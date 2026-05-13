Ni crème ni beurre : ce dessert aux fraises prêt en 3 minutes fait croire à une crème et bluffe tout le monde

En pleine saison des fraises, ce dessert minute sans crème ni beurre a semé le doute autour de la table. En trois minutes de fouet, la mousse tiède a remplacé la tarte attendue.

En mai, l’odeur des fraises de plein champ envahit la cuisine, même avant d’ouvrir la barquette. On les rince, on les coupe, et déjà tout le monde guette le dessert. Ce jour-là, la table s’attendait à une tarte ou à une verrine à la crème ; à la place, il est arrivé un grand saladier de fruits rouges nappés d’une mousse tiède, brillante, presque aérienne.

Première cuillerée, silence : la bouche pense à une crème anglaise, alors qu’aucune crème, aucun beurre, aucun passage au four n’ont été nécessaires. On est sur un dessert aux fraises fouetté à la minute, tout en légèreté, avec ce contraste chaud-froid qui rappelle les bistrots de saison. Comment obtenir ce nuage soyeux à partir de simples jaunes d’œufs et de sucre ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 600 g de fraises de saison bien mûres

✅ 4 jaunes d’œufs moyens

✅ 60 g de sucre en poudre

✅ 80 ml de vin blanc fruité ou 50 ml de jus de citron + 30 ml d’eau

Pourquoi ce dessert aux fraises fait croire à une crème… sans crème

Ce dessert aux fraises sans crème ni beurre repose sur un sabayon monté à la dernière minute. Jaunes d’œufs, sucre et un trait de vin blanc ou de citron se transforment en mousse tiède qui enrobe le fruit sans l’alourdir. En bouche, on retrouve la douceur d’une crème, mais avec un parfum plus vif et une sensation beaucoup plus légère.

Côté produits, on vise des fraises de saison bien parfumées : gariguette, ciflorette ou mara des bois font merveille. Un vin blanc fruité rappelle les desserts de brasserie, tandis que le duo citron-eau apporte une note très fraîche pour un service sans alcool.

Pas-à-pas : le sabayon aux fraises inratable en 3 minutes

La clé, c’est un bain-marie bien maîtrisé et un fouet qui ne s’arrête jamais. La chaleur douce fait monter les jaunes en mousse, jusqu’au fameux ruban brillant qui nappe la cuillère. Avec des fraises déjà prêtes, trois à cinq minutes suffisent avant le dressage.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rincer, sécher, équeuter les fraises, couper en morceaux, sucrer, réserver. Technique : Chauffer une casserole d’eau frémissante, poser un saladier dessus, fouetter jaunes, sucre et liquide. Cuisson : Laisser la vapeur chauffer en fouettant sans arrêt jusqu’à ce que la masse triple et tombe en ruban. Finition : Retirer dès que le sabayon nappe, verser sur les fraises, ajouter le croquant, servir aussitôt.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 15 min 🔍 Le secret de l’expert Au bain-marie, la chaleur douce fait coaguler lentement les jaunes tandis que le fouet incorpore de l’air. Protégée par le sucre, la préparation épaissit sans grainer, pour une mousse stable et brillante. ✨ Le twist gourmand : Version ultra fraîche : citron, zeste, un peu de vanille et, au dernier moment, quelques biscuits dorés émiettés. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais laisser bouillir ni cesser de fouetter, sinon omelette sucrée et texture granuleuse.

Variantes et dressage minute autour des fraises

On peut alterner fruits rouges, agrumes, cacao, café et toppings croquants.