourt se garde deux jours sous cloche ou en boîte, et supporte bien la congélation déjà tranché.
En bref
- 🍰 En semaine ou le week-end, ce cake marbré au yaourt sans balance promet un goûter maison moelleux avec seulement un pot doseur et un fouet.
- 🧁 La recette détaille quatre gestes clés, du préchauffage à la cuisson, pour obtenir une pâte souple, un marbrage propre et une texture qui reste tendre.
- 🍫 Astuces, twist gourmand et geste interdit viennent compléter ce cake marbré au yaourt pour transformer durablement l’humeur des goûters sans tout compliquer.
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