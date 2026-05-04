Ne préparez plus votre cabillaud sans ce geste basque dans la sauce tomate : même les enfants en redemandent

Une amie basque m’a appris un geste dans la sauce tomate qui a changé mes dîners de semaine. Résultat : un cabillaud façon auberge, que même les enfants difficiles finissent sans grimacer.

Dans la cuisine, la sauce tomate frémit doucement, épaisse et brillante. Le cabillaud attend, bien blanc, encore un peu trop sage pour faire oublier les grimaces des petits ; on cherche ce petit quelque chose qui fera enfin aimer le poisson à toute la table.

Un jour, une amie basque a montré un simple geste dans la casserole, à ajouter au bon moment. Depuis, on prépare un cabillaud en sauce qui sent l’auberge basque, généreux, coloré, que même les enfants difficiles terminent à la cuillère.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 4 filets de cabillaud (≈600 g), bien épongés

✅ 1 oignon jaune, 2 gousses d’ail, 1 à 2 poivrons rouges en lanières

✅ 600 à 800 g de tomates concassées, 2 c. à s. de concentré, 1 c. à c. de sucre ou miel

✅ ½ à 1 c. à c. de piment d’Espelette doux, huile d’olive, laurier, sel, poivre

Le geste basque qui change les dîners de semaine

Le cœur de ce cabillaud sauce tomate piment d’Espelette, c’est un piment très aromatique et plutôt doux. Dans la sauce tomate poivrons, il ne sert pas à piquer, mais à réveiller la tomate, arrondir l’ail, et donner une chaleur souple ; avec une demi-cuillère à café pour quatre, on obtient un cabillaud pour enfants difficiles, sauce familiale, parfumée, rassurante.

La sauce tomate aux poivrons qui fait tout : étape par étape

Pour obtenir ce résultat façon cabillaud à la basquaise, on part d’une base oignon–ail très douce, revenue dans l’huile sans jamais brunir. On ajoute les poivrons, puis les tomates, le concentré, le laurier et le sucre ; la sauce mijote à découvert une douzaine de minutes jusqu’à devenir nappante, bien rouge et légèrement sucrée.

Le geste basque suit : on coupe le feu, on verse le piment d’Espelette doux, on goûte, puis on poche le cabillaud directement dans cette sauce bien réduite.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Émincer oignon et ail, couper les poivrons, saler légèrement les filets de cabillaud et réserver. Technique : Faire revenir l’oignon dans l’huile, ajouter l’ail, les poivrons, puis tomates, concentré, laurier, sucre, sel, poivre. Cuisson : Laisser mijoter à découvert jusqu’à sauce épaisse, couper le feu, incorporer le piment d’Espelette en mélangeant. Finition : Reposer sur feu doux, déposer les filets dans la sauce, couvrir, pocher 6 à 8 minutes, finir au beurre et aux herbes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 30 min 🔍 Le secret de l’expert Ajouter le piment d’Espelette hors du feu préserve ses arômes fruités et sa douceur ; il parfume la sauce sans la rendre agressive. Pocher ensuite le cabillaud dans une sauce déjà bien réduite garantit une chair nacrée, juteuse, qui s’effeuille en gros pétales. ✨ Le twist gourmand : Monter la sauce avec un petit morceau de beurre froid, ajouter quelques olives noires et un trait de citron ; le plat prend aussitôt un côté auberge basque, très gourmand, sans demander une minute de plus de cuisson. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Verser le piment dans une huile fumante ou au début de la cuisson ; il brûle, devient amer, et donne une chaleur trop forte, surtout pour les enfants, même si la sauce paraît visuellement réussie.

Twists gourmands et variantes rapides

Avec cette base, on sert le cabillaud à la basquaise sur du riz blanc, des petites pâtes ou des pommes de terre vapeur, tout ce qui boit bien la sauce. Pour une table très sensible, on diminue encore le piment dans la casserole et on en propose un peu à part aux adultes. On peut aussi recycler la sauce avec des crevettes, du merlu ou des œufs pochés, toujours prête en 30 minutes.