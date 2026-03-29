« On me le réclame chaque semaine » : cette recette aux épinards fait manger des légumes aux plus réfractaires

Entre croûte gratinée et jaune coulant, ces œufs à la florentine mettent tout le monde d’accord un soir de semaine. Mais un détail précis fait vraiment oublier les épinards.

À peine posé sur la table, ce gratin d’épinards fait silence : parfum de fromage fondu, bouillonnement de béchamel, œufs qui brillent à travers la croûte. On comprend tout de suite que ce plat va disparaître vite.

Dans beaucoup de familles, c’est le plat qu’on réclame chaque semaine ; même les réfractaires aux légumes verts y reviennent. Au cœur de cette magie, des œufs à la florentine ; quelques détails suffisent pour les réussir à tous les coups.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 800 g d’épinards frais en branches (ou 400 g surgelés bien égouttés)

✅ 80 g de beurre + 40 g de farine

✅ 500 ml de lait tiède, sel, poivre, noix de muscade

✅ 4 à 6 œufs + 150 g de fromage râpé (gruyère, comté) + beurre pour le plat

Pourquoi ces œufs à la florentine font oublier qu’il y a des épinards

Dans ces œufs à la florentine, l’épinard perd son côté un peu terreux : la béchamel maison enrobe chaque feuille, puis le fromage râpé forme un gratin doré et croustillant autour des nids d’œufs au jaune coulant. Cette alliance d’épinards béchamel évoque les gratins de famille, rassurants et généreux. Les œufs apportent la dose de protéines qui transforme ce simple gratin en vrai plat complet du soir.

Étape 1 : Des épinards fondants, bien égouttés, zéro jus au fond du plat

Tout commence avec des épinards frais en branches impeccablement lavés, puis très bien essorés ; cet égouttage évite l’eau au fond du plat. On les fait tomber au beurre, on prépare un roux (beurre + farine) pour la béchamel maison, puis on enfourne à 200 °C en surveillant l’œuf mollet.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver, essorer puis faire tomber les épinards dans 40 g de beurre jusqu’à ce qu’ils soient fondants et bien secs ; assaisonner. Technique : Cuire un roux avec 40 g de beurre et 40 g de farine, ajouter 500 ml de lait tiède en fouettant pour une béchamel lisse. Cuisson : Beurrer le plat, étaler les épinards, former 4 à 6 nids d’œufs et casser un œuf entier dans chaque creux. Finition : Verser la béchamel autour des œufs, parsemer de fromage râpé, cuire 15 min à 200 °C jusqu’à gratin doré, blancs pris, jaunes coulants.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 35–40 min 🔍 Le secret de l’expert Tout se joue sur l’eau et la texture : des épinards bien égouttés laissent la béchamel accrocher aux feuilles, tandis qu’une cuisson courte à 200 °C garde les œufs crémeux comme un œuf mollet. ✨ Le twist gourmand : Ajouter 2 cuillères à soupe de ricotta dans la béchamel et quelques éclats de feta sur le gratin pour une note ultra crémeuse et légèrement acidulée. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Utiliser des épinards encore gorgés d’eau ou recouvrir complètement les jaunes de sauce ; on obtient une soupe fade et des œufs trop cuits.

Variantes pour ceux qui disent encore “je n’aime pas les épinards”

On peut enrichir ce gratin d’épinards avec quelques dés de jambon cru, des échalotes ou un peu de feta sur le dessus. Préparer épinards et béchamel à l’avance, puis casser les œufs au dernier moment, garantit une texture parfaite, servie avec salade verte bien vinaigrée.