Marre du poulet sec ? Ce poulet farci épinards-mozzarella cache une astuce pour un cœur terriblement coulant
Vos blancs de poulet au four ressortent souvent secs ? Cette version farcie épinards-mozzarella promet un cœur coulant spectaculaire, si vous maîtrisez deux gestes clés.
Marre de manger le poulet toujours pareil ? La recette au cœur épinards-mozzarella qui fond à l’intérieur
Dans le four, les blancs de poulet dorent doucement, la peau à peine huilée qui grésille, et cette odeur d’ail et de beurre qui se mêle aux épinards. À la découpe, la viande craque légèrement sous le couteau, puis laisse surgir un cœur vert et blanc, coulant juste ce qu’il faut, comme un petit secret sur l’assiette.
On est loin du blanc sec et triste du mardi soir. Ici, les épinards poêlés deviennent presque crémeux sans une goutte de crème, la mozzarella file comme dans une trattoria, et le poulet reste juteux. Reste à maîtriser la technique pour réussir ce cœur coulant à tous les coups.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 2 grands blancs de poulet (180 à 220 g chacun), ouverts en portefeuille
- ✅ 250 g d’épinards frais ou 200 g surgelés, 1 gousse d’ail, 1/2 citron
- ✅ 1 boule de mozzarella (125 g) bien égouttée, 1 c. à soupe d’huile d’olive, 20 g de beurre
- ✅ Sel, poivre, muscade, parmesan râpé et pignons de pin en option
Pourquoi ce poulet farci épinards-mozzarella change tout
On garde le confort du blanc de poulet au four, mais on lui offre un cœur d’épinards poêlés et de mozzarella fondante. Ce poulet farci épinards mozzarella est juteux, parfumé, sans sauce compliquée ni crème ajoutée.
La technique du poulet farci au four, cœur épinards-mozza bien coulant
Tout commence par l’incision en portefeuille : on pose le blanc à plat et on entaille dans l’épaisseur sans traverser, comme un livre. On sale et on poivre l’intérieur, puis on garnit d’épinards poêlés avec huile, beurre, ail, muscade et citron, bien desséchés. Au centre, un boudin serré de mozzarella ; on referme avec des cure-dents et on cuit à 190 °C pendant 20 à 25 minutes, jusqu’à 74 °C à cœur au thermomètre de cuisson.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Ouvrir chaque blanc en portefeuille, saler et poivrer l’intérieur.
- Technique : Poêler les épinards avec huile, beurre, ail, muscade, citron.
- Cuisson : Garnir de farce, placer la mozzarella au centre, fermer.
- Finition : Cuire 20 à 25 minutes à 190 °C, puis laisser reposer 5 minutes.
Variantes, accompagnements et conservation de votre poulet farci
On varie en remplaçant la mozzarella par de la ricotta ou du chèvre frais, voire en ajoutant une fine tranche de jambon cru. Servir avec des pâtes citron-huile d’olive ou des pommes de terre rôties, puis garder les restes 2 jours au réfrigérateur, bien filmés.
En bref
- 📅 Blancs de poulet au four, épinards poêlés et mozzarella sont réunis ici en un poulet farci épinards mozzarella pensé pour changer du dîner fade.
- 👨🍳 Une incision en portefeuille, une farce d’épinards bien égouttés et une mozzarella centrée promettent un cœur coulant sans détremper la viande.
- 🤔 Cuisson au four, thermomètre, repos et éventuelle finition sous le grill composent la méthode, avec un détail précis qui évite l’erreur qui ruine tout.
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