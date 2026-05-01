Mes enfants boudent la boulangerie depuis que je prépare cette brioche maison ultra-moelleuse : le secret à ne pas rater

Dans cette maison, une brioche roulée crème pâtissière chocolat a supplanté tous les pains au chocolat du quartier. Quels gestes simples la rendent si moelleuse que les enfants n’en veulent plus d’autre ?

Au goûter, une odeur suffit à faire accourir les enfants : celle d’une brioche roulée qui dore, vanille en tête et chocolat qui fond. On tranche encore tiède, la mie se déchire en filaments souples ; on est loin du pain au chocolat emballé.

Pourtant, on a tous connu la brioche maison qui sèche, compacte, ou rassise dès le lendemain. Ici, c’est l’inverse : pâte moelleuse qui garde son gonflant, crème vanillée qui se tient, chocolat encore fondant. De quoi faire oublier les viennoiseries achetées ; reste à saisir les bons gestes.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pâte à brioche : 500 g farine T45, 7 g levure sèche (ou 20 g fraîche), 250 ml lait, 2 œufs, 60 g sucre, 80 g beurre, 8 g sel

✅ Crème pâtissière : 500 ml lait entier, 4 jaunes, 90 g sucre, 40 g maïzena, 1 gousse de vanille (ou 2 c. à café d’extrait), 20 g beurre

✅ Garniture : 120 g pépites de chocolat, 1 œuf + 1 c. à soupe de lait pour la dorure, 30 g sucre perlé, 30 g amandes effilées

✅ Finitions : sucre glace + quelques gouttes de lait pour un glaçage, film alimentaire, grand moule ou plaque recouverte de papier cuisson

Pourquoi cette brioche roulée fait oublier la boulangerie

Cette brioche roulée crème pâtissière chocolat joue sur deux sensations que les enfants adorent : une mie très souple, presque filante, et un cœur vanille-chocolat généreux mais pas écoeurant. On tranche, ça se tient, ça ne s’effrite pas ; la pâte garde son moelleux jusqu’au lendemain.

La méthode gagnante pour une brioche roulée ultra-moelleuse

Tout se joue en quelques points simples : pâte bien pétrie qui passe le test de la fenêtre, pousse respectée plutôt que chronométrée, crème pâtissière cuite juste assez et refroidie sous film au contact, roulage serré puis cuisson douce à 170 °C. Une base rassurante, même pour ceux qui craignent les pâtes levées.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Dans un robot, préparer la pâte, incorporer le beurre, laisser lever jusqu’à doubler. Technique : Dégazer, étaler en rectangle, tartiner de crème froide, ajouter les pépites, rouler serré, couper. Cuisson : Disposer les tronçons espacés, laisser gonfler à nouveau, dorer à l’œuf, enfourner à 170 °C. Finition : À la sortie du four, laisser reposer, éventuellement glacer, servir tiède ou à température ambiante.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps actif 40 min 🔍 Le secret de l’expert Une pâte bien hydratée, longuement pétrie, retient mieux l’air de la levure et gonfle sans se déchirer. Beurre ajouté en fin de pétrissage + pousses respectées = mie souple et moelleuse longtemps. ✨ Le twist gourmand : Un peu de cannelle, de praliné ou de zeste d’orange dans la crème change tout sans compliquer. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais écourter les pousses ni charger en farine parce que la pâte colle ; on perd aussitôt le moelleux.

Conservation, congélation et goûters maison toute la semaine

Une fois refroidie, on garde la brioche sous cloche deux jours ; quelques minutes à 150 °C la rendent à nouveau tiède, moelleuse, avec chocolat fondant. On peut aussi congeler des tranches et varier la garniture avec un peu de praliné ou quelques fruits secs.