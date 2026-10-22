Mon gaufrier prenait la poussière : avec cette pâte de fête foraine, vous ne le rangerez plus de tout l’automne

Quand le gaufrier ne sort plus seulement à la Chandeleur, la cuisine se transforme en atelier de churros au gaufrier, sans bain d’huile. Quelle astuce rend ces bâtonnets si dorés et moelleux qu’ils s’invitent à chaque goûter d’automne ?

Mon gaufrier ne sortait du placard qu’à la Chandeleur : depuis qu’on y verse une pâte à churros, il reste sur le plan de travail tout l’automne

Odorat sucré, vapeur tiède, crépitement des plaques : dès que le gaufrier chauffe, la cuisine prend des airs de fête foraine. Pourtant, pendant longtemps, il ne sortait du placard qu’à la Chandeleur.

Depuis qu’on y verse une pâte inspirée des churros, il reste sur le plan de travail, prêt pour des bâtonnets dorés et moelleux à grignoter aux doigts les après‑midi de pluie.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Base pâte à churros : 100 g farine, 170 g eau, 40 g beurre doux, 25 g sucre, 1 œuf, 1 pincée sel, vanille en poudre.

✅ Enrobage : 60 à 80 g sucre fin, 1/2 à 1 c. à café cannelle moulue.

✅ Cuisson : 5 à 10 g beurre pour graisser très légèrement le gaufrier.

✅ Twist d’automne (facultatif) : zeste très fin d’1/2 orange bio ou 1 c. à soupe fleur d’oranger, sauces chocolat ou caramel.

Pourquoi les churros au gaufrier vont devenir votre nouveau rituel d’automne

Ces churoffles, mi‑churros mi‑gaufres, promettent un goûter de fête foraine : une recette de churros au gaufrier sans friture, peu d’ingrédients pour environ neuf pièces, une croûte dorée et un cœur moelleux à manger brûlant.

La pâte à churros spéciale gaufrier : le seul point technique à maîtriser

On prépare une pâte type choux : eau, beurre, sucre, sel et vanille portés à ébullition, puis farine ajoutée hors du feu jusqu’à obtenir une pâte qui se détache des parois. On la laisse refroidir, puis on incorpore l’œuf pour une pâte souple à pocher.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Porter à ébullition l’eau et le beurre avec sucre, sel, vanille, ajouter la farine hors du feu, mélanger en boule et laisser refroidir. Technique : Incorporer l’œuf seulement quand la pâte est froide, mélanger jusqu’à texture lisse, mettre en poche à douille. Cuisson : Préchauffer le gaufrier, beurrer légèrement, pocher de petits boudins espacés, fermer et cuire 3 à 4 minutes. Finition : À la sortie, rouler aussitôt les churoffles dans le sucre à la cannelle et servir chauds.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 45 min 🔍 Le secret de l’expert En portant eau et beurre à ébullition puis en desséchant la pâte, on obtient une base qui gonfle vite dans un gaufrier très chaud et dore sans friture. ✨ Le twist gourmand : Pour une version d’automne, parfumer le sucre à la cannelle avec un peu de zeste d’orange et proposer une compote de pommes en accompagnement. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Erreur fatale : ajouter l’œuf dans une pâte encore chaude, ou surcharger le gaufrier, donne une texture lourde et des churoffles qui débordent.

Sucre, cannelle, chocolat : l’enrobage et les accompagnements pour un goûter doudou

Pour que le sucre accroche, on roule les churros au gaufrier dès leur sortie des plaques, encore bien chauds. On parfume le sucre avec cannelle ou vanille, on sert avec chocolat chaud ou caramel, et on réchauffe les restes quelques minutes au gaufrier.