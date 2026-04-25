La peau de ce fruit remplace le bacon à la perfection : un boucher s’y est trompé, ne faites plus l’impasse
Un bacon de peau de banane, servi chaud à la sortie du four, a piégé un boucher en plein service. Comment ce faux bacon végétal parvient-il à crépiter, dorer et croquer comme l’original ?
Saviez-vous qu’un simple fruit peut remplacer le bacon dans votre assiette (et tromper un boucher) ?
L’odeur fumée, le crépitement à la sortie du four, la tranche fine et dorée qui se brise sous la dent… Tout y est. Pourtant, ce “bacon” n’a jamais vu un cochon, seulement un fruit jaune.
Un boucher aguerri s’y est laissé prendre, convaincu de croquer dans une poitrine fumée maison. Le piège ? Un bacon de peau de banane, prêt à chambouler nos habitudes et nos pique-niques de printemps.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 4 peaux de bananes bio, bien lavées
- ✅ 45 ml de sauce soja salée
- ✅ 10 ml d’huile d’olive + 10 à 15 ml de sirop d’érable
- ✅ 5 g de paprika fumé + 3 g d’ail en poudre
Le fruit qui remplace le bacon : la peau de banane
Au cœur de ce tour de passe-passe, la simple peau de banane bio, longtemps reléguée au compost. Ses fibres épaisses rappellent une poitrine de porc ; une fois assaisonnées, elles prennent couleur, odeur et brillance de vraie charcuterie.
La méthode pour un bacon de peau de banane ultra croustillant
Pour un bacon de peau de banane vraiment convaincant, tout se joue sur trois gestes : grattage impeccable de l’intérieur, marinade fumée bien dosée, puis cuisson rapide à 190 °C sous surveillance serrée.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Laver les peaux, les gratter soigneusement à la cuillère, puis les détailler en fines lanières de 1 à 1,5 cm.
- Technique : Mélanger les ingrédients de la marinade, enrober les lanières et laisser reposer 30 à 60 minutes.
- Cuisson : Égoutter légèrement, étaler sur une plaque à 190 °C et cuire 8 à 12 minutes en retournant à mi-cuisson.
- Finition : Passer 1 à 2 minutes sous le grill, puis laisser refroidir sur grille pour fixer le croustillant.
Servir, conserver et twister ce bacon végétal
Ces lanières fumées relèvent burgers, salades croquantes ou brunch avec œufs brouillés. On les conserve 2 à 3 jours dans une boîte hermétique, et on les repasse 2 minutes au four pour réveiller le croustillant.
En bref
- 🥓 Un boucher se laisse surprendre par un bacon de peau de banane, préparé au four à 190 °C avec une simple marinade fumée salée.
- 🍌 La recette détaille choix des bananes, grattage soigné, marinade umami et cuisson maîtrisée pour obtenir un bacon végétal croustillant sans arrière-goût sucré.
- 🔥 Astuces de chef, secret de caramélisation et variantes brunch ou burger transforment ces pelures en trompe-l’œil irrésistible qui bouscule sérieusement la place du bacon.
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