Petits pois : ce plat au four prêt en 30 min a remplacé tous mes dîners de printemps (et ce n’est pas une omelette)

Petits pois toujours relégués en accompagnement ? Cette frittata aux petits pois au four, prête en 30 minutes, a bouleversé mes soirs de printemps et pourrait changer les vôtres.

Premier soir de printemps, fenêtres entrouvertes, odeur d’oignon qui dore doucement dans l’huile… Puis ce parfum d’œufs qui gonflent au four, une grande galette dorée, piquée de vert, qui arrive à table en un seul morceau. On tranche, ça reste fondant, le bord légèrement grillé croque sous la dent.

Longtemps, les petits pois ont fini en accompagnement un peu triste. Ici, ils deviennent le cœur du dîner : sucrés, tendres, presque confits, enfermés dans un appareil aux œufs moelleux. Après quelques soirées, on se surprend à penser qu’on ne les cuisinera plus autrement… et à attendre la prochaine fournée.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 8 œufs + 300 g de petits pois (frais ou surgelés)

✅ 1 oignon jaune moyen + 2 c. à soupe d’huile d’olive

✅ 200 g de feta émiettée

✅ 10 g de menthe fraîche, poivre noir, sel fin (très peu)

Les bons ingrédients pour une frittata de printemps inratable

La base, c’est un trio œufs – petits pois – oignon doré. L’oignon compense la douceur des pois avec un côté caramélisé, presque rôtissoire. Les œufs lient tout en gardant de la légèreté ; avec 8 œufs pour 4 parts, on obtient un plat complet mais pas plombant.

La feta, fromage frais salé, donne du relief : elle fond en petites poches crémeuses, qui claquent sous la dent. La menthe fraîche ciselée casse l’image d’omelette classique et apporte ce parfum vert, presque salade. D’ailleurs, on peut s’amuser avec un zeste fin de citron, une pincée de piment, voire une poignée d’épinards jeunes pour accentuer le côté végétal.

Pas-à-pas : la frittata aux petits pois au four prête en 30 minutes

Tout se joue sur une cuisson douce à 180 °C. Le moule rond de 22 à 24 cm, légèrement huilé, donne l’épaisseur parfaite : assez de hauteur pour rester fondant, pas trop pour que le centre cuise sans sécher. En 20 minutes, l’appareil aux œufs battus prend juste ce qu’il faut, pendant qu’oignon et petits pois terminent de s’attendrir.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C, huiler un moule de 22–24 cm, émincer l’oignon. Technique : Faire fondre l’oignon 5 à 7 min dans l’huile, ajouter les petits pois 3 à 4 min en gardant leur vert. Cuisson : Battre vivement les œufs, ajouter feta, menthe, poivre, très peu de sel, puis verser sur les légumes. Finition : Enfourner 20 min ; le centre doit rester légèrement tremblant, laisser reposer 5 min avant de couper.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 30 min 🔍 Le secret de l’expert À 180 °C, les œufs coagulent lentement : ils gardent l’humidité des légumes, ce qui donne une texture crémeuse plutôt qu’une omelette sèche. Les petits pois sont juste saisis après l’oignon, assez pour concentrer leur goût sans ternir leur couleur. Les cubes de feta visibles créent des zones plus salées et fondantes à chaque bouchée. ✨ Le twist gourmand : Ajouter zeste de citron et pincée de piment dans les œufs, puis quelques petits pois et un peu de feta émiettée sur le dessus avant d’enfourner pour un contraste fondant / gratiné très printanier. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : prolonger la cuisson “pour être sûr”. Dès que le centre tremble légèrement et qu’une lame ressort humide mais non liquide, il faut sortir le plat ; la chaleur résiduelle finit la cuisson sans sécher.

En faire un vrai dîner de printemps (et des portions pour la semaine)

Avec une salade de jeunes pousses bien assaisonnée, quelques crudités et du pain grillé, cette frittata aux petits pois au four devient un repas complet du soir pour moins de 3 à 4 € la part. On peut ajouter des pommes de terre vapeur ou rôties pour les appétits solides.

La frittata se garde 2 à 3 jours au frais, dans une boîte hermétique. On la réchauffe quelques minutes à 150 °C ou on la sert froide, en parts ou en cubes, façon pique-nique. Pour varier, on remplace une partie des petits pois par des asperges en tronçons ou de la courgette râpée bien essorée, en gardant toujours la même base œufs, feta et menthe.