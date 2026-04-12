“Mon dessert était prêt avant le dîner” : ces verrines sans cuisson à base d’un biscuit culte détrônent le tiramisu

En 15 minutes, ces verrines Oreo mascarpone sans cuisson patientent déjà au frigo pendant que le dîner mijote. Reste à éviter le geste qui ruine tout.

Quand on ouvre le frigo juste avant le dîner et qu’une rangée de verrines bien froides attend déjà, la table change de ton. Biscuit sombre, crème blanche, odeur de lait frais : à la cuillère, ça croustille puis ça fond. Sans four, sans bain-marie, seulement un biscuit culte de goûter et quelques minutes de montage.

Les soirs de semaine, le tiramisu finit souvent rayé du menu : œufs crus, café, biscuits à imbiber… On veut un dessert en verrines qui sorte du frigo déjà prêt, avec une crème qui se tient et des biscuits encore gourmands. Cette verrine Oreo mascarpone coche tout : dessert sans cuisson, dessert rapide, plus simple qu’un tiramisu.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 18 biscuits Oreo (pour 4 à 6 verrines)

✅ 250 g de mascarpone

✅ 25 cl de crème liquide entière bien froide (≥ 30 % MG)

✅ 50 g de sucre en poudre

Le dessert en verrines qui a mis mon tiramisu au placard

Ce qui change tout, ce sont les Oreo émiettés à sec, sans café. Ils gardent leur goût cacao vanillé et du croquant, même après le repos au réfrigérateur. Comme les biscuits sont déjà sucrés, 50 g seulement dans la crème suffisent pour un dessert en verrines gourmand mais pas écoeurant.

La crème mascarpone-chantilly pour une verrine Oreo mascarpone qui tient au frais

On monte d’abord une crème bien froide : bol, fouets et crème passent au frais pour une chantilly fondante, pleine d’air. À côté, le mascarpone est détendu avec le sucre jusqu’à devenir lisse. On l’incorpore ensuite à la spatule, en deux fois, pour marier gras et air sans faire grainer la crème.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Séparer les Oreo si on veut une base fine, puis les émietter ; garder l’équivalent de 2 biscuits pour la finition. Technique : Verser la crème liquide bien froide dans un saladier, fouetter jusqu’à une crème montée ferme mais souple, sans la laisser grainer. Cuisson : Détendre le mascarpone avec le sucre, puis incorporer la chantilly en deux fois à la spatule pour garder une texture légère. Finition : Monter les verrines : couche d’Oreo, couche de crème, une ou deux strates, lissage, miettes sur le dessus, film, 2 h au frais.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps de repos ≈ 2 h min 🔍 Le secret de l’expert Mascarpone et crème montée combinent gras et air ; au froid, la crème se stabilise, garde une texture lisse et offre une tenue parfaite. ✨ Le twist gourmand : Pour un twist, ajouter 1 c. à soupe de cacao amer dans la crème ou un trait de café sur les Oreo du fond. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas fouetter après l’ajout du mascarpone, sinon la crème graine. Et éviter de réduire les Oreo en poudre, qui donne une texture de boue.

Repos au frais et twists gourmands : deux textures, mille variantes

Deux heures de repos suffisent pour un contraste croquant–fondant. Après une nuit au frais, les Oreo s’assouplissent et la texture rappelle un tiramisu. On peut servir tel quel, ou ajouter fruits rouges, coulis chocolat ou caramel. Verrines filmées : 24 à 48 heures de frigo possible.