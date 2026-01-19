Les cuisinistes sont formels : en 2026, une cuisine sans ce meuble gain de place est ratée d'avance

Un matin de janvier, la cuisine paraît soudain plus petite : chaises en travers du passage, porte du frigo qui cogne, table collée au mur. Quand on arrive chez le cuisiniste avec un projet pour 2026, c’est presque toujours la même demande : "gagner de la place" sans sacrifier le coin repas.

Contrairement à ce que l’on imagine, la solution ne passe pas forcément par un îlot XXL ou une verrière industrielle. Les pros misent désormais sur un meuble fixe, collé au mur, qui remplace la forêt de chaises : la banquette de cuisine intégrée. Longtemps cantonnée aux diners rétro et aux chalets, elle devient le meuble star des plans de cuisine 2026. Et les cuisinistes n’acceptent plus de s’en passer.

Pourquoi la banquette intégrée s’impose dans tous les plans de cuisine 2026

Le premier argument est très concret : la fameuse "zone de recul". Avec des chaises classiques, il faut prévoir 60 à 80 cm derrière chaque assise pour pouvoir se lever. Dans une petite cuisine urbaine, ce couloir invisible représente une perte d’espace énorme. En plaçant une banquette d’angle contre le mur, ce recul disparaît et on récupère près de 1 m² au sol, de quoi changer totalement la circulation.

Autre raison de cet engouement : notre façon de vivre la cuisine. Elle n’est plus seulement un laboratoire, mais le vrai cœur de la maison, un second salon où l’on prend le café, où les enfants font leurs devoirs et où les dîners s’éternisent. La banquette crée cet esprit bistrot, cocon, qui rapproche tout le monde sur une même assise et donne un charme sur-mesure même dans 6 m².

Un meuble 3 en 1 : assise, rangement et coin de vie convivial

Pour les cuisinistes, la banquette de cuisine avec rangement coche toutes les cases. Sous l’assise, on peut loger entre 150 et 200 litres, soit l’équivalent d’un grand placard, jusqu’à +30 % d’espace de stockage dans une petite cuisine. Résultat : les appareils saisonniers, nappes ou réserves quittent les placards hauts, le plan de travail se dégage et la pièce semble instantanément plus ordonnée.

Côté aménagement, deux solutions reviennent souvent :

un coffre profond sous assise pour l’appareil à raclette, les plats de service ou les stocks de conserves ;

des tiroirs coulissants faciles d’accès pour les jeux de société, crayons et tout ce qui traîne d’habitude sur la table.

Comment les cuisinistes dessinent la banquette idéale pour chaque cuisine

Les pros partent d’abord des mesures. Pour être confortable, une banquette doit offrir 40 à 50 cm de profondeur, 45 à 48 cm de hauteur d’assise et environ 50 cm de largeur par personne. Dans un studio, ils privilégient une petite banquette d’angle d’environ 100 x 120 cm ; dans un T3 familial, un L de 120 x 160 cm accueille 5 à 6 personnes. Dans les grandes pièces à vivre, une banquette en U ou adossée à l’îlot permet de dessiner clairement le coin repas.

Reste le budget et le style. Les modèles prêts à poser démarrent autour de 100 à 150 €, les compositions mêlant caissons du commerce et assise tapissée tournent entre 300 et 800 €, et les réalisations sur mesure chez un cuisiniste montent facilement à 1 500 € mais peuvent durer près de 20 ans. Bois clair, coussins en lin lavé ou velours côtelé pour l’ambiance, simili-cuir ou tissu déperlant pour les familles : ce mix de praticité et de douceur fait de la banquette le meuble star de 2026.