Ma fille a reposé sa part : ce plat au poulet au four a éclipsé la pizza en 20 min, voici comment le préparer

Un soir de semaine, ces naans garnis au poulet tandoori et mozzarella ont fait oublier la pizza à toute la famille. Quel est le secret de ce naan croustillant, moelleux et prêt en quelques minutes ?

Un soir de retour d’école, l’odeur des épices tandoori a envahi la cuisine. Le fromage fondait sur ces pains plats indiens, les bords dorés craquaient à la découpe, et les mains se tendaient déjà vers le plat brûlant.

On entend souvent cette phrase : « Ma fille a reposé sa part et m’a dit : c’est mieux qu’une pizza ». Avec ces naans garnis au poulet tandoori et mozzarella, le four va plus vite qu’une pizzeria. Restent quelques gestes clés à maîtriser.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 4 naans nature (90–100g) badigeonnés avec 1 càs d’huile d’olive et quelques gouttes d’eau

✅ 400g de blancs de poulet en dés, 150g de yaourt, 2 càs d’épices tandoori, 1 càs de jus de citron, 1 gousse d’ail, 1 càs d’huile, sel, poivre

✅ 200g de mozzarella, 60g de fromage râpé, 1 oignon rouge émincé

✅ 200g de yaourt grec, 1/2 concombre râpé et égoutté, 1 càs de jus de citron, 1 càs d’huile d’olive, coriandre ou persil, sel, poivre

Ma fille m’a dit : « c’est mieux qu’une pizza » : pourquoi ces naans au poulet cartonnent

Ces pains plats indiens servent ici de base à une sorte de pizza naan au poulet, plus légère mais tout aussi réconfortante. Le yaourt parfume la marinade tandoori et garde la viande juteuse, le fromage filant recouvre tout ; ces naans garnis au poulet font l’unanimité, du mercredi soir à l’apéro dînatoire.

Étape 3 : la technique du naan croustillant dehors, moelleux dedans

Tout se joue au four : plaque déjà brûlante, naans juste huilés, cuisson courte à 220 °C. Les bords saisissent comme dans un four à pizza, l’intérieur reste souple et le fromage forme un bouclier qui évite au pain plat indien de sécher ; on obtient un vrai naan croustillant.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger yaourt, épices tandoori, citron, ail, huile, sel, poivre ; enrober le poulet et laisser mariner 30 min minimum au frais. Technique : Râper le concombre, bien l’essorer ; le mélanger au yaourt, citron, huile d’olive, ail, sel, poivre, puis réserver. Cuisson : Préchauffer le four à 220 °C avec la plaque ; saisir le poulet mariné 6 à 8 min dans une poêle huilée. Finition : Poser les naans sur la plaque chaude, garnir de poulet, oignon, mozzarella et fromage râpé ; enfourner 8 à 10 min, servir avec la sauce et les herbes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps actif ≈20 min 🔍 Le secret de l’expert Le yaourt et le citron attendrissent le poulet, qui supporte la double cuisson poêle + four. La plaque préchauffée saisit immédiatement les naans, tandis que la sauce, servie froide à part, préserve leur côté crousti-moelleux. ✨ Le twist gourmand : Pour une vraie pizza naan au poulet, étaler une fine couche de pesto ou de coulis de tomate sous le poulet, puis mêler mozzarella et comté pour un gratiné plus marqué. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais noyer les naans sous la sauce ni poser le poulet cru dessus : ils se détremperaient et la viande sécherait avant d’être vraiment cuite.

Variantes et idées pour le long week-end (1er mai, apéros de printemps)

Pour une version plus douce, on réduit les épices tandoori et on ajoute un peu de crème dans la marinade ; succès auprès des plus jeunes. On peut aussi remplacer le poulet par des pois chiches rôtis ou des légumes grillés. En apéro dînatoire du 1er mai, on coupe chaque pizza naan au poulet en triangles ; les restes passent 5 min à 180 °C pour retrouver tout leur croustillant.