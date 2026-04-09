Gratin de courgettes : ne faites plus cette erreur, ce geste tout simple change complètement le plat

Gratin de courgettes qui finit en soupe, trop fade ou trop lourd ? Voici ma version simplifiée, prête en quelques gestes, que tout le monde me réclame à table.

Odeur de fromage qui gratine, coins du plat qui crépitent, cœur moelleux qui se tient à la cuillère… Quand ce gratin de courgettes arrive sur la table, on entend aussitôt les chaises se rapprocher. La courgette reste fondante, jamais noyée d’eau, avec une croûte dorée qui craque juste ce qu’il faut.

Longtemps, ce plat a souffert d’une mauvaise réputation : trop fade, trop liquide ou trop lourd en crème. En simplifiant au maximum la recette et en gardant seulement quelques gestes clés, on obtient un gratin express que tout le monde réclame. La clé tient en quelques minutes de précuisson et en un appareil minimaliste.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 800 g de courgettes fraîches

✅ 20 cl de crème fraîche épaisse

✅ 120 g de gruyère râpé

✅ 1 œuf, sel fin, poivre du moulin

Gratin de courgettes : je l’ai simplifié au maximum et c’est le plat que tout le monde me réclame

Ce gratin de courgettes corrige les trois défauts classiques : il ne baigne pas dans le jus, il a du goût et il reste léger. On garde environ 80 % de légumes pour 20 % d’appareil ; cela suffit largement à enrober les rondelles et à obtenir une texture crémeuse sans excès de matières grasses.

Finies les heures à faire dégorger les courgettes au sel ou les préparations à rallonge. Une courte précuisson de 5 minutes dans une eau salée, suivie d’un égouttage sérieux, permet de maîtriser l’humidité sans transformer les courgettes en purée.

Gratin de courgettes : je l’ai simplifié au maximum et c’est le plat que tout le monde me réclame

La méthode repose sur un geste clé : blanchir les rondelles fines dans une grande casserole d’eau bouillante salée pendant exactement 5 minutes. Juste le temps de les attendrir et de faire sortir une partie de l’eau. On les laisse ensuite s’égoutter longuement dans une passoire avant de les tamponner délicatement avec un torchon propre. Pendant ce temps, on prépare en une minute un appareil œuf–crème–fromage qui assure la liaison, le moelleux et le gratinage.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver les courgettes, garder quelques bandes de peau, les couper en fines rondelles pour une cuisson homogène. Technique : Les blanchir 5 minutes dans une grande casserole d’eau salée bouillante, égoutter très soigneusement puis tamponner. Cuisson : Fouetter l’œuf avec la crème, 100 g de gruyère, sel, poivre ; verser sur les courgettes dans un plat large, parsemer du reste de fromage. Finition : Cuire 25 minutes à 200°C, puis éventuellement 3 minutes sous le gril pour une croûte bien dorée ; laisser reposer 5 minutes avant de servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 35 min 🔍 Le secret de l’expert Les 5 minutes de blanchiment évacuent une partie de l’eau des courgettes sans les écraser. À la cuisson, l’œuf coagule et fixe l’appareil crème–fromage autour des légumes ; on obtient un gratin qui se tient, fondant mais jamais aqueux. ✨ Le twist gourmand : Frotter le plat avec une gousse d’ail, puis ajouter sur le dessus un mélange gruyère, parmesan et chapelure avant de finir 3 minutes sous le gril ; la croûte devient ultra croustillante, avec un vrai goût de restaurant. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Verser des courgettes mal égouttées dans un plat trop profond et compenser avec plus de crème. On piège l’humidité et on obtient un gratin spongieux qui nage dans le jus.

Gratin de courgettes : je l’ai simplifié au maximum et c’est le plat que tout le monde me réclame

À partir de cette base, on ajuste facilement selon les envies. Pour une version plus légère, on peut remplacer la crème par une crème végétale ou un fromage blanc et limiter le fromage à 100 g ; on reste autour de 99 kcal pour 100 g de plat, avec presque la moitié en légumes.

Pour un côté plus généreux, quelques lardons revenus, un peu de chèvre ou une pincée de muscade dans l’appareil changent tout. Les courgettes peuvent être blanchies la veille, gardées au frais, et le gratin se réchauffe très bien au four ; si l’ensemble paraît trop sec, un filet de lait et quelques minutes supplémentaires suffisent à redonner de l’onctuosité.