La peau de ce fruit remplace le bacon à la perfection : un boucher s’y est trompé, ne faites plus l’impasse

Un bacon de peau de banane, servi chaud à la sortie du four, a piégé un boucher en plein service. Comment ce faux bacon végétal parvient-il à crépiter, dorer et croquer comme l’original ?

Saviez-vous qu’un simple fruit peut remplacer le bacon dans votre assiette (et tromper un boucher) ?

L’odeur fumée, le crépitement à la sortie du four, la tranche fine et dorée qui se brise sous la dent… Tout y est. Pourtant, ce “bacon” n’a jamais vu un cochon, seulement un fruit jaune.

Un boucher aguerri s’y est laissé prendre, convaincu de croquer dans une poitrine fumée maison. Le piège ? Un bacon de peau de banane, prêt à chambouler nos habitudes et nos pique-niques de printemps.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 4 peaux de bananes bio, bien lavées

✅ 45 ml de sauce soja salée

✅ 10 ml d’huile d’olive + 10 à 15 ml de sirop d’érable

✅ 5 g de paprika fumé + 3 g d’ail en poudre

Le fruit qui remplace le bacon : la peau de banane

Au cœur de ce tour de passe-passe, la simple peau de banane bio, longtemps reléguée au compost. Ses fibres épaisses rappellent une poitrine de porc ; une fois assaisonnées, elles prennent couleur, odeur et brillance de vraie charcuterie.

La méthode pour un bacon de peau de banane ultra croustillant

Pour un bacon de peau de banane vraiment convaincant, tout se joue sur trois gestes : grattage impeccable de l’intérieur, marinade fumée bien dosée, puis cuisson rapide à 190 °C sous surveillance serrée.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver les peaux, les gratter soigneusement à la cuillère, puis les détailler en fines lanières de 1 à 1,5 cm. Technique : Mélanger les ingrédients de la marinade, enrober les lanières et laisser reposer 30 à 60 minutes. Cuisson : Égoutter légèrement, étaler sur une plaque à 190 °C et cuire 8 à 12 minutes en retournant à mi-cuisson. Finition : Passer 1 à 2 minutes sous le grill, puis laisser refroidir sur grille pour fixer le croustillant.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps actif ≈ 15 min 🔍 Le secret de l’expert Le sel de la sauce soja et le sucre du sirop d’érable pénètrent les fibres ; au four, ils déclenchent Maillard et caramélisation, d’où couleur brune, parfum fumé et croustillant. ✨ Le twist gourmand : Pour un burger très fumé, on ajoute une pincée de levure maltée et quelques gouttes de fumée liquide ; pour le brunch, on renforce légèrement le sirop d’érable. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais sauter le grattage intérieur ni entasser les lanières sur la plaque ; elles cuiraient à la vapeur, resteraient molles et garderaient un goût prononcé de banane.

Servir, conserver et twister ce bacon végétal

Ces lanières fumées relèvent burgers, salades croquantes ou brunch avec œufs brouillés. On les conserve 2 à 3 jours dans une boîte hermétique, et on les repasse 2 minutes au four pour réveiller le croustillant.