On adore... aller au marché des Batignolles

10H, je n'ai plus sommeil. J'enfourche mon vélo. J'y accroche mon panier afghan commerce équitable, et c'est parti.1. J'aime les panoramas...

3. Il aime parler de ses mottes et il est mimi, voire très craquant !

5. Avec ça, je peux faire un gratin carottes, ça change vraiment !

7. Tiens, ils connaissent mon mari ?

9. Sa seule préoccupation : développer l'activité poulet.

11. Le boudin à l'oignon, c'est tout ou rien, au moins c'est plein de fer !

13. Bérêt-noix : un must pour l'automne

Marché bio des BatignollesEntre Villiers et place de ClichyTous les samedi matin. 2. De la motte cent pour cent bio, c'est une rareté !

4. Dommage... avec "naturel", on perd la rime en "o".

6. J'ai invité cent personnes à dormir. Est-ce que ce sera suffisant ?

8. Enlève tes lunettes, t'entendras mieux...

10. Légumes et pâtes : ça doit être bon !!

12. Le tartare d'algues, c'est quand on ne le fait ni à la poêle, ni en gratin.

14. Il n'est de bonne compagnie qui ne se quitte.

Vers midi et demi, me voilà à la maison avec tous mes ingrédients. Tiens, je vais aller voir la recette du jour de elleadore. Mmmmmmh !