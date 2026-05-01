« Où est le plat principal ? » : cette salade de quinoa aux légumes rôtis va mettre fin au débat du dîner ce mois de mai

Un soir de mai, une simple salade de quinoa aux légumes rôtis s’est invitée comme plat principal sur la table familiale. Comment ce grand saladier coloré a-t-il finalement fait taire les sceptiques du dîner léger ?

Il y a ces soirs de mai où l’air sent la terrasse et le four chaud. Les courgettes et les poivrons rôtissent, les bords brunissent, une odeur de grillé emplit la cuisine pendant que le quinoa bout doucement. On pose un grand saladier sur la table, la couleur est là… et la phrase tombe : « Mon mari m’a demandé où était le plat principal. »

Pourtant, dans ce saladier, tout est pensé comme un vrai dîner ; du moelleux, du croquant, du chaud, du froid. Le quinoa se fait tendre sans être pâteux, les légumes rôtis prennent une pointe de caramélisation, les pois chiches rassasient, la feta apporte la touche salée qui rappelle un plat travaillé. On a mis fin au débat des soirs de mai… avec une salade qui ne demande qu’à se défendre.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 180 g de quinoa cru + 1 boîte de pois chiches (400 g, environ 240 g égouttés)

✅ 2 courgettes moyennes + 2 poivrons rouges ou jaunes

✅ 1 oignon rouge moyen + 150 g de feta

✅ Jus de 1 citron, 5 c. à soupe d’huile d’olive, 1 c. à café de sel fin, 1/2 c. à café de poivre noir

Pourquoi cette salade de quinoa aux légumes rôtis fait office de plat principal

Ici, on parle de salade de quinoa plat complet. Le quinoa apporte des protéines végétales et un côté moelleux qui cale sans alourdir. Les pois chiches renforcent cet effet rassasiant : on est dans une vraie assiette de dîner, pas dans un simple accompagnement vert.

Les légumes rôtis au four jouent, eux, le rôle de cœur du plat. À 220 °C, leurs sucres se concentrent, la réaction de Maillard colore les bords, les saveurs se densifient. Avec l’oignon rouge cru pour le peps et la feta émiettée, on obtient une salade de quinoa légumes rôtis feta pois chiches qui répond à la fameuse question « où est le plat principal ? » dès la première fourchette.

La méthode pour un dîner léger mais rassasiant

La clé, c’est la texture. On torréfie doucement les légumes jusqu’à ce qu’ils soient fondants au centre, dorés sur les bords. Le quinoa, lui, se rince, cuit, puis s’étale en fine couche pour s’aérer ; ainsi, les grains restent détachés, jamais collants.

Au moment du service, on joue le contraste chaud-froid : quinoa tiédi, légumes encore tièdes, oignon rouge croquant, feta fraîche. Avec une vinaigrette citron – huile d’olive bien relevée, cette salade de quinoa dîner léger mais rassasiant prend des allures de plat du dimanche… un soir de semaine.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 220 °C, couper courgettes en demi-rondelles et poivrons en lanières, les mélanger avec 2 c. à soupe d’huile, sel, poivre. Technique : Enfourner 20 à 25 min en remuant à mi-cuisson, jusqu’à légumes fondants et bien rôtis ; pendant ce temps, rincer le quinoa. Cuisson : Cuire le quinoa dans une grande casserole d’eau bouillante salée selon le paquet, égoutter finement puis l’étaler dans un grand plat pour le laisser tiédir et s’aérer. Finition : Égoutter les pois chiches, émincer l’oignon rouge, émietter la feta ; assembler avec le quinoa et les légumes, ajouter la vinaigrette citron – huile d’olive, mélanger délicatement et laisser poser 5 à 10 min.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile 🔍 Le secret de l’expert Étaler le quinoa après cuisson évite qu’il ne s’agglutine ; les grains restent légers et séparés. Les légumes rôtis à 220 °C concentrent leurs sucres, prennent des notes grillées et donnent cette impression de plat travaillé, surtout servis tièdes avec la feta. ✨ Le twist gourmand : Ajouter sur le dessus quelques oignons confits au balsamique, ou servir à côté des petites bricks chèvre-miel croustillantes pour les très gros appétits. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Verser la vinaigrette sur un quinoa encore brûlant : il se compacte, boit tout, et la salade perd ses contrastes. Attendre qu’il soit simplement tiède.

Comment servir, conserver et varier cette grande salade-dîner

Servie tiède le soir même, la salade est généreuse et parfumée ; froide le lendemain, elle gagne en harmonie, prête à filer dans une lunch box. On la garde jusqu’à 48 h au réfrigérateur dans une boîte hermétique, sans ajout de tomates trop juteuses. Pour varier en mai, on peut remplacer les poivrons par des tomates cerises rôties, troquer la feta contre du chèvre frais émietté, ou ajouter quelques pois chiches rôtis aux épices pour encore plus de caractère.