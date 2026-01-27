Les femmes chefs

Anne-Sophie Pic, Hélène Darroze, Roughia Dia, Fatema Hal... Elles sont jeunes, elles ont entre 30 et 50 ans et mènent à la baguette une brigade de cuisiniers midi et soir. Qui sont ces femmes chefs, qui révolutionnent aujourd'hui le monde de la gastronomie ?

A l'occasion de la journée de la Femme, jeudi 8 mars, nous avons voulu en savoir plus sur cet univers très codé, et comprendre comment elles se sont imposées dans un monde si machiste. Nous sommes allées à la rencontre d' Hélène Darroze, célèbre chef originaire du sud-ouest, deux étoiles au guide Michelin et de Flora Mikula, qui a ouvert en juillet dernier son restaurant éponyme, avenue Georges V à Paris. Deux tempéraments bien différents, réunis pour elleadore.com autour d'une même passion.Vidéo exclusive et recettes express de ces chefs audacieuses, rien que pour vous...