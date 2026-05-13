Marre du poulet sec ? Ce poulet farci épinards-mozzarella cache une astuce pour un cœur terriblement coulant

Vos blancs de poulet au four ressortent souvent secs ? Cette version farcie épinards-mozzarella promet un cœur coulant spectaculaire, si vous maîtrisez deux gestes clés.

Marre de manger le poulet toujours pareil ? La recette au cœur épinards-mozzarella qui fond à l’intérieur

Dans le four, les blancs de poulet dorent doucement, la peau à peine huilée qui grésille, et cette odeur d’ail et de beurre qui se mêle aux épinards. À la découpe, la viande craque légèrement sous le couteau, puis laisse surgir un cœur vert et blanc, coulant juste ce qu’il faut, comme un petit secret sur l’assiette.

On est loin du blanc sec et triste du mardi soir. Ici, les épinards poêlés deviennent presque crémeux sans une goutte de crème, la mozzarella file comme dans une trattoria, et le poulet reste juteux. Reste à maîtriser la technique pour réussir ce cœur coulant à tous les coups.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 grands blancs de poulet (180 à 220 g chacun), ouverts en portefeuille

✅ 250 g d’épinards frais ou 200 g surgelés, 1 gousse d’ail, 1/2 citron

✅ 1 boule de mozzarella (125 g) bien égouttée, 1 c. à soupe d’huile d’olive, 20 g de beurre

✅ Sel, poivre, muscade, parmesan râpé et pignons de pin en option

Pourquoi ce poulet farci épinards-mozzarella change tout

On garde le confort du blanc de poulet au four, mais on lui offre un cœur d’épinards poêlés et de mozzarella fondante. Ce poulet farci épinards mozzarella est juteux, parfumé, sans sauce compliquée ni crème ajoutée.

La technique du poulet farci au four, cœur épinards-mozza bien coulant

Tout commence par l’incision en portefeuille : on pose le blanc à plat et on entaille dans l’épaisseur sans traverser, comme un livre. On sale et on poivre l’intérieur, puis on garnit d’épinards poêlés avec huile, beurre, ail, muscade et citron, bien desséchés. Au centre, un boudin serré de mozzarella ; on referme avec des cure-dents et on cuit à 190 °C pendant 20 à 25 minutes, jusqu’à 74 °C à cœur au thermomètre de cuisson.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Ouvrir chaque blanc en portefeuille, saler et poivrer l’intérieur. Technique : Poêler les épinards avec huile, beurre, ail, muscade, citron. Cuisson : Garnir de farce, placer la mozzarella au centre, fermer. Finition : Cuire 20 à 25 minutes à 190 °C, puis laisser reposer 5 minutes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 45-50 min 🔍 Le secret de l’expert On sèche bien les épinards, on centre la mozzarella et on cuit à 190 °C ; la viande reste juteuse, le cœur coulant. ✨ Le twist gourmand : Version trattoria : parmesan et pignons dans les épinards, puis un passage sous le grill pour dorer le dessus. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter les épinards encore mouillés ou la mozzarella sur les bords ; sinon le jus inonde le plat et le cœur se vide.

Variantes, accompagnements et conservation de votre poulet farci

On varie en remplaçant la mozzarella par de la ricotta ou du chèvre frais, voire en ajoutant une fine tranche de jambon cru. Servir avec des pâtes citron-huile d’olive ou des pommes de terre rôties, puis garder les restes 2 jours au réfrigérateur, bien filmés.