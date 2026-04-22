Mes enfants ont délaissé les pâtes pour ces crevettes express au lait de coco : en 15 minutes, à table tout change

Un soir de semaine, ces crevettes lait de coco prêtes en 15 minutes ont soudain détrôné les pâtes sur notre table familiale. Que s’est‑il passé pour que les enfants en redemandent trois soirs de suite ?

Mes enfants ont réclamé ces crevettes lait de coco trois soirs de suite : je n’aurais jamais cru qu’un dîner express pouvait faire ça

Les crevettes commencent à chanter dans la poêle, l’ail grésille, le lait de coco embaume la cuisine. La vapeur se charge de citron vert. En quelques minutes, on a l’impression qu’un petit comptoir asiatique s’est invité à la maison.

À table, la conversation s’arrête ; la sauce accroche le riz, les crevettes lait de coco disparaissent. Puis une phrase tombe : « On en refait demain ? ». Quand ce “demain” revient trois soirs de suite, on sait qu’on tient un dîner express gagnant.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 500 g de crevettes crues décortiquées

✅ 200 ml de lait de coco non allégé

✅ 1 citron vert (zeste et jus)

✅ 240 g de riz basmati ou 250 g de nouilles

Le dîner express qui a détrôné les pâtes à la maison

On voulait un plat aussi rapide que les pâtes. Ces crevettes lait de coco misent sur un trio simple : ail, lait de coco, citron vert. Le coco enveloppe, l’ail réveille, le citron vert claque. Résultat : une sauce nappante que les enfants vident sans négocier.

Étape 2 : la saisie express qui garde les crevettes bien rebondies

Pour éviter l’effet caoutchouc, tout repose sur la cuisson courte. Crevettes épongées, poêle large, huile chaude, feu vif. Une seule couche, 45 secondes à 1 minute par face, puis on retire. Ensuite, même poêle : oignon, ail, sauce soja, lait de coco, curry doux, gingembre et zeste de citron vert.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Lancer le riz ou les nouilles, hacher ail, oignon, coriandre, zester et presser le citron. Technique : Éponger les crevettes, les saisir à feu vif 45 secondes à 1 minute par face, réserver. Cuisson : Dans la même poêle, faire revenir oignon et ail 20 secondes, déglacer, ajouter lait de coco et épices. Finition : Laisser frémir 2 à 3 minutes, remettre les crevettes 30 secondes, couper le feu, ajouter coriandre et jus de citron.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 12–15 min 🔍 Le secret de l’expert On saisit d’abord les crevettes à feu vif, sans les entasser, puis on les retire pour monter la sauce à part. Elles ne refont qu’un passage éclair, 30 à 60 secondes, dans ce bain au lait de coco chaud mais non bouillant. ✨ Le twist gourmand : Pour les soirs de fête, on ajoute une cuillère de sucre de canne, des cacahuètes et quelques dés d’ananas. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais laisser les crevettes mijoter dans une sauce qui bout ou les verser encore surgelées directement dans la poêle.

Variantes en 2 minutes pour ne pas se lasser (même trois soirs de suite)

Un soir avec riz, le suivant avec nouilles, on change la texture. On peut ajouter gingembre ou légumes croquants, puis réchauffer les restes doucement, sans refaire bouillir la sauce.