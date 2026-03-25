Herbes fraîches : cette mauvaise habitude au frigo les fait pourrir, ce geste simple peut les garder 3 semaines

Persil en bouillie, coriandre flétrie : votre bac à légumes transforme vos herbes fraîches en déchets express. Et si un simple changement de geste rallongeait leur vie de plusieurs semaines ?

Vous rentrez du marché avec une belle botte de persil ou de coriandre, et trois jours plus tard, elle a fini en bouillie verdâtre au fond du bac à légumes. Cette scène répète le même scénario : des herbes aromatiques achetées qui fanent avant même d’avoir parfumé un plat. Le problème ne vient pas de leur qualité, mais surtout de la façon dont elles sont rangées.

Le réflexe courant consiste à laisser le bouquet dans son sachet plastique d’origine et à le glisser, tel quel, dans le bac à légumes du réfrigérateur. Ce lieu devient un véritable cimetière à verdure. Une méthode simple permet pourtant de conserver ses herbes fraîches plus longtemps, jusqu’à trois semaines, voire plus d’un mois, sans matériel spécifique. La clé tient en un geste : les traiter comme un bouquet de fleurs vivantes.

Pourquoi vos herbes fraîches fanent si vite au réfrigérateur

Une fois coupées, les herbes continuent de respirer. Enfermé dans un sachet, le bouquet libère de l’humidité qui condense sur les feuilles. L’eau stagnante, combinée au manque d’air, offre un terrain idéal aux bactéries et aux moisissures : en quelques jours, la coriandre ou l’aneth deviennent pâteuses. À l’inverse, sans protection, l’air froid et sec du frigo assèche les tiges, les feuilles se flétrissent et perdent leur parfum.

« Le plus grand potentiel de croissance du canal des supermarchés réside dans l’augmentation de la consommation d’herbes aromatiques », explique Marco de Jager, directeur de Vitacress Real, à Freshplaza. « Vous pouvez vous développer davantage en adaptant les concepts d’emballage des herbes traditionnelles comme la menthe, le persil, la coriandre, le basilic, la ciboulette et l’aneth, plutôt qu’en innovant en matière d’arômes. En dehors du circuit professionnel, la demande de nouveaux arômes est moindre. » Films perforés et manchons créent un microclimat qui évite le dessèchement.

La seule méthode vraiment efficace : la mini-serre pour herbes au frigo

À la maison, le principe est le même que dans ces emballages sophistiqués. Dès le retour des courses, on libère le bouquet de tout plastique, on retire l’élastique et on coupe la base des tiges en biseau. Les herbes sont ensuite placées debout dans un verre contenant quelques centimètres d’eau, sans qu’aucune feuille ne trempe.

Une fois le verre rempli, il suffit de recouvrir le bouquet avec un sac de congélation posé comme une cloche, sans serrer. L’humidité dégagée par les feuilles reste piégée, l’air froid du frigo n’abîme plus le feuillage. Dans ces conditions, persil, coriandre ou aneth restent croquants jusqu’à trois semaines. Marco de Jager le résume : « Nous encourageons ainsi les consommateurs à acheter des herbes fraîches pour la première fois ou plus souvent ».

Basilic fragile, grandes bottes et anti-gaspi au quotidien

Le basilic supporte mal le froid du frigo et se garde mieux dans l’eau à température ambiante. En rayon, les bottes suivent la même logique de fraîcheur. Marco de Jager l’explique ainsi : « Ces produits en bottes offrent volume et fraîcheur à un prix compétitif » et « Nous évitons de gaspiller nos herbes sur tous les fronts ».