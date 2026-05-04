« Maman, c’est mieux qu’une crêpe » : cette herbe fraîche qui a tout changé dans nos pancakes salés du dimanche

Un dimanche, les crêpes sucrées ont été détrônées par une pile de pancakes salés mouchetés de vert. Quelle herbe fraîche a transformé la pâte et le brunch familial ?

Sur la table, le café fume, la poêle chuchote et une odeur de beurre chaud flotte encore dans l’air. Longtemps, les dimanches ont rimé avec crêpes sucrées et sucre glace. Puis un matin de printemps, une autre pile s’est imposée au centre : des disques dorés, plus épais, mouchetés de vert.

La première bouchée a fait taire tout le monde, avant la phrase qui change la carrière de n’importe quelle recette : « Maman, c’est mieux qu’une crêpe ». Ce qui fait la différence ? Une pâte de pancakes salés réveillée par une herbe fraîche ciselée et un cœur au fromage qui fond doucement à la cuisson.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 200 g de farine de blé, 1 sachet de levure chimique, 2 œufs, 250 ml de lait

✅ 15 g de ciboulette fraîche, 10 g d’herbes au choix, 120 g de fromage frais

✅ 1 pincée de sel, poivre, paprika doux, 20 g de beurre ou 2 c. à soupe d’huile neutre

✅ 4 œufs, saumon fumé ou jambon, avocat, radis, sauce yaourt-citron pour le dressage

« Maman, c’est mieux qu’une crêpe » : l’herbe fraîche qui a changé notre brunch

À table, ces pancakes salés à la ciboulette ont relégué les crêpes au rang de souvenir. Leur texture reste épaisse mais légère, avec un moelleux presque soufflé qui se marie parfaitement au salé du brunch du dimanche.

Le secret se voit avant même la première bouchée : de fines ponctuations vertes, signées ciboulette et autres herbes fraîches. Elles apportent un parfum net, légèrement oignon, qui coupe la richesse du fromage et donne envie de se resservir. On se retrouve avec de vrais pancakes salés fromage frais et herbes, que tout le monde réclame.

La pâte : le geste simple qui réveille tout (et le moment où ajouter la ciboulette)

Dans un saladier, on réunit farine, levure, sel, poivre et paprika. À part, on bat les œufs avec le lait, puis on verse sur le mélange sec. On mélange juste assez pour obtenir une pâte lisse qui tombe en ruban, sans insister.

Un repos de dix minutes laisse la levure travailler et la pâte se détendre. C’est là qu’on ajoute la ciboulette et les autres herbes fraîches, puis le fromage frais en petits morceaux, pour créer des poches crémeuses qui fondent à la cuisson. Résultat : des pancakes aux herbes fraîches moelleux et bien parfumés.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger les ingrédients secs, ajouter œufs et lait, puis laisser reposer la pâte 10 minutes. Technique : Ciseler les herbes, les incorporer délicatement avec le fromage frais en morceaux dans la pâte reposée. Cuisson : Chauffer la poêle graissée à feu moyen, verser une petite louche, cuire environ 2 minutes par face jusqu’aux bulles. Finition : Dresser en piles, ajouter un œuf avec jaune bien coulant, toppings et un trait de sauce yaourt-citron.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈ 35 min 🔍 Le secret de l’expert Levure chimique et court repos créent les alvéoles, à condition de peu mélanger. L’ajout tardif des herbes protège leurs arômes verts et donne un parfum vif à chaque bouchée. ✨ Le twist gourmand : Au printemps, remplacer une partie de la ciboulette par de l’ail des ours ciselé et ajouter un zeste de citron dans la pâte : accord parfait avec saumon et fromage frais. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Rebattre la pâte après le repos ou cuire sur feu trop vif ; on casse les bulles, on brûle la surface et on obtient des pancakes denses.

Cuisson au calme et organisation du brunch du dimanche

Pour organiser le brunch, on compte en général trois pancakes par adulte et deux par enfant. On cuit à feu moyen, jamais trop fort, et on garde les piles au chaud sous une assiette posée sur une casserole d’eau frémissante, le temps de préparer les œufs.

Les pancakes cuits se conservent jusqu’au lendemain au réfrigérateur et reprennent leur surface dorée après quelques secondes à la poêle. On peut aussi varier l’humeur du dimanche : version méditerranéenne avec basilic, tomates séchées et feta, nordique à l’aneth et saumon fumé, veggie avec courgette râpée et graines, ou kids-friendly au jambon et emmental.