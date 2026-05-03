Gratin de pommes de terre nouvelles : cet ingrédient de saison que j’ajoute désormais, ne cuisinez plus sans lui

Marre des gratins de pommes de terre nouvelles trop lourds et tristounets au printemps ? Avec un seul légume de saison, ce plat passe en mode fondant, coloré et ultra gourmand.

Quand le plat de gratin sort du four, l’odeur de crème chaude et de fromage doré remplit la cuisine. Sous la croûte, les tranches de pommes de terre nouvelles gardent ce parfum de terre humide. Pourtant, ce classique finit souvent lourd, un peu monotone, surtout au printemps.

Ce soir-là, on a simplement glissé un légume de saison dans le plat, sans rien bouleverser. De billes vert tendre qui éclatent sous la dent et réveillent chaque bouchée. Même base réconfortante, mais un gratin plus vivant, plus léger. Tout change avec un seul geste.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 900 g de pommes de terre nouvelles (petites, peau fine, non pelées)

✅ 250 g de petits pois frais écossés (ou 200 g surgelés)

✅ 180 g de lardons fumés + 30 cl de crème fraîche entière

✅ 120 g de fromage râpé + ail, beurre, muscade, sel, poivre pour l’assaisonnement

Le gratin de pommes de terre nouvelles qui change de saison avec un seul ingrédient

On part d’un grand classique : tranches fines de pommes de terre nouvelles, crème, fromage, lardons. C’est le gratin du dimanche. Mais dès qu’on y ajoute une poignée de petits pois frais, le plat bascule franchement dans le printemps.

Le duo fonctionne à merveille : gras fumé des lardons et fromage gratiné enrobent la douceur des pois. On obtient un gratin de pommes de terre nouvelles aux petits pois coloré, au contraste sucré-salé qui donne envie de racler le plat.

Comment réussir la texture parfaite : fondant dessous, doré croustillant dessus

Tout se joue sur deux points : l’épaisseur des rondelles et la gestion de l’humidité. Des tranches d’environ 3 mm cuisent à cœur sans se déliter. La crème, elle, doit juste affleurer les couches ; trop de liquide et le gratin devient plat, pas assez et il sèche.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 200 °C, beurrer le plat, le frotter avec l’ail, puis trancher les pommes de terre en rondelles fines. Technique : Faire revenir les lardons 4 à 5 minutes jusqu’à ce qu’ils soient crousti-fondants, les égoutter ; blanchir les petits pois 2 minutes, puis les refroidir dans l’eau froide. Cuisson : Alterner couches de pommes de terre, lardons et petits pois, assaisonner légèrement, verser la crème, couvrir de fromage râpé et enfourner pour 35 minutes. Finition : Vérifier la cuisson avec la pointe d’un couteau, laisser reposer le gratin 5 minutes hors du four avant de servir bien chaud.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 1 h 🔍 Le secret de l’expert Pommes de terre nouvelles peu farineuses, petits pois sucrés et lardons fumés s’équilibrent dans un gratin fondant. ✨ Le twist gourmand : Un filet d’huile d’olive à la ciboulette, ajouté à table, renforce la fraîcheur. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas couper les pommes de terre épaisses ni utiliser un plat profond, sinon le centre reste cru.

Variantes de saison & idées pour servir ce gratin

Version veggie, on remplace les lardons par des champignons, et le lendemain le gratin se réchauffe au four.