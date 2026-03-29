Goûters tristes ou ratés : ce cake marbré au yaourt sans balance les sauve, à condition d’éviter ce geste fatal

Marre des biscuits industriels au goûter ? Avec ce cake marbré au yaourt sans balance, la cuisine maison redevient simple, moelleuse et sans pression au four.

Stop aux goûters tristes : le cake marbré au yaourt sans balance (et sans stress)

L’odeur d’un cake qui dore suffit à balayer les goûters tristounets : mie tendre, bords juste caramélisés, volutes de cacao et de vanille qui s’échappent dès que le couteau entame la première tranche.

Ce cake marbré au yaourt se prépare sans balance, presque machinalement, avec un pot comme unique mesure. Pas de stress, juste une pâte souple, deux couleurs et un marbrage maison qui transforme la moindre pause en vrai goûter.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 pots de yaourt nature + 3 œufs

✅ 3 pots de farine + 1 sachet de levure chimique

✅ 2 pots de sucre + 1 sachet de sucre vanillé ou 1 c. de vanille liquide

✅ 1 pot d’huile neutre + 2 c. de cacao en poudre non sucré

Pourquoi ce cake marbré au yaourt est inratable (même sans balance)

Avec ce cake marbré au yaourt, tout tourne autour du pot doseur. Deux pots de yaourt, trois de farine, deux de sucre et un d’huile composent une base fiable. Tant qu’on remplit le pot à ras bord, le gâteau au yaourt marbré gonfle, reste moelleux et encaisse les petites approximations.

Pas à pas : le cake marbré au yaourt en 4 gestes

Pour garder le goûter zen, on se limite à quatre gestes : préparer le four et le moule, mélanger la base au yaourt sans la brusquer, séparer la pâte pour ajouter le cacao, puis marbrer avant d’enfourner. Un simple fouet et deux saladiers suffisent.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C et beurrer un moule à cake. Technique : Mélanger yaourts, sucre, huile et œufs, puis ajouter farine, levure, vanille. Cuisson : Séparer la pâte en deux, incorporer le cacao dans l’une, bien lisser. Finition : Verser en couches alternées, cuire 40 minutes et démouler tiède sur grille.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile 🔍 Le secret de l’expert Le gâteau au yaourt suit un ratio simple : 2 pots de yaourt, 3 de farine, 2 de sucre et 1 d’huile. Ce cadre stable évite les ratés même sans balance. En mélangeant peu après la farine, on limite le gluten et on garde une mie moelleuse. ✨ Le twist gourmand : Pour un goûter plus joyeux, on glisse un ruban de pâte à tartiner entre deux couches de pâte, puis on marbre ; le cœur fondant se révèle à la coupe. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Erreur fatale : battre longtemps après la farine. Le cake devient dense et sec. On évite aussi d’ouvrir le four en cours de cuisson pour ne pas le faire retomber.

Twists gourmands pour ne plus jamais servir un goûter triste

Une fois la base maîtrisée, on personnalise sans compliquer. Pépites de chocolat dans la partie cacao ou zeste d’orange dans la pâte claire suffisent à changer l’humeur du goûter. Le cake marbré au yaourt se garde deux jours sous cloche ou en boîte, et supporte bien la congélation déjà tranché.