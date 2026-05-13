Poulet gratiné ultra fondant : si le vôtre ressort sec, c’est que vous oubliez souvent cette couche sous le fromage

Sous le fromage, une couche inattendue transforme ce poulet gratiné aux oignons confits en plat ultra fondant. Quel geste clé évite enfin l’escalope sèche au four ?

Le plat arrive du four, la croûte de fromage bouillonne, l’odeur de poulet rôti et d’ail prend toute la cuisine. On s’attend à une viande fondante, mais souvent le couteau bute sur une escalope sèche, coincée sous un gratin trop grillé.

Pourtant, ce poulet gratiné peut réellement se couper à la cuillère. Tout se joue dans une couche que l’on cache juste sous le fromage : un matelas juteux qui garde la viande moelleuse jusqu’au service. A partir de là, le poulet ne sèche plus ; il s’imbibe, il fond, et le gratin devient presque une sauce à lui tout seul.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 4 escalopes de poulet (≈ 550 à 650 g), sel fin, poivre noir

✅ 3 gros oignons jaunes (≈ 300 g), 20 g de beurre, 1 c. à soupe d’huile d’olive

✅ 1 c. à soupe de vinaigre balsamique, 1 c. à café d’ail haché, 1½ c. à soupe de farine (≈ 15 g)

✅ 250 à 300 ml de bouillon de volaille ou de légumes, 160 à 200 g de fromage râpé (comté, emmental, mozzarella), 1 c. à café de thym

Un poulet gratiné aux oignons confits qui reste ultra fondant

Dans ce poulet gratiné aux oignons confits, la viande ne touche jamais directement le fromage. Entre les deux, on glisse une épaisse couche d’oignons longuement revenus au beurre, déglacés au vinaigre balsamique pour récupérer tous les sucs de cuisson. Ces oignons confits, liés avec un peu de farine et allongés au bouillon de volaille ou de légumes, se transforment en véritable sauce nappante. En dessous, les escalopes de poulet simplement dorées restent protégées ; au-dessus, un fromage à pâte pressée cuite comme le comté ou l’emmental gratine sans brûler la chair. Résultat : le jus remonte, la sauce enrobe, chaque bouchée fond en bouche sans perdre le plaisir du gratinage au four.

La méthode au four : le matelas d’oignons confits sous le fromage

Pour obtenir cet équilibre, on travaille en quatre temps très simples. D’abord, on confit les oignons jusqu’à ce qu’ils deviennent presque crémeux, puis on les transforme en base de sauce. Ensuite, on saisit brièvement le poulet, juste assez pour fixer les sucs. Il ne reste qu’à monter le plat en couches, couvrir de fromage, gérer la cuisson du four et le petit repos hors du four qui fait toute la différence.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Emincer finement les oignons, les laisser confire dans beurre et huile avec une pincée de sel, puis déglacer au balsamique. Technique : Faire poudrer les oignons de farine, mélanger une minute, verser le bouillon en remuant jusqu’à sauce lisse et nappante ; réserver. Cuisson : Saler, poivrer les escalopes, les dorer 3 à 4 minutes par face, puis les installer dans un plat et les napper de toute la sauce aux oignons confits. Finition : Couvrir d’une généreuse couche de fromage, enfourner à 180 °C environ 20 minutes, finir 2 à 3 minutes sous le gril, viser 74 °C à cœur puis laisser reposer.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9,5/10 Temps total ≈ 50 min 🔍 Le secret de l’expert Les oignons gorgés d’eau, la farine qui lie le bouillon et le fromage en couverture créent une bulle humide où le poulet cuit sans se dessécher. ✨ Le twist gourmand : Pour un style bistrot, ajouter un trait de vin blanc, une cuillère de moutarde et un duo comté–mozzarella. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Erreur fatale : four trop vif et oignons bâclés, le poulet ressort immanquablement sec.

Variantes, accompagnements et conservation du gratin

Ce gratin se prête bien aux variations : une cuillère de moutarde dans la sauce, quelques champignons poêlés avec les oignons ou une fine couche de chapelure et parmesan sur le fromage.

On le sert avec purée, pâtes ou riz qui boivent la sauce, puis on conserve les restes deux jours au frais et on les réchauffe doucement au four à 160 °C.