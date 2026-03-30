Pâques 2026 : ces 20 desserts printaniers légers vont sauver votre repas de Pâques (dont un incroyable dessert-nid)

Entre pavlova-nid aux fraises, panna cotta aux framboises et cakes au citron, Pâques 2026 se met au dessert de Pâques printanier, léger et fruité. Vingt recettes faciles pour finir le repas pascal sans lourdeur, avec un effet waouh sur la table.

Odeur de fraise bien mûre, meringue qui sèche doucement au four, crème vanillée qui se tient juste ce qu’il faut… Le dessert de Pâques peut être léger, aérien et terriblement gourmand. Quand les premiers fruits rouges arrivent sur les étals, on a envie de laisser un peu de côté les gros gâteaux chocolatés pour revenir à quelque chose de plus frais.

Pour Pâques 2026, on mise sur un dessert de Pâques printanier : pavlova-nid aux fraises, charlotte aux fruits rouges, panna cotta aux framboises ou cake au citron. Vingt idées, du crumble à la rhubarbe au cheesecake aux fraises, mais une star ressort pour la grande tablée pascale… un nid de pavlova aux fruits rouges, spectaculaire et très simple à préparer.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 150 g de blancs d’œufs, 300 g de sucre, 10 g de fécule de maïs, 1 c. à café de vinaigre ou jus de citron

✅ 250 g de crème liquide entière 30 % MG, 150 g de mascarpone, 40 g de sucre glace, 1 gousse ou extrait de vanille

✅ 400 g de fraises, 150 g de framboises ou fruits rouges, zeste et jus d’1 citron non traité

✅ 100 g de mini œufs ou fritures en chocolat, quelques feuilles de menthe ou basilic

Comment choisir un dessert de Pâques printanier sans alourdir le repas ?

Après un gigot ou une volaille rôtie, on cherche un dessert de Pâques léger. On privilégie les fruits de saison, les crèmes fouettées, les mousses, les tartes fines plutôt que les entremets très riches. Les fraises, framboises et la rhubarbe répondent parfaitement à cette envie de fraîcheur.

Dans la sélection 2026, on peut mixer desserts de partage (pavlova-nid, crumble à la rhubarbe, charlotte aux fruits rouges, tarte fraises-rhubarbe) et portions individuelles (panna cotta aux framboises, macarons à la framboise, financiers aux framboises, mousse au citron). L’idée : jouer l’équilibre entre acidité, douceur et textures aériennes.

Pavlova-nid de Pâques aux fraises : la star fraîche et gourmande

La pavlova coche toutes les cases du dessert de Pâques aux fruits rouges : meringue crousti-moelleuse, crème légère, fruits bien juteux. Sa forme de nid accueille naturellement mini œufs et fritures en chocolat ; un clin d’œil à la tradition sans tomber dans le tout-chocolat. On prépare tranquillement la meringue en avance, puis on monte crème et fruits au dernier moment.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver, équeuter et couper les fraises. Les mélanger avec les framboises, un peu de jus de citron et 1 c. à soupe de sucre, puis garder au frais. Technique : Monter les blancs en neige en ajoutant le sucre peu à peu, puis incorporer délicatement fécule et vinaigre. Dresser un disque épais avec un creux central façon nid sur une plaque. Cuisson : Enfourner 1 h 15 à 110 °C, four préchauffé. Laisser sécher meringue dans le four éteint, porte entrouverte, jusqu’à refroidissement complet. Finition : Fouetter crème, mascarpone, sucre glace et vanille bien froids. Garnir le nid, ajouter les fruits égouttés, zester un peu de citron, décorer de mini œufs et servir rapidement.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ~2 h 🔍 Le secret de l’expert Sucre, vinaigre et fécule stabilisent les blancs ; la meringue gonfle, reste brillante et craquante dehors, moelleuse dedans. La cuisson douce évapore l’eau sans caraméliser. La crème entière bien froide, fouettée avec le mascarpone, forme une base ferme qui supporte fruits et œufs en chocolat sans s’affaisser. ✨ Le twist gourmand : Dessiner un nid très creusé, parsemer de copeaux de chocolat noir façon brindilles et ajouter quelques feuilles de menthe ciselées dans les fraises pour une fraîcheur très printanière. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ouvrir le four pendant la cuisson ou garnir la pavlova plusieurs heures à l’avance. Le choc thermique fissure la meringue et la crème détrempe tout ; croquant perdu, effet “waouh” aussi.

Conservation, dressage et variantes pour un Pâques 2026 sans stress

On peut cuire la meringue la veille et la garder au sec dans une boîte hermétique. Le jour J, on fouette la crème et on dresse au dernier moment. Pour de grandes tablées, un buffet sucré fonctionne très bien : pavlova-nid au centre, entourée de mini panna cotta aux framboises, chouquettes, financiers aux framboises ou petites verrines de soupe fraise-rhubarbe.

Envie de changer ? On décline ce dessert de Pâques facile à la mangue-passion, tout citron, ou avec un mélange fraise-rhubarbe. Et on pioche dans les autres recettes printanières — fraisier léger, tarte aux fraises et mascarpone, crumble à la rhubarbe — pour composer une table pascale fraîche, colorée, vraiment dans la saison.